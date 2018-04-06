Бабушка и внук попались на мошенничестве в Волгоградской области

Престарелую волгоградку и ее ранее судимого внука, подозреваемых в мошенничестве, задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 81-летняя руководительница проектной организации и ее 33-летний внук, требовали 3 миллиона рублей от застройщика школы в поселке Красный Октябрь Палласовского района за то, что помогут решить вопрос о принятии в эксплуатацию строящегося объекта и непривлечении к ответственности за якобы допущенные нарушения. Подозреваемые были задержаны с поличным при передаче денег.

Региональный СК РФ возбудил уголовное дело по статье мошенничество. Теперь бабушке и внуку грозит до 10 лет тюрьмы.



