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Общество
 07.04.2018 09:17

В Волгограде на Пасху ограничат движение транспорта у кладбищ

Движение автотранспорта будет ограничено в воскресенье, 8 апреля, в Волгограде в районе кладбищ в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и специально выделенного для перевозки горожан транспорта ограничение движения будет действовать с 6 утра и до 5 часов вечера по следующим адресам:
- по автомобильной дороге ул. им. Землячки в границах от пр. им. Маршала Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района (с перекрытием улиц Батумской, Южно-Украинской, съезда с III Продольной магистрали).
Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Ангарской, Хорошева, проспекта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
- по автомобильной дороге улицы им. К. Либкнехта в границах от пр. им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова до Дмитровского кладбища (с перекрытием автодорог улиц Рионской, Истринской, Ингульской).
Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге ул. им. Хорошева.
- по автомобильным дорогам ул. Абганеровской, пер. Советскому, ул. Лавровой, ул. Майской, пер. Майскому, ул. Красных партизан, ул. Клязьминской.
 Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам ул. Майской, ул. Строительной.
- по проезду от дома № 73 по ул. им. Плеханова до дома № 93 по  ул.  Новопортной.
- по автомобильной дороге III Продольной магистрали в границах от улицы Лесогорской до путепровода № 6 по улице Ангарской.

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Общество 06.04.2018 19:15

Восемьдесят дополнительных автобусов пустят в Волгограде в пасхальное воскресенье по 13 специальным маршрутам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы доставят к месту назначения всех желающих посетить в этот день кладбище.  Такая же возможность будет предоставлена горожанам через неделю - 15 и 17 апреля. В эти дни, напомним, будут отмечаться христианские праздники Красная горка и Радоница - именно в эти дни принято поминать усопших. 
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Общество 06.04.2018 19:08

Добить,чтобы не зиял: Виталию Мутко не дает покоя объект в центре Волгограда Вице-премьер правительства России Виталий Мутко сегодня обратил внимание на хорошо знакомую ему недостроенную гостиницу в центре Волгограда и выразил надежду на то, что объект «добьют». Как сообщает ИА «Высота 102», на межведомственном совещании по вопросам подготовки региона к матчам ЧМ по футболу, которое прошло в Волгограде на площадке музея « Россия - моя история», Виталий Мутко заявил, что Волгоградская область справилась с задачей по введению современных отелей. Однако вице-премьеру не дает покоя...
Прочитана: 4822 раз
Экология 06.04.2018 17:44

В Волгоградской области хотят найти налоги в полиэтиленовых «городах» Использовать жесткие скоординированные действия органов власти, правоохранительных и надзорных ведомств для наведения порядка в сфере землепользования – к такому выводу пришли члены межведомственной рабочей группы по сохранению плодородия земель при профильном комитете Волгоградской областной думы по итогам обсуждения ситуации с тепличным овощеводством в ряде районов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, меры по предотвращению нарушений в этой сфере вместе с парламентариями обсуждали представители региональной администрации, прокуратуры, Россельхознадзора и Росприроднадзора, ГУ МВД РФ по Волгоградской области, муниципалитетов. Председатель комитета регпарламента по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию регпарламента Владимир Ефимов предложил, в частности,...
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Происшествия 06.04.2018 17:09

Экспедитор торговой компании задержан в городе Котово по подозрению в краже товара из магазина. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии РФ по Волгоградской области, 57-летний житель Волгограда после разгрузки товара и подписания соответствующих документов, совершил кражу со склада части им же привезенной продукции. Мужчина скрылся на автомашина "Газель", но его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.
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Экономика 06.04.2018 16:41

Открыты продажи уникального комфортабельного дома в жилом районе «Новый свет» в ВолгоградеКомпания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) открывает продажи квартир четвертой очереди района «Новый свет» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Новый дом планируется сдавать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г. Шестнадцатиэтажный дом повышенной комфортности дополнит единый архитектурный облик района. Эффективное расходование ресурсов комплекса обеспечат современные строительные технологии и передовые инженерные решения. Во дворе, в лифтовых холлах будут использованы светодиодные и энергосберегающие лампы, системы автоматического регулирования и датчики движения.  Пространство как внутри, так и...
Прочитана: 2421 раз
Общество 06.04.2018 16:28

Указом президента РФ освобожден от должности Виталий Шевченко – заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области, начальник следственного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента, отправлены в отставку и ряд других силовиков из различных регионов России, а также из центральных аппаратов федеральных ведомств, и произвел новые назначения. В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что Виталий Шевченко освобожден от занимаемой должности по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Справка. Шевченко Виталий Михайлович родился в 1965 года в г. Батайске...
Прочитана: 4425 раз
Общество 06.04.2018 16:11

Паводок добрался до Новоаннинского и Иловлинского районов Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Напомним, сегодня утром сообщалось, что вешние воды залили Урюпинский, Ольховский и Алексеевский районы. Напряженная ситуация сохраняется в Еланском, Кумылженском, Фроловском и Киквидзенском районах, а также городском округе городе Михайловка. В зоне подтопления находятся 44 населенных пункта, находящихся в 10 районах области.  Выше опасной отметки поднялся уровень воды в реке Терсе, протекающей по территориям Еланского и Кикивидзенского районов. Это зафиксировал гидрологический пост в Еланском районе Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов  заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не...
Прочитана: 2452 раз
Спорт 06.04.2018 16:08

Виталий Мутко опроверг слухи о переносе даты финала Кубка России по футболу в Волгограде Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 9 мая. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", он заявил на совещании, которое проходит в эти минуты в Волгограде в музее "Россия - моя история". Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что дату проведения финала Кубка России по футболу могут перенести в связи с большим количеством праздничных мероприятий, которые пройдут в городе-герое в День Победы.  Губернатор Андрей Бочаров отметил, что к проведению финала Кубка России в Волгограде все готово.
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6 апреля 19:08
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6 апреля 11:40
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