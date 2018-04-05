Священник из Волгоградской области наставляет алиментщиков Библией и Семейным кодексом

«Сады Придонья» приняли участие в выставке товаров и услуг для детей «Планета детства» в Санкт-Петербурге, где свою продукцию представили более 120 участников из 4-х стран. За 4 дня выставку посетили более 14000 будущих и настоящих родителей детей от 0 до 10 лет, а так же более 1000 экспертов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на выставочном стенде Садов Придонья традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов для детей и новинок здорового питания. Родители с детьми дегустировали детские соки и пюре торговых марок «Спелёнок» и «Сады Придонья», знакомились с новыми продуктами здорового питания — Easy Смузи, Nemoloko....