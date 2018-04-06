Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 07.04.2018 12:25

В Волгоградской области осужденные вышли из колонии на борьбу с паводком



Осужденные колонии-поселения ИК-25 помогают в устранении последствий паводка в хуторе Терновка Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по региону, помочь людям, пострадавшим от большой воды, они вызвались добровольно. Всего в ликвидации последствий стихии были задействованы пять осужденных-волонтеров. Они помогали убирать мусор и разбирать завалы из деревьев.



Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгоградской области в зону паводка могут попасть еще два районаВ волгоградском Мемориально-историческом музее "поселился" немой свидетель битв казаков с горцамиВолгоградская компания стала региональным оператором сферы ТКО в Ростове-на-ДонуВ Калаче-на-Дону Волгоградской области в нелегальном спортзале прошел кубок мэра по самбоВолгоградцу Олегу Савченко в Боливии покорилась очередная горная вершина
 
Актуальные интервью и комментарии

Биг-Бен из попкорна и бедуин из карамели: В Волгограде любителей футбола знакомят с кухней ЧМ-2018

Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину»

Госстройнадзор Волгоградской области: Жалоб на застройщика ЖК «Заречье» не поступало

Кулинарный конкурс “Готовим футбол” проходит...

С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как...

В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...

Происшествия 07.04.2018 15:27 (Обновлено: 07.04.2018 15:28)

Сегодня около 13.30 в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Шкирятова маршрутное такси №13 столкнулось с легковым авто. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, двое пассажиров маршрутки пострадали. 68-летняя женщина получила сотрясение головного мозга, 70-летний мужчина – помимо сотрясения головы еще и рваную рану носа. Обоих доставили в больницу №4.
Прочитана: 169 раз
Общество 07.04.2018 13:03

Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной Субсидия в размере 500000000 рублей выделяется из областного бюджета городскому округу город-герой Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым. Деньги, как указано в документе, предусмотрены на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (включая разработку проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы) «Ансамбль Набережной р. Волги» и благоустройство территории по адресу: Центральный район, набережная им. 62-й Армии. Средства выделены на капремонт центральной лестницы с пропилеями, ротонды, подпорных стен верхней террасы набережной со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещения, благоустройство. На набережной полностью демонтируют старое тротуарное покрытие,...
Прочитана: 3919 раз
Общество 07.04.2018 11:50

Расчистка русла рек ото льда и принесенных водой деревьев является одной из мер борьбы с паводком. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Чтобы освободить путь большой воде, сотрудники ведомства разбивают принесенный течением лед, распиливают поваленные паводком деревья и применяют другие спецмеры. Как это происходит - смотрите в видеосюжете. 
Прочитана: 2384 раз
Происшествия 07.04.2018 10:26

Два человека, в том числе девушка-подросток, пострадали в ДТП в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на 60 километре дороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский» столкнулись “Volkswagen Tiguan” и “КАМАЗ”. На данный момент известно, что 21-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. При столкновении он и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.  
Прочитана: 1171 раз
Здравоохранение 07.04.2018 10:21

Роженицу с угрозой преждевременных родов эвакуировали из Михайловки в Волгоград вертолетом. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 35-летнюю женщину на восьмом месяце беременности доставили из роддома при центральной районной больнице в областной перинатальный центр. Врачи диагностировали у нее предлежание плаценты, а это делает невозможным естественные роды. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году женщине уже делали кесарево сечение.
Прочитана: 782 раз
Происшествия 07.04.2018 10:19

В Кировском районе Волгограда на улице Алычевой пожарные ликвидировали возгорание на электрической подстанции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, источником возгорания стал силовой кабель, площадь охваченной огнем территории составила 10 квадратных метров. Подстанция расположена рядом с жилыми частными домами. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Как стало известно ИА «Высота 102», энергообъект принадлежит филиалу ПАО «МРК Юга»- Волгоградэнерго». 
Прочитана: 520 раз
Происшествия 07.04.2018 09:55

Провалившуюся под лед семилетнюю девочку спасли сотрудники МЧС в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, компания детей играла на льду реки Терсы. Хрупкий лед не выдержал одну из девочек и она провалилась в холодную воду. Это увидела находившаяся неподалеку местная жительница. Она подбежала к полынье и стала звать на помощь. Ее крики услышали сотрудники пожарно-спасательной части №2. Командир отделения Александр Сержантов, старший пожарный Михаил Анурьев и пожарный Алексей Балдин поспешили к месту, где случилась беда. В полынье они увидели испуганную девочку, которая отчаянно старалась удержаться на плаву. Они вытащили ребенка при помощи спецоборудования, укутали в...
Прочитана: 854 раз
Происшествия 07.04.2018 09:23

Девушка пострадала при пожаре в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Некрасова загорелись домашние вещи. Расчёты пожарно-спасательной части №29 прибыли на место и потушили пламя за семь минут. От огня пострадала 28-летняя хозяйка квартиры. По имеющимся сведениям, причиной пожара стала ее неосторожность при курении.
Прочитана: 565 раз
Общество 07.04.2018 09:17

Движение автотранспорта будет ограничено в воскресенье, 8 апреля, в Волгограде в районе кладбищ в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и специально выделенного для перевозки горожан транспорта ограничение движения будет действовать с 6 утра и до 5 часов вечера по следующим адресам: - по автомобильной дороге ул. им. Землячки в границах от пр. им. Маршала Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района (с перекрытием улиц Батумской, Южно-Украинской, съезда с III Продольной магистрали). Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Ангарской, Хорошева, проспекта им. Маршала...
Прочитана: 533 раз
Общество 07.04.2018 08:58

«День Безопасности 2018» провели на филиале компании AB InBev Efes в Волжском «Безопасный режим» введен накануне на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Безопасный режим» – это ежегодные профилактические мероприятия по промышленной безопасности, которые уже стали традиционными на предприятиях компании. Основу мероприятия в нынешнем году составили тренинги, презентации инноваций, практические занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев. Безопасность труда – один из важнейших вопросов организации работы заводов компании, поэтому руководство Волжского филиала выделило целый рабочий день для проведения «Дня безопасности 2018». Участие сотрудников в подобных мероприятиях позволяет повышать их уровень знаний и навыков, необходимых на рабочем месте....
Прочитана: 362 раз
Аналитика 06.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число подтопленных районов. Виталий Мутко прочит Волгограду большое футбольное будущее. В Волгограде юные борцы с наркотиками завершили «спецподготовку». Волгоградцы готовятся встретить Пасху.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 29961 раз
Общество 06.04.2018 19:15

Восемьдесят дополнительных автобусов пустят в Волгограде в пасхальное воскресенье по 13 специальным маршрутам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы доставят к месту назначения всех желающих посетить в этот день кладбище.  Такая же возможность будет предоставлена горожанам через неделю - 15 и 17 апреля. В эти дни, напомним, будут отмечаться христианские праздники Красная горка и Радоница - именно в эти дни принято поминать усопших. 
Прочитана: 2039 раз
Общество 06.04.2018 19:08

Добить,чтобы не зиял: Виталию Мутко не дает покоя объект в центре Волгограда Вице-премьер правительства России Виталий Мутко сегодня обратил внимание на хорошо знакомую ему недостроенную гостиницу в центре Волгограда и выразил надежду на то, что объект «добьют». Как сообщает ИА «Высота 102», на межведомственном совещании по вопросам подготовки региона к матчам ЧМ по футболу, которое прошло в Волгограде на площадке музея « Россия - моя история», Виталий Мутко заявил, что Волгоградская область справилась с задачей по введению современных отелей. Однако вице-премьеру не дает покоя...
Прочитана: 5593 раз
Экология 06.04.2018 17:44

В Волгоградской области хотят найти налоги в полиэтиленовых «городах» Использовать жесткие скоординированные действия органов власти, правоохранительных и надзорных ведомств для наведения порядка в сфере землепользования – к такому выводу пришли члены межведомственной рабочей группы по сохранению плодородия земель при профильном комитете Волгоградской областной думы по итогам обсуждения ситуации с тепличным овощеводством в ряде районов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, меры по предотвращению нарушений в этой сфере вместе с парламентариями обсуждали представители региональной администрации, прокуратуры, Россельхознадзора и Росприроднадзора, ГУ МВД РФ по Волгоградской области, муниципалитетов. Председатель комитета регпарламента по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию регпарламента Владимир Ефимов предложил, в частности,...
Прочитана: 2673 раз
Происшествия 06.04.2018 17:09

Экспедитор торговой компании задержан в городе Котово по подозрению в краже товара из магазина. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии РФ по Волгоградской области, 57-летний житель Волгограда после разгрузки товара и подписания соответствующих документов, совершил кражу со склада части им же привезенной продукции. Мужчина скрылся на автомашина "Газель", но его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 2826 раз


7 апреля 15:27
В Волгограде двое пассажиров маршрутки пострадали в ДТП
7 апреля 13:03
Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережнойСмотреть фотографии
7 апреля 12:25
В Волгоградской области осужденные вышли из колонии на борьбу с паводкомСмотреть фотографии
7 апреля 11:50
В Волгоградской области спасатели расчищают путь паводковым водам (ВИДЕО)Cмотреть видео
7 апреля 10:26
Два человека пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Волгоградской области
7 апреля 10:21
«Сложную» роженицу доставили в Волгоград вертолетом
7 апреля 10:19
В Волгограде пожарные спасали охваченный огнем объект «МРСК Юга»
7 апреля 09:55
Семилетняя девочка провалилась под лед в Волгоградской области
7 апреля 09:23
Непотушенная сигарета отправила жительницу Волгоградской области на больничную койку
7 апреля 09:17
В Волгограде на Пасху ограничат движение транспорта у кладбищ
7 апреля 08:58
«День Безопасности 2018» провели на филиале компании AB InBev Efes в ВолжскомСмотреть фотографии
6 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Виталий Мутко пообещал поддержать «Волгоград Арену» после ЧМ-2018 Комментарии19Cмотреть видео
6 апреля 19:15
В Волгограде на Пасху пустят 80 дополнительных автобусов Комментарии10
6 апреля 19:08
Добить,чтобы не зиял: Виталию Мутко не дает покоя объект в центре Волгограда Комментарии18Смотреть фотографии
6 апреля 17:44
В Волгоградской области хотят найти налоги в полиэтиленовых «городах» Комментарии10Смотреть фотографии
6 апреля 17:09
В Волгоградской области экспедитор завез в магазин товар, а потом похитил его Комментарии2
6 апреля 16:41
Открыты продажи уникального комфортабельного дома в жилом районе «Новый свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
6 апреля 16:28
Президент России освободил от должности замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Комментарии6
6 апреля 16:11
В Волгоградской области увеличилось число подтопленных районов Комментарии5
6 апреля 16:08
Виталий Мутко опроверг слухи о переносе даты финала Кубка России по футболу в Волгограде Комментарии9Смотреть фотографии
6 апреля 15:11
Жители затопленного Фролово Волгоградской области опасаются второй волны (СПЕЦРЕПОРТАЖ) Комментарии6Cмотреть видео
6 апреля 15:05
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудом Комментарии5
6 апреля 14:50
Ликвидаторов Кировской свалки в Волгограде оштрафовали почти на треть миллиона рублей Комментарии7Смотреть фотографии
6 апреля 14:31
Бабушка и внук попались на мошенничестве в Волгоградской области Комментарии11
6 апреля 13:41
150 компаний Волгоградской области выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»Смотреть фотографии
6 апреля 13:08
Посетители выставки «Планета детства» оценили вкус продукции «Садов Придонья»Смотреть фотографии
6 апреля 12:36
Эксперты дали добро на благоустройство позорного участка Центральной набережной Волгограда Комментарии20Смотреть фотографии
6 апреля 11:40
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Волгоград Комментарии35Смотреть фотографии
6 апреля 11:34
Священник из Волгоградской области наставляет алиментщиков Библией и Семейным кодексом Комментарии17Смотреть фотографии
6 апреля 10:45
Несостоявшегося "Отелло" отправили в тюрьму за попытку убийства девушки в центре Волгограда Комментарии5
Общество
7 апреля 13:03
Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережнойСмотреть фотографии
7 апреля 12:25
В Волгоградской области осужденные вышли из колонии на борьбу с паводкомСмотреть фотографии
7 апреля 11:50
В Волгоградской области спасатели расчищают путь паводковым водам (ВИДЕО)Cмотреть видео
7 апреля 09:17
В Волгограде на Пасху ограничат движение транспорта у кладбищ
7 апреля 08:58
«День Безопасности 2018» провели на филиале компании AB InBev Efes в ВолжскомСмотреть фотографии
6 апреля 19:15
В Волгограде на Пасху пустят 80 дополнительных автобусов Комментарии10
6 апреля 19:08
Добить,чтобы не зиял: Виталию Мутко не дает покоя объект в центре Волгограда Комментарии18Смотреть фотографии
6 апреля 16:28
Президент России освободил от должности замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Комментарии6
6 апреля 16:11
В Волгоградской области увеличилось число подтопленных районов Комментарии5
6 апреля 15:11
Жители затопленного Фролово Волгоградской области опасаются второй волны (СПЕЦРЕПОРТАЖ) Комментарии6Cмотреть видео
6 апреля 15:05
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудом Комментарии5
6 апреля 12:36
Эксперты дали добро на благоустройство позорного участка Центральной набережной Волгограда Комментарии20Смотреть фотографии
6 апреля 11:40
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Волгоград Комментарии35Смотреть фотографии
6 апреля 11:34
Священник из Волгоградской области наставляет алиментщиков Библией и Семейным кодексом Комментарии17Смотреть фотографии
6 апреля 10:33
Юным котельниковцам помогают определиться с выбором профессии Комментарии5Смотреть фотографии
6 апреля 10:04
У приставов нет денег для сноса незаконных строений в Волгограде Комментарии29
6 апреля 08:04
«Профессионалы социального питания», родители и педагоги объединились общим деломСмотреть фотографии
5 апреля 17:59
В Волгограде улица Чуйкова на два дня станет пешеходной Комментарии10
5 апреля 17:54
В Волгограде оштрафовали завод за невыплату зарплаты Комментарии8
5 апреля 16:47
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов Комментарии42Смотреть фотографииCмотреть видео
5 апреля 16:20
В Волгоградской области усиливается паводок Комментарии8
5 апреля 14:23
В Волгоградской области 7 организаций дождались денег по контрактам с МБУ после проверки прокуратуры Комментарии1
5 апреля 13:56
В Волгоградской области назвали максимальные суммы выплат пострадавшим от паводка Комментарии4Смотреть фотографии
5 апреля 11:49
В райцентре Волгоградской области из-за паводка отключили водоснабжение в 42 многоэтажках Комментарии3
5 апреля 11:45
В Волгоградской области из зоны подтопления эвакуировано более 500 человек Комментарии3Смотреть фотографии
5 апреля 10:02
В Волгограде прокуратура расторгла фиктивный брак грузинки и россиянина Комментарии10
5 апреля 08:54
В Волгограде суд обязал отельера снизить цены на гостиницы в период ЧМ-2018 Комментарии18Смотреть фотографии
5 апреля 08:26
В Волгоградской области пиротехники подорвали ледовый затор Комментарии12Cмотреть видео
5 апреля 06:17
Футбольный клуб «Олимпия» привлекли к суду из-за ЧМ-2018 Комментарии14
4 апреля 17:59
Волгоградка Елена Исинбаева назвала сына именем былинного богатыря Комментарии39Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   
День 7 Апреля, Сб
Волгоград
Пасмурно, температура 13..15 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
7 Апреля, Сб
1 $ 57.8332 руб.
1 € 70.7069 руб.
1 GBP 80.9838 руб.
1 CHF 60.0178 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
   

 

 

Обсуждают в форуме

Волгоградцу Олегу Савченко в Боливии покорилась очередная горная вершина (ВИДЕО)Комментарии75
Доска позора: В центре Волгограда обрушилась лестница жилого домаКомментарии47
В Волгоградской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводкаКомментарии42
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовКомментарии42
Депутаты Волгоградской гордумы выдали преференции рекламному бизнесуКомментарии42
Волгоградка Елена Исинбаева назвала сына именем былинного богатыряКомментарии39
Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»Комментарии38
Медсестра из Волгограда перечислила виртуальному жениху из США полмиллиона рублейКомментарии37
Совет по социально-экономическому развитию Волгоградской области возглавил преемник Олега ИншаковаКомментарии37
Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвымКомментарии36
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в ВолгоградКомментарии35
Стадион "Волгоград Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатациюКомментарии34
В Волгограде стартовала генеральная уборкаКомментарии32
Волгоградская область стала лидером среди городов-участников ЧМ-2018 по количеству гостиницКомментарии29
У приставов нет денег для сноса незаконных строений в ВолгоградеКомментарии29

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области от паводка спасают людей и животныхКомментарии3
Просмотров: 23386
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жильцам девятиэтажки не дают пользоваться новыми лифтамиКомментарии4
Просмотров: 20045
В массовой драке у кафе в Волгограде пострадали 3 человекаКомментарии15
Просмотров: 10116
Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвымКомментарии36
Просмотров: 8667
В судейском сообществе Волгоградской области - новые назначенияКомментарии15
Просмотров: 6941
В Волгоградской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводкаКомментарии42
Просмотров: 5926
Жители станицы Преображенской Волгоградской области: «Спасаем себя от паводка сами»Комментарии21
Просмотров: 5771
В Волгоградской области глава МЧС РФ Владимир Пучков увидит паводок сверхуКомментарии23
Просмотров: 5338
«Сбербанк» уговорили помочь обманутым дольщикам ВолгоградаКомментарии18
Просмотров: 4985
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовКомментарии42
Просмотров: 4851

Рекомендуемые к прочтению новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области от паводка спасают людей и животныхКомментарии3
Рекомендации: +34 / 6-
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовКомментарии42
Рекомендации: +31 / 6-
Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцахКомментарии11
Рекомендации: +31 / 2-
В Волгограде главу риелторской фирмы подозревают в обмане 40 клиентов на 50 млн рублейКомментарии18
Рекомендации: +29 / 3-
Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной
Рекомендации: +26 / 2-
«Сбербанк» уговорили помочь обманутым дольщикам ВолгоградаКомментарии18
Рекомендации: +26 / 3-
«Ротор-Волгоград» возвращается на родной стадионКомментарии6
Рекомендации: +26 / 2-
ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом годуКомментарии16
Рекомендации: +25 / 2-
В Волгограде в ТРК "Park House" быстро эвакуируются, но долго звонят пожарнымКомментарии21
Рекомендации: +25 / 4-
В Волгоград приедет легенда FIFAКомментарии17
Рекомендации: +24 / 2-