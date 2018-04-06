|Происшествия
|06.04.2018 17:09
В Волгоградской области экспедитор завез в магазин товар, а потом похитил его
Экспедитор торговой компании задержан в городе Котово по подозрению в краже товара из магазина. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии РФ по Волгоградской области, 57-летний житель Волгограда после разгрузки товара и подписания соответствующих документов, совершил кражу со склада части им же привезенной продукции. Мужчина скрылся на автомашина "Газель", но его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.
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С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как...
В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...
|Общество
|06.04.2018 19:15
Восемьдесят дополнительных автобусов пустят в Волгограде в пасхальное воскресенье по 13 специальным маршрутам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы доставят к месту назначения всех желающих посетить в этот день кладбище. Такая же возможность будет предоставлена горожанам через неделю - 15 и 17 апреля. В эти дни, напомним, будут отмечаться христианские праздники Красная горка и Радоница - именно в эти дни принято поминать усопших.
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|Общество
|06.04.2018 19:08
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко сегодня обратил внимание на хорошо знакомую ему недостроенную гостиницу в центре Волгограда и выразил надежду на то, что объект «добьют». Как сообщает ИА «Высота 102», на межведомственном совещании по вопросам подготовки региона к матчам ЧМ по футболу, которое прошло в Волгограде на площадке музея « Россия - моя история», Виталий Мутко заявил, что Волгоградская область справилась с задачей по введению современных отелей. Однако вице-премьеру не дает покоя...
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|Экология
|06.04.2018 17:44
Использовать жесткие скоординированные действия органов власти, правоохранительных и надзорных ведомств для наведения порядка в сфере землепользования – к такому выводу пришли члены межведомственной рабочей группы по сохранению плодородия земель при профильном комитете Волгоградской областной думы по итогам обсуждения ситуации с тепличным овощеводством в ряде районов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, меры по предотвращению нарушений в этой сфере вместе с парламентариями обсуждали представители региональной администрации, прокуратуры, Россельхознадзора и Росприроднадзора, ГУ МВД РФ по Волгоградской области, муниципалитетов. Председатель комитета регпарламента по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию регпарламента Владимир Ефимов предложил, в частности,...
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|Экономика
|06.04.2018 16:41
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) открывает продажи квартир четвертой очереди района «Новый свет» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Новый дом планируется сдавать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г. Шестнадцатиэтажный дом повышенной комфортности дополнит единый архитектурный облик района. Эффективное расходование ресурсов комплекса обеспечат современные строительные технологии и передовые инженерные решения. Во дворе, в лифтовых холлах будут использованы светодиодные и энергосберегающие лампы, системы автоматического регулирования и датчики движения. Пространство как внутри, так и...
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|Общество
|06.04.2018 16:28
Указом президента РФ освобожден от должности Виталий Шевченко – заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области, начальник следственного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента, отправлены в отставку и ряд других силовиков из различных регионов России, а также из центральных аппаратов федеральных ведомств, и произвел новые назначения. В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что Виталий Шевченко освобожден от занимаемой должности по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Справка. Шевченко Виталий Михайлович родился в 1965 года в г. Батайске...
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|Общество
|06.04.2018 16:11
Паводок добрался до Новоаннинского и Иловлинского районов Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Напомним, сегодня утром сообщалось, что вешние воды залили Урюпинский, Ольховский и Алексеевский районы. Напряженная ситуация сохраняется в Еланском, Кумылженском, Фроловском и Киквидзенском районах, а также городском округе городе Михайловка. В зоне подтопления находятся 44 населенных пункта, находящихся в 10 районах области. Выше опасной отметки поднялся уровень воды в реке Терсе, протекающей по территориям Еланского и Кикивидзенского районов. Это зафиксировал гидрологический пост в Еланском районе Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не...
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|Спорт
|06.04.2018 16:08
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 9 мая. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", он заявил на совещании, которое проходит в эти минуты в Волгограде в музее "Россия - моя история". Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что дату проведения финала Кубка России по футболу могут перенести в связи с большим количеством праздничных мероприятий, которые пройдут в городе-герое в День Победы. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что к проведению финала Кубка России в Волгограде все готово.
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|Общество
|06.04.2018 15:11
Жители подтопленных районов и улиц городского округа Фролово Волгоградской области приходят в себя после наводнения. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», хотя вода и стала уходить, но люди опасаются прихода второй волны паводка. Как местные жители оценивают подготовку к паводку и действия чиновников во время прихода большой воды, на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие жители, как городские службы пытались отвести от города миллионы кубов несущихся на населенный пункт воды и есть ли повод расслабляться – об этом в спецрепортаже ИА «Высота 102».
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|Общество
|06.04.2018 15:05
Свыше 3,8 миллиона рублей задолжало МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района" подрядчику за ремонт поливочного водопровода в парке героев-летчиков. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск подали представители ООО "Инженерные Системы", заявив, что полностью исполнили свои обязательства по муниципальному контракту, но денег так и не получили. Суд встал на сторону подрядчика, постановив взыскать с МБУ стоимость контракта - свыше 3,7 миллиона рублей, а также пени за просрочку оплаты. Напомним, на реконструкцию парка героев-летчиков в микрорайоне "Семь ветров" в 2016 году были выделены субсидии из областной бюджета в размере 20 млн рублей. Однако из-за судебных тяжб с подрядчиком грант...
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|Экология
|06.04.2018 14:50
К административной ответственности в виде крупных штрафов привлечены должностные лица и юридическое лицо – ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией Кировской свалки и пруда-накопителя в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102 в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, к административной ответственности руководители и учредители фирмы привлекли по ч.2. ст. 8.4 и ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, и выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). Основанием для этого стали материалы проверки ведомства, проведенной в январе и феврале 2018...
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|Расследования
|06.04.2018 14:31
Престарелую волгоградку и ее ранее судимого внука, подозреваемых в мошенничестве, задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 81-летняя руководительница проектной организации и ее 33-летний внук, требовали 3 миллиона рублей от застройщика школы в поселке Красный Октябрь Палласовского района за то, что помогут решить вопрос о принятии в эксплуатацию строящегося объекта и непривлечении к ответственности за якобы допущенные нарушения. Подозреваемые были задержаны с поличным при передаче денег. Региональный СК РФ возбудил уголовное дело по статье мошенничество. Теперь бабушке и внуку грозит до 10 лет тюрьмы.
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|Телеком
|06.04.2018 13:41
«Интерактивное ТВ для бизнеса» от «Ростелекома» в 2018 году появилось более чем в 150 компаниях Волгоградской области. Среди них отели, кафе и рестораны, торговые центры, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Интерактивное ТВ» для бизнеса позволяет настроить приветственную страницу, рекламные включения и другие опции, повышающие средний чек посетителей отелей, ресторанов или клиентских офисов заказчика. По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерины Русякиной, в рамках акции «Быть в плюсе» бизнес может подключить «Интерактивное ТВ» и оптимизировать расходы. При подключении доступа в интернет и одной или нескольких дополнительных услуг – «Интерактивного...
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|Экономика
|06.04.2018 13:08
«Сады Придонья» приняли участие в выставке товаров и услуг для детей «Планета детства» в Санкт-Петербурге, где свою продукцию представили более 120 участников из 4-х стран. За 4 дня выставку посетили более 14000 будущих и настоящих родителей детей от 0 до 10 лет, а так же более 1000 экспертов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на выставочном стенде Садов Придонья традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов для детей и новинок здорового питания. Родители с детьми дегустировали детские соки и пюре торговых марок «Спелёнок» и «Сады Придонья», знакомились с новыми продуктами здорового питания — Easy Смузи, Nemoloko....
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|Общество
|06.04.2018 12:36
Разработанный проект благоустройства сквера возле памятника речникам «Гаситель» на Центральной набережной Волгограда имеет право на жизнь. Как сообщает ИА «Высота 102», проведенная историко-культурная экспертиза документации не выявила каких-либо угроз для объекта культурного наследия регионального значения, статус которого имеет пожарный пароход, расположенный в устье реки Царица. Благоустройство территории возле «Гасителя» будет выполнено в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По итогам историко-культурной экспертизы был сделан вывод о неудовлетворительном состоянии монумента. Сегодня данный памятник, действительно, пребывает в крайне удручающем состоянии. «Бетонные плиты разрушаются, бордюр частично разрушен, а во многих местах...
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|Общество
|06.04.2018 11:40
В Волгоград с однодневным рабочим визитом прибыл зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщает ИА "Высота 102". В аэропорту его встречал губернатор Андрей Бочаров. В настоящее время вице-премьер, который возглавляет координационный совет по подготовке к ЧМ, осматривает в аэропорту строящийся терминал внутренних линий. Затем, как ожидается, Виталий Мутко посетит стадион "Волгоград Арена", который на этой неделе был введен в эксплуатацию. В Волгограде вице-премьер проведет совещание о готовности города-героя к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах уже летом этого года.
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6 апреля 19:15
6 апреля 17:09
В Волгоградской области экспедитор завез в магазин товар, а потом похитил его 2
6 апреля 16:41
6 апреля 16:28
6 апреля 16:08
6 апреля 15:11
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Происшествия
6 апреля 17:09
В Волгоградской области экспедитор завез в магазин товар, а потом похитил его 2
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