Пенсионер на мотороллере разбился насмерть в Волгоградской области

Задержан директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. По предварительным данным, помимо Епифанова задержаны еще шесть человек – все они сотрудники ветеринарных служб, которые, по версии следствия, также участвовали в преступной схеме. МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Так, ранее сообщалось, что эти средства будут направлены на увеличение количества вольеров для передержки...

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