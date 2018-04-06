







«Сады Придонья» приняли участие в выставке товаров и услуг для детей «Планета детства» в Санкт-Петербурге, где свою продукцию представили более 120 участников из 4-х стран. За 4 дня выставку посетили более 14000 будущих и настоящих родителей детей от 0 до 10 лет, а так же более 1000 экспертов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на выставочном стенде Садов Придонья традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов для детей и новинок здорового питания. Родители с детьми дегустировали детские соки и пюре торговых марок «Спелёнок» и «Сады Придонья», знакомились с новыми продуктами здорового питания — Easy Смузи, Nemoloko. Посетители с удовольствием участвовали в квесте «Угадай вкус» — «вслепую» угадывали вкус и компоненты детских соков. Малыши имели возможность проявить свои таланты в рисовании – на стенде была организована детская зона.













«Участие в выставках дает возможность не только знакомить с новинками и представлять свою продукцию, но и получать обратную связь «из первых рук», — говорит бренд-менеджер по торговой марке «Спелёнок» Виктория Вахрамеева. — Здесь мы можем донести до конечного потребителя самую актуальную и полезную информацию о продуктах прикорма и здоровом питании».

Компания «Сады Придонья» выступила спонсором призов конкурса «BABY CROSS» (соревнование малышей от 6 месяцев до 3 лет), предоставив подарки маленьким победителям - наборы детского питания. Международная специализированная выставка «Планета детства» — крупнейшее на Северо-Западе ежегодное событие в сфере товаров и услуг для детей. В 2018 проводилось уже в 17-й раз.

«В этом в нашей стране стартовало Десятилетие детства – новая стратегия, направленная на поддержку материнства и защищающая интересы детей. Перед государством и обществом стоит задача создать инфраструктуру детства, сформировать основы здорового образа жизни у подрастающего поколения и многое другое, — отметил в приветственном обращении генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. — Именно на помощь в реализации этих целей направлена выставка «Планета детства» – крупнейшая тематическая площадка на Северо-Западе».