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Происшествия
 08.04.2018 09:29

Два человека пострадали от огня в Волгоградской области

Два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в частном деревянном доме во Фролово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил в субботу в 20:14. Пожарные прибыли на место и потушили пламя за десять минут. От огня пострадали два человека, сейчас их личности устанавливаются. По предварительным данным, причиной беды стало неосторожное обращение с огнём.
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Происшествия 08.04.2018 10:10

Пенсионер на мотороллере разбился насмерть в Волгоградской области Пожилой мужчина погиб при аварии мотороллера в Кумылженском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в субботу вечером на 6 километре дороги между станицей Букановской и хутором Заготзерно. Мотороллер “Муравей 2М” опрокинулся, когда его 77-летний водитель съехал с асфальта на грунтовую дорогу. От полученных травм пенсионер умер на месте.
Прочитана: 883 раз
Общество 08.04.2018 10:01

Прекращено уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который умышленно поджог автомобиль своего знакомого. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Ворошиловского районного суда, обвиняемый избежал наказания в связи с примирением сторон. Он возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб в полном объеме. По материалам дела, мужчина после конфликта решил отомстить своему знакомому. Он поджог его автомобиль ВАЗ, который был припаркован у дома. В результате машина полностью сгорела. Ущерб был оценен в 60 тысяч рублей. 
Прочитана: 446 раз
Общество 08.04.2018 09:11

В департаменте городского хозяйства администрации Волгограда издано распоряжение о запрете движения транспортных средств через наплавной мост, расположенный по ул. Шиллера в Красноармейском районе Волгограда в районе берега Волги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, ранее специалисты ведомства обнаружили бесхозный мост в результате рейда по обследованию береговой полосы и акватории реки. Эксплуатацию этого объекта здесь посчитали опасной.  По инициативе управления и Волгоградской транспортной прокуратуры администрация Волгограда предприняла меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на наплавном мосту. В настоящее время изготовлен технический план на объект, а также проводятся мероприятия по подготовке документов с целью...
Прочитана: 4247 раз
Общество 08.04.2018 08:30

Торжественное шествие начнется сегодня в 16 часов 30 минут у часовни святого благоверного князя Александра Невского на Аллее Героев в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в волгоградской епархии, в этом году традиционный маршрут крестного хода будет изменен. Верующие направятся не на Центральную набережную, как обычно, а к строящемуся собору Александра Невского. Там митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит Пасхальную вечерню перед трибунами, где установят иконы.
Прочитана: 565 раз
Общество 08.04.2018 02:15

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием Сегодня верующие отмечают один из главных православных праздников – Пасху Христову. Как сообщает ИА «Высота 102», Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к жителям области с пасхальным посланием:«Христос Воскресе!Приветствую Вас, дорогие Братья и Сестры, со Светлым праздником Пасхи Христовой!Воскресший Господь Иисус Христос входит в нашу жизнь через пасхальное празднование, когда мы молитвенно прославляем Его Воскресение. Таинственным образом наше прославление Воскресшего Господа делает нас участниками Его пасхальной радости, которую Он нам дарует, преображая нашу жизнь Светом Его Воскресения. Эта светлая пасхальная радость преображает нас изнутри, и мы в нашей жизни становимся способными ее проявить, переживая богослужебное ликование. Сорок...
Прочитана: 3824 раз
Происшествия 07.04.2018 18:01

В Волгограде «КамАЗ» рухнул с моста Автомобиль «КамАЗ» упал с моста в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Очевидцы происшествия рассказали, что ДТП произошло в микрорайоне Тулака, жертв нет. Водитель грузовика двигался по мосту к тоннелю. По предварительным данным, «КамАЗ» подрезал другой автомобиль, водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. Грузовик протаранил ограждение и рухнул с моста.  Известно, что водителя вытащили из кабины, он жив. В настоящее время движение в сторону тоннеля на Тулака затруднено.
Прочитана: 15077 раз
Происшествия 07.04.2018 17:12

В Волгограде водитель маршрутки умер за рулем Сегодня в Волгограде за рулем маршрутки №57 умер водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, это произошло несколько минут назад в Краснооктябрьском районе. По предварительным данным, водителю стало плохо, он успел остановить микроавтобус на пересечении проспекта Металлургов и проспекта Ленина, а затем скончался. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Прибыли и врачи «скорой помощи». Коллеги погибшего сообщают, что вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Прочитана: 6263 раз
Происшествия 07.04.2018 16:16 (Обновлено: 07.04.2018 16:36)

Задержан директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. По предварительным данным, помимо Епифанова задержаны еще шесть человек – все они сотрудники ветеринарных служб, которые, по версии следствия, также участвовали в преступной схеме.  МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия  по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Так, ранее сообщалось, что эти средства будут направлены на увеличение количества вольеров для передержки...
Прочитана: 1828 раз
Спорт 07.04.2018 15:51

"Ротор-Волгоград" разошелся ничьей с воронежским "Факелом" - 0:0 Ничьей завершился матч между командами “Ротор-Волгоград” и воронежским “Факелом”, сообщает ИА “Высота 102”. Игра 31 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства прошла на стадионе “Зенит”. Она стала первой по-настоящему домашней игрой “Ротора-Волгограда”. В начале первого тайма игра проходила в основном на половине поля гостей. За первые десять минут игры “Ротор-Волгоград” дважды создавал опасные моменты у ворот гостей. А в конце 24 минуты мяч в ворота “Факела” забил волгоградский полузащитник Мухаммад Султонов. Однако гол не засчитали. Изменить игровую ситуацию во втором тайме ни одной из команд не удалось. Итог встречи 0:0.
Прочитана: 3417 раз
Происшествия 07.04.2018 15:27 (Обновлено: 07.04.2018 15:28)

Сегодня около 13.30 в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Шкирятова маршрутное такси №13 столкнулось с легковым авто. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, двое пассажиров маршрутки пострадали. 68-летняя женщина получила сотрясение головного мозга, 70-летний мужчина – помимо сотрясения головы еще и рваную рану носа. Обоих доставили в больницу №4.
Прочитана: 1221 раз
Общество 07.04.2018 13:03

Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной Субсидия в размере 500000000 рублей выделяется из областного бюджета городскому округу город-герой Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым. Деньги, как указано в документе, предусмотрены на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (включая разработку проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы) «Ансамбль Набережной р. Волги» и благоустройство территории по адресу: Центральный район, набережная им. 62-й Армии. Средства выделены на капремонт центральной лестницы с пропилеями, ротонды, подпорных стен верхней террасы набережной со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещения, благоустройство. На набережной полностью демонтируют старое тротуарное покрытие,...
Прочитана: 6199 раз
Общество 07.04.2018 12:25

В Волгоградской области осужденные вышли из колонии на борьбу с паводком Осужденные колонии-поселения ИК-25 помогают в устранении последствий паводка в хуторе Терновка Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по региону, помочь людям, пострадавшим от большой воды, они вызвались добровольно. Всего в ликвидации последствий стихии были задействованы пять осужденных-волонтеров. Они помогали убирать мусор и разбирать завалы из деревьев.
Прочитана: 1730 раз
Общество 07.04.2018 11:50

Расчистка русла рек ото льда и принесенных водой деревьев является одной из мер борьбы с паводком. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Чтобы освободить путь большой воде, сотрудники ведомства разбивают принесенный течением лед, распиливают поваленные паводком деревья и применяют другие спецмеры. Как это происходит - смотрите в видеосюжете. 
Прочитана: 3083 раз
Происшествия 07.04.2018 10:26

Два человека, в том числе девушка-подросток, пострадали в ДТП в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на 60 километре дороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский» столкнулись “Volkswagen Tiguan” и “КАМАЗ”. На данный момент известно, что 21-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. При столкновении он и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.  
Прочитана: 1565 раз
Здравоохранение 07.04.2018 10:21

Роженицу с угрозой преждевременных родов эвакуировали из Михайловки в Волгоград вертолетом. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 35-летнюю женщину на восьмом месяце беременности доставили из роддома при центральной районной больнице в областной перинатальный центр. Врачи диагностировали у нее предлежание плаценты, а это делает невозможным естественные роды. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году женщине уже делали кесарево сечение.
Прочитана: 2018 раз


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