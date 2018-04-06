«День Безопасности 2018» провели на филиале компании AB InBev Efes в Волжском









«Безопасный режим» введен накануне на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Безопасный режим» – это ежегодные профилактические мероприятия по промышленной безопасности, которые уже стали традиционными на предприятиях компании. Основу мероприятия в нынешнем году составили тренинги, презентации инноваций, практические занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев.

Безопасность труда – один из важнейших вопросов организации работы заводов компании, поэтому руководство Волжского филиала выделило целый рабочий день для проведения «Дня безопасности 2018». Участие сотрудников в подобных мероприятиях позволяет повышать их уровень знаний и навыков, необходимых на рабочем месте. Перед волжскими пивоварами всегда стоит цель не допускать ни одного несчастного случая на производстве.

Основная цель «Дня Безопасности 2018» – продвижение безопасного поведения на рабочем месте, на дорогах и дома. Именно поэтому спикерами мероприятия стали представители различных ведомств, являющиеся специалистами по безопасности в данных направлениях: Всероссийское добровольное пожарное общество; МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», УГИБДД РФ по городу Волжскому и производитель химических веществ «Ecolab».

В своем выступлении территориальный менеджер по продажам Ecolab Виталий Горлачев обратил внимание присутствующих: «Мероприятия по профилактике травматизма включают не только решение вопросов охраны труда, но и внедрению новых, передовых методов организации безопасной работы с химическими веществами на каждом производственном участке».

На предприятии отмечают, что сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский регулярно проходят обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Соблюдение элементарных мер безопасного вождения непросто позволит избежать аварий на дорогах, но и сохранить человеческие жизни. Я в очередной раз обращаю внимание водителей транспортных средств на необходимость строгого соблюдения требований правил дорожного движения. Помните, вас ждут дома!», – комментирует мероприятие начальник отдела пропаганды УГИБДД РФ по городу Волжскому Алексей Клинков.

Также в ходе «Дня безопасности 2018» проводился мониторинг условий труда с целью обеспечения максимальной безопасности сотрудников на предприятии, а в подразделениях прошли семинары, презентации инноваций, занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев.









По окончанию теоретической части сотрудники подразделений перешли к практическим занятиям – отработке действий в чрезвычайных ситуациях, эвакуации персонала, ликвидации пожара и оказанию первой доврачебной помощи. Как отметила директор ГО ВОО «ВДПО» Валентина Бирюлёва, «Правила пользования огнетушителем следует знать каждому гражданину, поскольку огнетушитель является одним из самых оперативных средств тушения пожара и все мы можем оказаться в неожиданной и опасной ситуации». В мероприятии было задействовано более 100 сотрудников завода.

«Наша компания делает каждый день безопасным! Именно поэтому на нашем предприятии применяются современные стандарты в сфере охраны труда и безопасности. Наши драйверы успеха – это: безопасность на работе, безопасность на дорогах и безопасность дома!», - отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Гайдым.



