Добить,чтобы не зиял: Виталию Мутко не дает покоя объект в центре Волгограда









Вице-премьер правительства России Виталий Мутко сегодня обратил внимание на хорошо знакомую ему недостроенную гостиницу в центре Волгограда и выразил надежду на то, что объект «добьют». Как сообщает ИА «Высота 102», на межведомственном совещании по вопросам подготовки региона к матчам ЧМ по футболу, которое прошло в Волгограде на площадке музея « Россия - моя история», Виталий Мутко заявил, что Волгоградская область справилась с задачей по введению современных отелей. Однако вице-премьеру не дает покоя исключенная из программы подготовки к ЧМ гостиница на Предмостной площади. « Надеемся, что тот отель, который мы исключили, все-таки вы добьете, потому что он зияет этими недостроями. Надо с ним просто разобраться и если этот инвестор не способен, то есть механизмы и пусть другие люди, которые способны завершить этот объект, завершат»,- сказал Виталий Мутко.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», строящая на Предмостной площади в Волгограде гостиница категории «4 звезды» была официально исключена из программы подготовки к ЧМ-2018 из-за вопиющего отставания в графике работ. Судьба скандального объекта была решена в январе 2017 года, после инспекционного визита в Волгоград заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.