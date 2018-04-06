Свыше 3,8 миллиона рублей задолжало МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района" подрядчику за ремонт поливочного водопровода в парке героев-летчиков. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск подали представители ООО "Инженерные Системы", заявив, что полностью исполнили свои обязательства по муниципальному контракту, но денег так и не получили. Суд встал на сторону подрядчика, постановив взыскать с МБУ стоимость контракта - свыше 3,7 миллиона рублей, а также пени за просрочку оплаты.

Напомним, на реконструкцию парка героев-летчиков в микрорайоне "Семь ветров" в 2016 году были выделены субсидии из областной бюджета в размере 20 млн рублей. Однако из-за судебных тяжб с подрядчиком грант так и не был перечислен. Так, осенью 2016 года победитель аукциона на право ведения работ по благоустройству парка героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда компания из Санкт-Петербурга "КрафтТрейд" пожаловалась в УФАС на заказчика реконструкции объекта. Фирма полагала, что МБУ "ЖКХ Дзержинского района Волгограда" преждевременно признало ее уклонившейся от заключения контракта. Доводы победителя аукциона антимонопольный орган признал обоснованными и обязал коммунальное предприятие заключить с "КрафтТрейд" договорные отношения. Позднее антимонопольная служба признала директора МБУ "ЖКХ Дзержинского района" виновным в уклонении от заключения контракта. Его оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Работы по благоустройству парка осуществлялись за счет средств городской казны. На данный момент они еще не завершены.



