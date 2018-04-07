Волгоградцам в честь Пасхи доверят колокола

Стать звонарями в эти праздничные пасхальные дни смогут все желающие жители Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, по старой русской традиции в честь Пасхи все желающие смогут позвонить в колокола в православных храмах. Так, в Казанском кафедральном соборе в первые дни Пасхальной Седмицы кандидаты в звонари будут собираться у колокольни сразу после Литургии. В храме Иоанна Предтечи с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 азы звонарского мастерства всем желающим будет объяснять руководитель Волгоградской школы колокольного звона Александр Моренов. В Никольском кафедральном соборе Камышина желающих совершить праздничный трезвон будут провожать на колокольню группами в течение дня 8 апреля. Также на Светлой неделе для гостей будут открыты звонницы Свято-Духова монастыря в Волгограде и Свято-Вознесенского монастыря в Дубовке.



