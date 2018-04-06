|Происшествия
|07.04.2018 16:16(Обновлено: 07.04.2018 16:36)
В Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животных
Задержан директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. По предварительным данным, помимо Епифанова задержаны еще шесть человек – все они сотрудники ветеринарных служб, которые, по версии следствия, также участвовали в преступной схеме.
МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Так, ранее сообщалось, что эти средства будут направлены на увеличение количества вольеров для передержки безнадзорных животных, на их содержание, оборудование площадки для выгула. Примечательно, что к деятельности этого предприятия уже возникали вопросы у волонтеров. В июле 2017 года ИА «Высота 102» публиковало статью под заголовком «В Волгограде муниципальный «Горпитомник» заподозрили в убийстве «волонтерских» собак». Речь шла о подопечных животных благотворительной организации «Дино», активисты которой обвинили муниципальное предприятие в жестоком обращении с животными и отсутствии каких-либо условий на базе МКП для содержания собак. Съемочная группа информагентства тогда побывала в питомнике, где на тот момент было построено несколько вольеров. Руководитель «Горпитомника» Константин Епифанов обвинения в свой адрес со стороны общественников категорически опроверг. По его словам, умерщвляются только агрессивные и бешеные животные. «Остальных обездвиживают специальным препаратом и привозят в питомник, где их осматривает и проводит необходимые процедуры ветврач. После чего собак помещают в вольер», - комментировал журналистам директор МКП. Животные в ошейниках, с чипами, по словам Епифанова, не отлавливаются.
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|Происшествия
|07.04.2018 18:01
Автомобиль «КамАЗ» упал с моста в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Очевидцы происшествия рассказали, что ДТП произошло в микрорайоне Тулака, жертв нет. Водитель грузовика двигался по мосту к тоннелю. По предварительным данным, «КамАЗ» подрезал другой автомобиль, водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. Грузовик протаранил ограждение и рухнул с моста. Известно, что водителя вытащили из кабины, он жив. В настоящее время движение в сторону тоннеля на Тулака затруднено.
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|Происшествия
|07.04.2018 17:12
Сегодня в Волгограде за рулем маршрутки №57 умер водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, это произошло несколько минут назад в Краснооктябрьском районе. По предварительным данным, водителю стало плохо, он успел остановить микроавтобус на пересечении проспекта Металлургов и проспекта Ленина, а затем скончался. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Прибыли и врачи «скорой помощи». Коллеги погибшего сообщают, что вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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|Спорт
|07.04.2018 15:51
Ничьей завершился матч между командами “Ротор-Волгоград” и воронежским “Факелом”, сообщает ИА “Высота 102”. Игра 31 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства прошла на стадионе “Зенит”. Она стала первой по-настоящему домашней игрой “Ротора-Волгограда”. В начале первого тайма игра проходила в основном на половине поля гостей. За первые десять минут игры “Ротор-Волгоград” дважды создавал опасные моменты у ворот гостей. А в конце 24 минуты мяч в ворота “Факела” забил волгоградский полузащитник Мухаммад Султонов. Однако гол не засчитали. Изменить игровую ситуацию во втором тайме ни одной из команд не удалось. Итог встречи 0:0.
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|Происшествия
|07.04.2018 15:27 (Обновлено: 07.04.2018 15:28)
Сегодня около 13.30 в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Шкирятова маршрутное такси №13 столкнулось с легковым авто. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, двое пассажиров маршрутки пострадали. 68-летняя женщина получила сотрясение головного мозга, 70-летний мужчина – помимо сотрясения головы еще и рваную рану носа. Обоих доставили в больницу №4.
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|Общество
|07.04.2018 13:03
Субсидия в размере 500000000 рублей выделяется из областного бюджета городскому округу город-герой Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым. Деньги, как указано в документе, предусмотрены на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (включая разработку проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы) «Ансамбль Набережной р. Волги» и благоустройство территории по адресу: Центральный район, набережная им. 62-й Армии. Средства выделены на капремонт центральной лестницы с пропилеями, ротонды, подпорных стен верхней террасы набережной со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещения, благоустройство. На набережной полностью демонтируют старое тротуарное покрытие,...
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|Общество
|07.04.2018 12:25
Осужденные колонии-поселения ИК-25 помогают в устранении последствий паводка в хуторе Терновка Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по региону, помочь людям, пострадавшим от большой воды, они вызвались добровольно. Всего в ликвидации последствий стихии были задействованы пять осужденных-волонтеров. Они помогали убирать мусор и разбирать завалы из деревьев.
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|Общество
|07.04.2018 11:50
Расчистка русла рек ото льда и принесенных водой деревьев является одной из мер борьбы с паводком. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Чтобы освободить путь большой воде, сотрудники ведомства разбивают принесенный течением лед, распиливают поваленные паводком деревья и применяют другие спецмеры. Как это происходит - смотрите в видеосюжете.
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|Происшествия
|07.04.2018 10:26
Два человека, в том числе девушка-подросток, пострадали в ДТП в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на 60 километре дороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский» столкнулись “Volkswagen Tiguan” и “КАМАЗ”. На данный момент известно, что 21-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. При столкновении он и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
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|Здравоохранение
|07.04.2018 10:21
Роженицу с угрозой преждевременных родов эвакуировали из Михайловки в Волгоград вертолетом. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 35-летнюю женщину на восьмом месяце беременности доставили из роддома при центральной районной больнице в областной перинатальный центр. Врачи диагностировали у нее предлежание плаценты, а это делает невозможным естественные роды. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году женщине уже делали кесарево сечение.
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|Происшествия
|07.04.2018 10:19
В Кировском районе Волгограда на улице Алычевой пожарные ликвидировали возгорание на электрической подстанции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, источником возгорания стал силовой кабель, площадь охваченной огнем территории составила 10 квадратных метров. Подстанция расположена рядом с жилыми частными домами. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Как стало известно ИА «Высота 102», энергообъект принадлежит филиалу ПАО «МРК Юга»- Волгоградэнерго».
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|Происшествия
|07.04.2018 09:55
Провалившуюся под лед семилетнюю девочку спасли сотрудники МЧС в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, компания детей играла на льду реки Терсы. Хрупкий лед не выдержал одну из девочек и она провалилась в холодную воду. Это увидела находившаяся неподалеку местная жительница. Она подбежала к полынье и стала звать на помощь. Ее крики услышали сотрудники пожарно-спасательной части №2. Командир отделения Александр Сержантов, старший пожарный Михаил Анурьев и пожарный Алексей Балдин поспешили к месту, где случилась беда. В полынье они увидели испуганную девочку, которая отчаянно старалась удержаться на плаву. Они вытащили ребенка при помощи спецоборудования, укутали в...
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|Происшествия
|07.04.2018 09:23
Девушка пострадала при пожаре в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Некрасова загорелись домашние вещи. Расчёты пожарно-спасательной части №29 прибыли на место и потушили пламя за семь минут. От огня пострадала 28-летняя хозяйка квартиры. По имеющимся сведениям, причиной пожара стала ее неосторожность при курении.
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|Общество
|07.04.2018 09:17
Движение автотранспорта будет ограничено в воскресенье, 8 апреля, в Волгограде в районе кладбищ в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и специально выделенного для перевозки горожан транспорта ограничение движения будет действовать с 6 утра и до 5 часов вечера по следующим адресам: - по автомобильной дороге ул. им. Землячки в границах от пр. им. Маршала Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района (с перекрытием улиц Батумской, Южно-Украинской, съезда с III Продольной магистрали). Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Ангарской, Хорошева, проспекта им. Маршала...
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|Общество
|07.04.2018 08:58
«Безопасный режим» введен накануне на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Безопасный режим» – это ежегодные профилактические мероприятия по промышленной безопасности, которые уже стали традиционными на предприятиях компании. Основу мероприятия в нынешнем году составили тренинги, презентации инноваций, практические занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев. Безопасность труда – один из важнейших вопросов организации работы заводов компании, поэтому руководство Волжского филиала выделило целый рабочий день для проведения «Дня безопасности 2018». Участие сотрудников в подобных мероприятиях позволяет повышать их уровень знаний и навыков, необходимых на рабочем месте....
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|Аналитика
|06.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число подтопленных районов. Виталий Мутко прочит Волгограду большое футбольное будущее. В Волгограде юные борцы с наркотиками завершили «спецподготовку». Волгоградцы готовятся встретить Пасху. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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7 апреля 18:01
7 апреля 17:12
7 апреля 16:16
В Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животных
7 апреля 15:27
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6 апреля 19:15
6 апреля 16:41
6 апреля 16:28
6 апреля 16:08
6 апреля 15:11
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Происшествия
7 апреля 18:01
7 апреля 17:12
7 апреля 16:16
В Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животных
7 апреля 15:27
6 апреля 10:09
5 апреля 13:30
5 апреля 11:52
4 апреля 20:42
4 апреля 09:05
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