В Волгограде закрыли опасный мост

В департаменте городского хозяйства администрации Волгограда издано распоряжение о запрете движения транспортных средств через наплавной мост, расположенный по ул. Шиллера в Красноармейском районе Волгограда в районе берега Волги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, ранее специалисты ведомства обнаружили бесхозный мост в результате рейда по обследованию береговой полосы и акватории реки. Эксплуатацию этого объекта здесь посчитали опасной.

По инициативе управления и Волгоградской транспортной прокуратуры администрация Волгограда предприняла меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на наплавном мосту. В настоящее время изготовлен технический план на объект, а также проводятся мероприятия по подготовке документов с целью внесения сведений о наплавном мосте в государственный кадастр недвижимости и постановки его на государственный учет.



