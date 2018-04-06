Виталий Мутко опроверг слухи о переносе даты финала Кубка России по футболу в Волгограде









Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 9 мая. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", он заявил на совещании, которое проходит в эти минуты в Волгограде в музее "Россия - моя история". Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что дату проведения финала Кубка России по футболу могут перенести в связи с большим количеством праздничных мероприятий, которые пройдут в городе-герое в День Победы.

Губернатор Андрей Бочаров отметил, что к проведению финала Кубка России в Волгограде все готово.



