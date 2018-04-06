В Волгоградской области увеличилось число подтопленных районов

Паводок добрался до Новоаннинского и Иловлинского районов Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Напомним, сегодня утром сообщалось, что вешние воды залили Урюпинский, Ольховский и Алексеевский районы. Напряженная ситуация сохраняется в Еланском, Кумылженском, Фроловском и Киквидзенском районах, а также городском округе городе Михайловка. В зоне подтопления находятся 44 населенных пункта, находящихся в 10 районах области.

Выше опасной отметки поднялся уровень воды в реке Терсе, протекающей по территориям Еланского и Кикивидзенского районов. Это зафиксировал гидрологический пост в Еланском районе

Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не уничтожит. В самих домах нужно приподнять от пола электроприборы и мебель. Предметы, находящиеся во дворе, стоит закрепить, чтобы они не уплыли. При поступлении воды во двор ее можно остановить мешками с песком. Также следует заранее подыскать место, где на время паводка можно разместить живность и домашних питомцев. Автомобилистам нужно быть предельно внимательными в пути - вода может повредить дорожное покрытие.















