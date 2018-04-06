|Происшествия
|07.04.2018 09:23
Непотушенная сигарета отправила жительницу Волгоградской области на больничную койку
Девушка пострадала при пожаре в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Некрасова загорелись домашние вещи. Расчёты пожарно-спасательной части №29 прибыли на место и потушили пламя за семь минут. От огня пострадала 28-летняя хозяйка квартиры. По имеющимся сведениям, причиной пожара стала ее неосторожность при курении.
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С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как...
В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...
|Происшествия
|07.04.2018 10:26 (Обновлено: 07.04.2018 10:30)
Два человека, в том числе девушка-подросток, пострадали в ДТП в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на 60 километре дороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский» столкнулись “Volkswagen Tiguan” и “КАМАЗ”. На данный момент известно, что 21-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. При столкновении он и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
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|Здравоохранение
|07.04.2018 10:21
Роженицу с угрозой преждевременных родов эвакуировали из Михайловки в Волгоград вертолетом. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 35-летнюю женщину на восьмом месяце беременности доставили из роддома при центральной районной больнице в областной перинатальный центр. Врачи диагностировали у нее предлежание плаценты, а это делает невозможным естественные роды. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году женщине уже делали кесарево сечение.
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|Происшествия
|07.04.2018 10:19
В Кировском районе Волгограда на улице Алычевой пожарные ликвидировали возгорание на электрической подстанции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, источником возгорания стал силовой кабель, площадь охваченной огнем территории составила 10 квадратных метров. Подстанция расположена рядом с жилыми частными домами. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Как стало известно ИА «Высота 102», энергообъект принадлежит филиалу ПАО «МРК Юга»- Волгоградэнерго».
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|Происшествия
|07.04.2018 09:55
Провалившуюся под лед семилетнюю девочку спасли сотрудники МЧС в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, компания детей играла на льду реки Терсы. Хрупкий лед не выдержал одну из девочек и она провалилась в холодную воду. Это увидела находившаяся неподалеку местная жительница. Она подбежала к полынье и стала звать на помощь. Ее крики услышали сотрудники пожарно-спасательной части №2. Командир отделения Александр Сержантов, старший пожарный Михаил Анурьев и пожарный Алексей Балдин поспешили к месту, где случилась беда. В полынье они увидели испуганную девочку, которая отчаянно старалась удержаться на плаву. Они вытащили ребенка при помощи спецоборудования, укутали в...
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|Общество
|07.04.2018 09:17
Движение автотранспорта будет ограничено в воскресенье, 8 апреля, в Волгограде в районе кладбищ в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и специально выделенного для перевозки горожан транспорта ограничение движения будет действовать с 6 утра и до 5 часов вечера по следующим адресам: - по автомобильной дороге ул. им. Землячки в границах от пр. им. Маршала Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района (с перекрытием улиц Батумской, Южно-Украинской, съезда с III Продольной магистрали). Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Ангарской, Хорошева, проспекта им. Маршала...
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|Общество
|07.04.2018 08:58
«Безопасный режим» введен накануне на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Безопасный режим» – это ежегодные профилактические мероприятия по промышленной безопасности, которые уже стали традиционными на предприятиях компании. Основу мероприятия в нынешнем году составили тренинги, презентации инноваций, практические занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев. Безопасность труда – один из важнейших вопросов организации работы заводов компании, поэтому руководство Волжского филиала выделило целый рабочий день для проведения «Дня безопасности 2018». Участие сотрудников в подобных мероприятиях позволяет повышать их уровень знаний и навыков, необходимых на рабочем месте....
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|Аналитика
|06.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число подтопленных районов. Виталий Мутко прочит Волгограду большое футбольное будущее. В Волгограде юные борцы с наркотиками завершили «спецподготовку». Волгоградцы готовятся встретить Пасху. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|06.04.2018 19:15
Восемьдесят дополнительных автобусов пустят в Волгограде в пасхальное воскресенье по 13 специальным маршрутам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы доставят к месту назначения всех желающих посетить в этот день кладбище. Такая же возможность будет предоставлена горожанам через неделю - 15 и 17 апреля. В эти дни, напомним, будут отмечаться христианские праздники Красная горка и Радоница - именно в эти дни принято поминать усопших.
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|Общество
|06.04.2018 19:08
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко сегодня обратил внимание на хорошо знакомую ему недостроенную гостиницу в центре Волгограда и выразил надежду на то, что объект «добьют». Как сообщает ИА «Высота 102», на межведомственном совещании по вопросам подготовки региона к матчам ЧМ по футболу, которое прошло в Волгограде на площадке музея « Россия - моя история», Виталий Мутко заявил, что Волгоградская область справилась с задачей по введению современных отелей. Однако вице-премьеру не дает покоя...
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|Экология
|06.04.2018 17:44
Использовать жесткие скоординированные действия органов власти, правоохранительных и надзорных ведомств для наведения порядка в сфере землепользования – к такому выводу пришли члены межведомственной рабочей группы по сохранению плодородия земель при профильном комитете Волгоградской областной думы по итогам обсуждения ситуации с тепличным овощеводством в ряде районов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, меры по предотвращению нарушений в этой сфере вместе с парламентариями обсуждали представители региональной администрации, прокуратуры, Россельхознадзора и Росприроднадзора, ГУ МВД РФ по Волгоградской области, муниципалитетов. Председатель комитета регпарламента по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию регпарламента Владимир Ефимов предложил, в частности,...
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|Происшествия
|06.04.2018 17:09
Экспедитор торговой компании задержан в городе Котово по подозрению в краже товара из магазина. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии РФ по Волгоградской области, 57-летний житель Волгограда после разгрузки товара и подписания соответствующих документов, совершил кражу со склада части им же привезенной продукции. Мужчина скрылся на автомашина "Газель", но его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.
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|Экономика
|06.04.2018 16:41
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) открывает продажи квартир четвертой очереди района «Новый свет» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Новый дом планируется сдавать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г. Шестнадцатиэтажный дом повышенной комфортности дополнит единый архитектурный облик района. Эффективное расходование ресурсов комплекса обеспечат современные строительные технологии и передовые инженерные решения. Во дворе, в лифтовых холлах будут использованы светодиодные и энергосберегающие лампы, системы автоматического регулирования и датчики движения. Пространство как внутри, так и...
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|Общество
|06.04.2018 16:28
Указом президента РФ освобожден от должности Виталий Шевченко – заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области, начальник следственного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента, отправлены в отставку и ряд других силовиков из различных регионов России, а также из центральных аппаратов федеральных ведомств, и произвел новые назначения. В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что Виталий Шевченко освобожден от занимаемой должности по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Справка. Шевченко Виталий Михайлович родился в 1965 года в г. Батайске...
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|Общество
|06.04.2018 16:11
Паводок добрался до Новоаннинского и Иловлинского районов Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Напомним, сегодня утром сообщалось, что вешние воды залили Урюпинский, Ольховский и Алексеевский районы. Напряженная ситуация сохраняется в Еланском, Кумылженском, Фроловском и Киквидзенском районах, а также городском округе городе Михайловка. В зоне подтопления находятся 44 населенных пункта, находящихся в 10 районах области. Выше опасной отметки поднялся уровень воды в реке Терсе, протекающей по территориям Еланского и Кикивидзенского районов. Это зафиксировал гидрологический пост в Еланском районе Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не...
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|Спорт
|06.04.2018 16:08
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 9 мая. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", он заявил на совещании, которое проходит в эти минуты в Волгограде в музее "Россия - моя история". Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что дату проведения финала Кубка России по футболу могут перенести в связи с большим количеством праздничных мероприятий, которые пройдут в городе-герое в День Победы. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что к проведению финала Кубка России в Волгограде все готово.
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7 апреля 10:21
7 апреля 09:23
Непотушенная сигарета отправила жительницу Волгоградской области на больничную койку
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Происшествия
7 апреля 09:23
Непотушенная сигарета отправила жительницу Волгоградской области на больничную койку
6 апреля 10:09
5 апреля 13:30
5 апреля 11:52
4 апреля 20:42
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