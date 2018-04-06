В Волгоградской области хотят найти налоги в полиэтиленовых «городах»





Использовать жесткие скоординированные действия органов власти, правоохранительных и надзорных ведомств для наведения порядка в сфере землепользования – к такому выводу пришли члены межведомственной рабочей группы по сохранению плодородия земель при профильном комитете Волгоградской областной думы по итогам обсуждения ситуации с тепличным овощеводством в ряде районов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, меры по предотвращению нарушений в этой сфере вместе с парламентариями обсуждали представители региональной администрации, прокуратуры, Россельхознадзора и Росприроднадзора, ГУ МВД РФ по Волгоградской области, муниципалитетов. Председатель комитета регпарламента по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию регпарламента Владимир Ефимов предложил, в частности, направить запросы в правоохранительные и надзорные органы, в налоговую службу с целью проведения всесторонней проверки законности осуществляемой на этих землях хозяйственной деятельности.

Напомним, эта тема уже обсуждалась на Экологическом совете при Волгоградской областной думе. Его представители выезжали в Иловлинский и Городищенский районы, где находится основная часть тепличных хозяйств, подозреваемых в нарушениях природоохранного законодательства. В ходе инспекции возникли вопросы о правомерности использования местными овощеводами водных ресурсов, минеральных удобрений и ядохимикатов. Также зафиксированы нарушения правил вывоза и сжигания отходов хозяйственной деятельности.

Приводились факты, когда некоторые предприниматели-овощеводы, пытаясь «сэкономить» и уйти от ответственности, осуществляют свою деятельность как физические лица. При этом активно привлекается иностранная рабочая сила, а объемы произведенной ими продукции сравнимы с промышленными. Есть вопросы и к качеству выращенных с применением химических препаратов овощей.

Данный вопрос также планируется рассмотреть на «парламентском часе» в рамках заседания Волгоградской областной думы 25 апреля.



