|Общество
|08.04.2018 16:16
Администрация Волгоградской области обезопасит свои кабинеты от пожаров
Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализаций в 18 зданиях, где располагаются органы исполнительной власти, проведут в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, за эти услуги ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» готово заплатить 240 тысяч рублей. Ревизии подлежат офисы комитета соцзащиты населения региона (ул.Новороссийская,41), комитета промышленности и торговли (ул.Новороссийская,15), комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ул.Комсомольская,10а), комитета финансов Волгоградской области (ул.Порт-Саида,7), комитета физкультуры и спорта и т.д.
Специализированная организация в рамках госзаказа должна проверить исправность работы в административных зданиях систем оповещения, пожаротушения, противодымной вентиляции, пожарных кранов, гидрантов и другого оборудования, которое отвечает за безопасность граждан.
Наличие и работоспособность аналогичного оборудования на объектах с массовым пребыванием людей в регионе активно проверяют и контролирующие органы. После трагедии в Кемерово, произошедшей 25 марта, прокуратура и МЧС проводят рейды по торговым центрам, кинотеатрам, крупным спортивным объектам и другим учреждениям.
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|Расследования
|08.04.2018 14:43
Материальное наказание понесет житель Палласовского района за кражу почти 2 тонн сена с территории местного племзавода. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, мужчину признали виновным в совершении кражи (ч.1 ст 158 УК РФ), назначили наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей. Суд принял во внимание то, что мужчина является ветераном боевых действий, ранее не был судим, имеет положительные характеристики. Подсудимый раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. По материалам дела, он совершил кражу 1970 кг сена, причинив ущерб хозяйству на сумму 5910 рублей. Для этого он пригнал к сеннику племзавода трактор МТЗ-80 с...
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|Общество
|08.04.2018 13:09
В Алексеевском районе в реках поднимается уровень воды, об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Сложным остается положение в Еланском и Новоаннинском районах. Хотя там и отмечается снижение паводковых вод, но, по словам специалистов ведомства, расслабляться пока рано - их уровень еще высок. Во власти большой воды по-прежнему остаются территории Фроловского, Киквидзенского, Урюпинского, Ольховского и Иловлинского районов, а также городского округа Михайловка. Там подтоплены 30 населенных пунктов. Правда, за сутки вода ушла из более чем 250 домов. Практически полностью от водного плена освободились Кумылженский и Новониколаевский районы. В области развёрнуты 10 пунктов временного...
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|Общество
|08.04.2018 12:23
Стать звонарями в эти праздничные пасхальные дни смогут все желающие жители Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, по старой русской традиции в честь Пасхи все желающие смогут позвонить в колокола в православных храмах. Так, в Казанском кафедральном соборе в первые дни Пасхальной Седмицы кандидаты в звонари будут собираться у колокольни сразу после Литургии. В храме Иоанна Предтечи с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 азы звонарского мастерства всем желающим будет объяснять руководитель Волгоградской школы колокольного звона Александр Моренов. В Никольском кафедральном соборе Камышина желающих совершить праздничный трезвон будут провожать на колокольню группами в течение дня...
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|Происшествия
|08.04.2018 10:10
Пожилой мужчина погиб при аварии мотороллера в Кумылженском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в субботу вечером на 6 километре дороги между станицей Букановской и хутором Заготзерно. Мотороллер “Муравей 2М” опрокинулся, когда его 77-летний водитель съехал с асфальта на грунтовую дорогу. От полученных травм пенсионер умер на месте.
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|Общество
|08.04.2018 10:01
Прекращено уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который умышленно поджог автомобиль своего знакомого. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Ворошиловского районного суда, обвиняемый избежал наказания в связи с примирением сторон. Он возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб в полном объеме. По материалам дела, мужчина после конфликта решил отомстить своему знакомому. Он поджог его автомобиль ВАЗ, который был припаркован у дома. В результате машина полностью сгорела. Ущерб был оценен в 60 тысяч рублей.
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|Происшествия
|08.04.2018 09:29
Два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в частном деревянном доме во Фролово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил в субботу в 20:14. Пожарные прибыли на место и потушили пламя за десять минут. От огня пострадали два человека, сейчас их личности устанавливаются. По предварительным данным, причиной беды стало неосторожное обращение с огнём.
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|Общество
|08.04.2018 09:11
В департаменте городского хозяйства администрации Волгограда издано распоряжение о запрете движения транспортных средств через наплавной мост, расположенный по ул. Шиллера в Красноармейском районе Волгограда в районе берега Волги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, ранее специалисты ведомства обнаружили бесхозный мост в результате рейда по обследованию береговой полосы и акватории реки. Эксплуатацию этого объекта здесь посчитали опасной. По инициативе управления и Волгоградской транспортной прокуратуры администрация Волгограда предприняла меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на наплавном мосту. В настоящее время изготовлен технический план на объект, а также проводятся мероприятия по подготовке документов с целью...
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|Общество
|08.04.2018 08:30
Торжественное шествие начнется сегодня в 16 часов 30 минут у часовни святого благоверного князя Александра Невского на Аллее Героев в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в волгоградской епархии, в этом году традиционный маршрут крестного хода будет изменен. Верующие направятся не на Центральную набережную, как обычно, а к строящемуся собору Александра Невского. Там митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит Пасхальную вечерню перед трибунами, где установят иконы.
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|Общество
|08.04.2018 02:15
Сегодня верующие отмечают один из главных православных праздников – Пасху Христову. Как сообщает ИА «Высота 102», Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к жителям области с пасхальным посланием:«Христос Воскресе!Приветствую Вас, дорогие Братья и Сестры, со Светлым праздником Пасхи Христовой!Воскресший Господь Иисус Христос входит в нашу жизнь через пасхальное празднование, когда мы молитвенно прославляем Его Воскресение. Таинственным образом наше прославление Воскресшего Господа делает нас участниками Его пасхальной радости, которую Он нам дарует, преображая нашу жизнь Светом Его Воскресения. Эта светлая пасхальная радость преображает нас изнутри, и мы в нашей жизни становимся способными ее проявить, переживая богослужебное ликование. Сорок...
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|Происшествия
|07.04.2018 18:01
Автомобиль «КамАЗ» упал с моста в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Очевидцы происшествия рассказали, что ДТП произошло в микрорайоне Тулака, жертв нет. Водитель грузовика двигался по мосту к тоннелю. По предварительным данным, «КамАЗ» подрезал другой автомобиль, водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. Грузовик протаранил ограждение и рухнул с моста. Известно, что водителя вытащили из кабины, он жив. В настоящее время движение в сторону тоннеля на Тулака затруднено.
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|Происшествия
|07.04.2018 17:12
Сегодня в Волгограде за рулем маршрутки №57 умер водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, это произошло несколько минут назад в Краснооктябрьском районе. По предварительным данным, водителю стало плохо, он успел остановить микроавтобус на пересечении проспекта Металлургов и проспекта Ленина, а затем скончался. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Прибыли и врачи «скорой помощи». Коллеги погибшего сообщают, что вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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|Происшествия
|07.04.2018 16:16
В Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животных
Задержан директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. По предварительным данным, помимо Епифанова задержаны еще шесть человек – все они сотрудники ветеринарных служб, которые, по версии следствия, также участвовали в преступной схеме. МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Так, ранее сообщалось, что эти средства будут направлены на увеличение количества вольеров для передержки...
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|Спорт
|07.04.2018 15:51
Ничьей завершился матч между командами “Ротор-Волгоград” и воронежским “Факелом”, сообщает ИА “Высота 102”. Игра 31 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства прошла на стадионе “Зенит”. Она стала первой по-настоящему домашней игрой “Ротора-Волгограда”. В начале первого тайма игра проходила в основном на половине поля гостей. За первые десять минут игры “Ротор-Волгоград” дважды создавал опасные моменты у ворот гостей. А в конце 24 минуты мяч в ворота “Факела” забил волгоградский полузащитник Мухаммад Султонов. Однако гол не засчитали. Изменить игровую ситуацию во втором тайме ни одной из команд не удалось. Итог встречи 0:0.
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|Происшествия
|07.04.2018 15:27 (Обновлено: 07.04.2018 15:28)
Сегодня около 13.30 в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Шкирятова маршрутное такси №13 столкнулось с легковым авто. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, двое пассажиров маршрутки пострадали. 68-летняя женщина получила сотрясение головного мозга, 70-летний мужчина – помимо сотрясения головы еще и рваную рану носа. Обоих доставили в больницу №4.
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|Общество
|07.04.2018 13:03
Субсидия в размере 500000000 рублей выделяется из областного бюджета городскому округу город-герой Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым. Деньги, как указано в документе, предусмотрены на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (включая разработку проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы) «Ансамбль Набережной р. Волги» и благоустройство территории по адресу: Центральный район, набережная им. 62-й Армии. Средства выделены на капремонт центральной лестницы с пропилеями, ротонды, подпорных стен верхней террасы набережной со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещения, благоустройство. На набережной полностью демонтируют старое тротуарное покрытие,...
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