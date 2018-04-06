Президент России освободил от должности замначальника ГУ МВД по Волгоградской области

Указом президента РФ освобожден от должности Виталий Шевченко – заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области, начальник следственного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента, отправлены в отставку и ряд других силовиков из различных регионов России, а также из центральных аппаратов федеральных ведомств, и произвел новые назначения. В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что Виталий Шевченко освобожден от занимаемой должности по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

Справка. Шевченко Виталий Михайлович родился в 1965 года в г. Батайске Ростовской области.

С 1983 года по 1992 год проходил службу в Вооруженных силах. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году на должности участкового инспектора милиции отдела внутренних дел г. Батайска Ростовской области, в 1995 году был назначен следователем следственного отделения ОВД г. Батайска. С 1999-го по 2005 год служил заместителем начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности, с 2005 по 2011 - начальником указанного подразделения. В 1988 году окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 1997 году окончил Ростовский юридический институт МВД России.

До назначения на должность Виталий Шевченко проходил службу в ГУ МВД России по ЮФО в должности заместителя начальника ГУ МВД России по ЮФО – начальника следственной части. В ГУ МВД России по Волгоградской области Шевченко Виталий Михайлович проходил службу с сентября 2014 года. За многолетнюю службу в следственных подразделениях неоднократно награждался ведомственными наградами МВД России.



