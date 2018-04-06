



Ничьей завершился матч между командами “Ротор-Волгоград” и воронежским “Факелом”, сообщает ИА “Высота 102”. Игра 31 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства прошла на стадионе “Зенит”. Она стала первой по-настоящему домашней игрой “Ротора-Волгограда”.

В начале первого тайма игра проходила в основном на половине поля гостей. За первые десять минут игры “Ротор-Волгоград” дважды создавал опасные моменты у ворот гостей. А в конце 24 минуты мяч в ворота “Факела” забил волгоградский полузащитник Мухаммад Султонов. Однако гол не засчитали.

Изменить игровую ситуацию во втором тайме ни одной из команд не удалось. Итог встречи 0:0.