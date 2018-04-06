В Волгограде на Пасху ограничат движение транспорта у кладбищ

Движение автотранспорта будет ограничено в воскресенье, 8 апреля, в Волгограде в районе кладбищ в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и специально выделенного для перевозки горожан транспорта ограничение движения будет действовать с 6 утра и до 5 часов вечера по следующим адресам:

- по автомобильной дороге ул. им. Землячки в границах от пр. им. Маршала Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района (с перекрытием улиц Батумской, Южно-Украинской, съезда с III Продольной магистрали).

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Ангарской, Хорошева, проспекта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

- по автомобильной дороге улицы им. К. Либкнехта в границах от пр. им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова до Дмитровского кладбища (с перекрытием автодорог улиц Рионской, Истринской, Ингульской).

Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге ул. им. Хорошева.

- по автомобильным дорогам ул. Абганеровской, пер. Советскому, ул. Лавровой, ул. Майской, пер. Майскому, ул. Красных партизан, ул. Клязьминской.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам ул. Майской, ул. Строительной.

- по проезду от дома № 73 по ул. им. Плеханова до дома № 93 по ул. Новопортной.

- по автомобильной дороге III Продольной магистрали в границах от улицы Лесогорской до путепровода № 6 по улице Ангарской.



