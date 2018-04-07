Администрация Волгоградской области обезопасит свои кабинеты от пожаров





Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализаций в 18 зданиях, где располагаются органы исполнительной власти, проведут в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, за эти услуги ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» готово заплатить 240 тысяч рублей. Ревизии подлежат офисы комитета соцзащиты населения региона (ул.Новороссийская,41), комитета промышленности и торговли (ул.Новороссийская,15), комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ул.Комсомольская,10а), комитета финансов Волгоградской области (ул.Порт-Саида,7), комитета физкультуры и спорта и т.д.

Специализированная организация в рамках госзаказа должна проверить исправность работы в административных зданиях систем оповещения, пожаротушения, противодымной вентиляции, пожарных кранов, гидрантов и другого оборудования, которое отвечает за безопасность граждан.

Наличие и работоспособность аналогичного оборудования на объектах с массовым пребыванием людей в регионе активно проверяют и контролирующие органы. После трагедии в Кемерово, произошедшей 25 марта, прокуратура и МЧС проводят рейды по торговым центрам, кинотеатрам, крупным спортивным объектам и другим учреждениям.



