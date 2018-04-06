|Общество
|06.04.2018 15:05
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудом
Свыше 3,8 миллиона рублей задолжало МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района" подрядчику за ремонт поливочного водопровода в парке героев-летчиков. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск подали представители ООО "Инженерные Системы", заявив, что полностью исполнили свои обязательства по муниципальному контракту, но денег так и не получили. Суд встал на сторону подрядчика, постановив взыскать с МБУ стоимость контракта - свыше 3,7 миллиона рублей, а также пени за просрочку оплаты.
Напомним, на реконструкцию парка героев-летчиков в микрорайоне "Семь ветров" в 2016 году были выделены субсидии из областной бюджета в размере 20 млн рублей. Однако из-за судебных тяжб с подрядчиком грант так и не был перечислен. Так, осенью 2016 года победитель аукциона на право ведения работ по благоустройству парка героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда компания из Санкт-Петербурга "КрафтТрейд" пожаловалась в УФАС на заказчика реконструкции объекта. Фирма полагала, что МБУ "ЖКХ Дзержинского района Волгограда" преждевременно признало ее уклонившейся от заключения контракта. Доводы победителя аукциона антимонопольный орган признал обоснованными и обязал коммунальное предприятие заключить с "КрафтТрейд" договорные отношения. Позднее антимонопольная служба признала директора МБУ "ЖКХ Дзержинского района" виновным в уклонении от заключения контракта. Его оштрафовали на 25 тысяч рублей.
Работы по благоустройству парка осуществлялись за счет средств городской казны. На данный момент они еще не завершены.
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В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...
|Экономика
|06.04.2018 16:41
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) открывает продажи квартир четвертой очереди района «Новый свет» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Новый дом планируется сдавать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г. Шестнадцатиэтажный дом повышенной комфортности дополнит единый архитектурный облик района. Эффективное расходование ресурсов комплекса обеспечат современные строительные технологии и передовые инженерные решения. Во дворе, в лифтовых холлах будут использованы светодиодные и энергосберегающие лампы, системы автоматического регулирования и датчики движения. Пространство как внутри, так и...
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|Общество
|06.04.2018 16:28
Указом президента РФ освобожден от должности Виталий Шевченко – заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области, начальник следственного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента, о причинах отставки генерал-майора юстиции не сообщается. Также президент России отправил в отставку и ряд других силовиков из различных регионов России, а также из центральных аппаратов федеральных ведомств, и произвел новые назначения. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что Виталий Шевченко освобожден от занимаемой должности по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Справка. Шевченко Виталий Михайлович родился в 1965 года...
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|Общество
|06.04.2018 16:11
Паводок добрался до Новоаннинского и Иловлинского районов Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Напомним, сегодня утром сообщалось, что вешние воды залили Урюпинский, Ольховский и Алексеевский районы. Напряженная ситуация сохраняется в Еланском, Кумылженском, Фроловском и Киквидзенском районах, а также городском округе городе Михайловка. В зоне подтопления находятся 44 населенных пункта, находящихся в 10 районах области. Выше опасной отметки поднялся уровень воды в реке Терсе, протекающей по территориям Еланского и Кикивидзенского районов. Это зафиксировал гидрологический пост в Еланском районе Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не уничтожит....
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|Спорт
|06.04.2018 16:08
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 9 мая. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", он заявил на совещании, которое проходит в эти минуты в Волгограде в музее "Россия - моя история". Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что дату проведения финала Кубка России по футболу могут перенести в связи с большим количеством праздничных мероприятий, которые пройдут в городе-герое в День Победы. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что к проведению финала Кубка России в Волгограде все готово.
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|Общество
|06.04.2018 15:11
Жители подтопленных районов и улиц городского округа Фролово Волгоградской области приходят в себя после наводнения. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», хотя вода и стала уходить, но люди опасаются прихода второй волны паводка. Как местные жители оценивают подготовку к паводку и действия чиновников во время прихода большой воды, на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие жители, как городские службы пытались отвести от города миллионы кубов несущихся на населенный пункт воды и есть ли повод расслабляться – об этом в спецрепортаже ИА «Высота 102».
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|Экология
|06.04.2018 14:50
К административной ответственности в виде крупных штрафов привлечены должностные лица и юридическое лицо – ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией Кировской свалки и пруда-накопителя в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102 в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, к административной ответственности руководители и учредители фирмы привлекли по ч.2. ст. 8.4 и ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, и выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). Основанием для этого стали материалы проверки ведомства, проведенной в январе и феврале 2018...
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|Расследования
|06.04.2018 14:31
Престарелую волгоградку и ее ранее судимого внука, подозреваемых в мошенничестве, задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 81-летняя руководительница проектной организации и ее 33-летний внук, требовали 3 миллиона рублей от застройщика школы в поселке Красный Октябрь Палласовского района за то, что помогут решить вопрос о принятии в эксплуатацию строящегося объекта и непривлечении к ответственности за якобы допущенные нарушения. Подозреваемые были задержаны с поличным при передаче денег. Региональный СК РФ возбудил уголовное дело по статье мошенничество. Теперь бабушке и внуку грозит до 10 лет тюрьмы.
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|Телеком
|06.04.2018 13:41
«Интерактивное ТВ для бизнеса» от «Ростелекома» в 2018 году появилось более чем в 150 компаниях Волгоградской области. Среди них отели, кафе и рестораны, торговые центры, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Интерактивное ТВ» для бизнеса позволяет настроить приветственную страницу, рекламные включения и другие опции, повышающие средний чек посетителей отелей, ресторанов или клиентских офисов заказчика. По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерины Русякиной, в рамках акции «Быть в плюсе» бизнес может подключить «Интерактивное ТВ» и оптимизировать расходы. При подключении доступа в интернет и одной или нескольких дополнительных услуг – «Интерактивного...
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|Общество
|06.04.2018 13:27
Восемьдесят дополнительных автобусов пустят в Волгограде в пасхальное воскресенье по 13 специальным маршрутам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы доставят к месту назначения всех желающих посетить в этот день кладбище. Такая же возможность будет предоставлена горожанам через неделю - 15 и 17 апреля. В эти дни, напомним, будут отмечаться христианские праздники Красная горка и Радоница - именно в эти дни принято поминать усопших.
Прочитана: 495 раз
|Экономика
|06.04.2018 13:08
«Сады Придонья» приняли участие в выставке товаров и услуг для детей «Планета детства» в Санкт-Петербурге, где свою продукцию представили более 120 участников из 4-х стран. За 4 дня выставку посетили более 14000 будущих и настоящих родителей детей от 0 до 10 лет, а так же более 1000 экспертов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на выставочном стенде Садов Придонья традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов для детей и новинок здорового питания. Родители с детьми дегустировали детские соки и пюре торговых марок «Спелёнок» и «Сады Придонья», знакомились с новыми продуктами здорового питания — Easy Смузи, Nemoloko....
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|Общество
|06.04.2018 12:36
Разработанный проект благоустройства сквера возле памятника речникам «Гаситель» на Центральной набережной Волгограда имеет право на жизнь. Как сообщает ИА «Высота 102», проведенная историко-культурная экспертиза документации не выявила каких-либо угроз для объекта культурного наследия регионального значения, статус которого имеет пожарный пароход, расположенный в устье реки Царица. Благоустройство территории возле «Гасителя» будет выполнено в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По итогам историко-культурной экспертизы был сделан вывод о неудовлетворительном состоянии монумента. Сегодня данный памятник, действительно, пребывает в крайне удручающем состоянии. «Бетонные плиты разрушаются, бордюр частично разрушен, а во многих местах...
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|Общество
|06.04.2018 11:40
В Волгоград с однодневным рабочим визитом прибыл зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщает ИА "Высота 102". В аэропорту его встречал губернатор Андрей Бочаров. В настоящее время вице-премьер, который возглавляет координационный совет по подготовке к ЧМ, осматривает в аэропорту строящийся терминал внутренних линий. Затем, как ожидается, Виталий Мутко посетит стадион "Волгоград Арена", который на этой неделе был введен в эксплуатацию. В Волгограде вице-премьер проведет совещание о готовности города-героя к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах уже летом этого года.
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|Общество
|06.04.2018 11:34
Семерых должников по алиментам смог перевоспитать священник из Ленинского района. Как рассказал ИА “Высота 102” начальник Ленинского районного отдела регионального УФССП Дмитрий Тепляков, настоятель Свято-Никольского храма села Заплавное Олег Поляков наставляет должников, ведущих асоциальный образ жизни, не только цитатами из Библии, но и рассказывает об их ответственности перед детьми и законом. “Мы трижды привозили к нему людей на беседы, всего 25 человек. Треть из них нашла работу и начала платить алименты”, - говорит Дмитрий Тепляков. Часто помогает священник и сотрудникам. Такая работа священнослужителя отмечена благодарственным письмом.
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|Расследования
|06.04.2018 10:45
К 7 годам колонии строго режима приговорил суд 19-летнего жителя Калачевского района за попытку убийства своей 17-летней подруги. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, летом прошлого года молодой человек узнал, что его девушка встречается с другим. Ревнивец решил отомстить. Он назначил девушке встречу у здания пригородного вокзала “Волгоград-1”. Там вспыхнула ссора, во время которой парень толкнул девушку в кусты и восемь раз пырнул ее ножом. На помощь девушке кинулся 34-летний мужчина. Он обезоружил ревнивца, связал его и вызвал скорую помощь и полицию. Отметим, что свою вину несостоявшийся Отелло не признал. Уголовное дело расследовали сотрудники...
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|Общество
|06.04.2018 10:33
По уже сложившейся традиции весной молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» разворачивают масштабную профориентационную деятельность среди учащихся среднеобразовательных школ города Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, молодые специалисты совместно с представителем Учебного центра, созданного в компании, провели информационные встречи со старшеклассниками и их родителями. Во время таких встреч молодежь организует подробные консультации по вопросам правильного, с учетом способностей и увлечений конкретно взятого ученика, выбора профиля обучения, информируют о способах получения желаемого образования. Ребята рассказывают школьникам о том, какие знания и умения необходимы для получения определенной специальности, какие требования предъявляются к той или иной профессии, востребованной...
Прочитана: 544 раз
6 апреля 16:41
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6 апреля 16:08
6 апреля 15:11
6 апреля 15:05
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудом 3
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Общество
6 апреля 16:28
6 апреля 15:11
6 апреля 15:05
В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудом 3
6 апреля 13:27
6 апреля 12:36
6 апреля 11:40
6 апреля 11:34
5 апреля 17:59
5 апреля 17:54
5 апреля 16:47
5 апреля 16:20
5 апреля 14:23
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