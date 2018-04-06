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Общество
 06.04.2018 16:11

В Волгоградской области увеличилось число подтопленных районов

Паводок добрался до Новоаннинского и Иловлинского районов Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Напомним, сегодня утром сообщалось, что вешние воды залили Урюпинский, Ольховский и Алексеевский районы. Напряженная ситуация сохраняется в Еланском, Кумылженском, Фроловском и Киквидзенском районах, а также городском округе городе Михайловка. В зоне подтопления находятся 44 населенных пункта, находящихся в 10 районах области. 
Выше опасной отметки поднялся уровень воды в реке Терсе, протекающей по территориям Еланского и Кикивидзенского районов. Это зафиксировал гидрологический пост в Еланском районе
Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов  заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не уничтожит. В самих домах нужно приподнять от пола электроприборы и мебель. Предметы, находящиеся во дворе, стоит закрепить, чтобы они не уплыли. При поступлении воды во двор ее можно остановить мешками с песком. Также следует заранее подыскать  место, где на время паводка можно разместить живность и домашних питомцев. Автомобилистам нужно быть предельно внимательными в пути - вода может повредить дорожное покрытие. 




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Общество 06.04.2018 19:08

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Общество 06.04.2018 16:28

Указом президента РФ освобожден от должности Виталий Шевченко – заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области, начальник следственного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента, отправлены в отставку и ряд других силовиков из различных регионов России, а также из центральных аппаратов федеральных ведомств, и произвел новые назначения. В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что Виталий Шевченко освобожден от занимаемой должности по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Справка. Шевченко Виталий Михайлович родился в 1965 года в г. Батайске...
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Спорт 06.04.2018 16:08

Виталий Мутко опроверг слухи о переносе даты финала Кубка России по футболу в Волгограде Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 9 мая. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", он заявил на совещании, которое проходит в эти минуты в Волгограде в музее "Россия - моя история". Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что дату проведения финала Кубка России по футболу могут перенести в связи с большим количеством праздничных мероприятий, которые пройдут в городе-герое в День Победы.  Губернатор Андрей Бочаров отметил, что к проведению финала Кубка России в Волгограде все готово.
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Общество 06.04.2018 15:11

Жители подтопленных районов и улиц городского округа Фролово Волгоградской области приходят в себя после наводнения. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», хотя вода и стала уходить, но люди опасаются прихода второй волны паводка. Как местные жители оценивают подготовку к паводку и действия чиновников во время прихода большой воды, на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие жители, как городские службы пытались отвести от города миллионы кубов несущихся на населенный пункт воды и есть ли повод расслабляться – об этом в спецрепортаже ИА «Высота 102». 
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Общество 06.04.2018 15:05

Свыше 3,8 миллиона рублей задолжало МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района" подрядчику за ремонт поливочного водопровода в парке героев-летчиков. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск подали представители ООО "Инженерные Системы", заявив, что полностью исполнили свои обязательства по муниципальному контракту, но денег так и не получили. Суд встал на сторону подрядчика, постановив взыскать с МБУ стоимость контракта - свыше 3,7 миллиона рублей, а также пени за просрочку оплаты. Напомним, на реконструкцию парка героев-летчиков в микрорайоне "Семь ветров" в 2016 году были выделены субсидии из областной бюджета в размере 20 млн рублей. Однако из-за судебных тяжб с подрядчиком грант...
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Экология 06.04.2018 14:50

Ликвидаторов Кировской свалки в Волгограде оштрафовали почти на треть миллиона рублей К административной ответственности в виде крупных штрафов привлечены должностные лица и юридическое лицо – ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией Кировской свалки и пруда-накопителя в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102 в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, к административной ответственности руководители и учредители фирмы привлекли по ч.2. ст. 8.4 и ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, и выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). Основанием для этого стали материалы проверки ведомства, проведенной в январе и феврале 2018...
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Расследования 06.04.2018 14:31

Престарелую волгоградку и ее ранее судимого внука, подозреваемых в мошенничестве, задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 81-летняя руководительница проектной организации и ее 33-летний внук, требовали 3 миллиона рублей от застройщика школы в поселке Красный Октябрь Палласовского района за то, что помогут решить вопрос о принятии в эксплуатацию строящегося объекта и непривлечении к ответственности за якобы допущенные нарушения. Подозреваемые были задержаны с поличным при передаче денег.  Региональный СК РФ возбудил уголовное дело по статье мошенничество. Теперь бабушке и внуку грозит до 10 лет тюрьмы.
Прочитана: 3260 раз
Телеком 06.04.2018 13:41

150 компаний Волгоградской области выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» «Интерактивное ТВ для бизнеса» от «Ростелекома» в 2018 году появилось более чем в 150 компаниях Волгоградской области. Среди них отели, кафе и рестораны, торговые центры, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Интерактивное ТВ» для бизнеса позволяет настроить приветственную страницу, рекламные включения и другие опции, повышающие средний чек посетителей отелей, ресторанов или клиентских офисов заказчика. По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерины Русякиной, в рамках акции «Быть в плюсе» бизнес может подключить «Интерактивное ТВ» и оптимизировать расходы. При подключении доступа в интернет и одной или нескольких дополнительных услуг – «Интерактивного...
Прочитана: 907 раз
Экономика 06.04.2018 13:08

Посетители выставки «Планета детства» оценили вкус продукции «Садов Придонья» «Сады Придонья» приняли участие в выставке товаров и услуг для детей «Планета детства» в Санкт-Петербурге, где свою продукцию представили более 120 участников из 4-х стран. За 4 дня выставку посетили более 14000 будущих и настоящих родителей детей от 0 до 10 лет, а так же более 1000 экспертов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на выставочном стенде Садов Придонья традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов для детей и новинок здорового питания. Родители с детьми дегустировали детские соки и пюре торговых марок «Спелёнок» и «Сады Придонья», знакомились с новыми продуктами здорового питания — Easy Смузи, Nemoloko....
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Общество 06.04.2018 12:36

Эксперты дали добро на благоустройство позорного участка Центральной набережной Волгограда Разработанный проект благоустройства сквера возле памятника речникам «Гаситель» на Центральной набережной Волгограда имеет право на жизнь. Как сообщает ИА «Высота 102», проведенная историко-культурная экспертиза документации не выявила каких-либо угроз для объекта культурного наследия регионального значения, статус которого имеет пожарный пароход, расположенный в устье реки Царица. Благоустройство территории возле «Гасителя» будет выполнено в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По итогам историко-культурной экспертизы был сделан вывод о неудовлетворительном состоянии монумента. Сегодня данный памятник, действительно, пребывает в крайне удручающем состоянии. «Бетонные плиты разрушаются, бордюр частично разрушен, а во многих местах...
Прочитана: 4158 раз
Общество 06.04.2018 11:40

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Волгоград В Волгоград с однодневным рабочим визитом прибыл зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщает ИА "Высота 102". В аэропорту его встречал губернатор Андрей Бочаров. В настоящее время вице-премьер, который возглавляет координационный совет по подготовке к ЧМ, осматривает в аэропорту строящийся терминал внутренних линий.  Затем, как ожидается, Виталий Мутко посетит стадион "Волгоград Арена", который на этой неделе был введен в эксплуатацию. В Волгограде вице-премьер проведет совещание о готовности города-героя к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах уже летом этого года.
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6 апреля 16:28
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6 апреля 16:11
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6 апреля 15:11
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6 апреля 15:05
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6 апреля 08:04
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