Эксперты дали добро на благоустройство позорного участка Центральной набережной Волгограда





Разработанный проект благоустройства сквера возле памятника речникам «Гаситель» на Центральной набережной Волгограда имеет право на жизнь. Как сообщает ИА «Высота 102», проведенная историко-культурная экспертиза документации не выявила каких-либо угроз для объекта культурного наследия регионального значения, статус которого имеет пожарный пароход, расположенный в устье реки Царица.













Благоустройство территории возле «Гасителя» будет выполнено в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По итогам историко-культурной экспертизы был сделан вывод о неудовлетворительном состоянии монумента. Сегодня данный памятник, действительно, пребывает в крайне удручающем состоянии. «Бетонные плиты разрушаются, бордюр частично разрушен, а во многих местах полностью отсутствует. Деревья и кустарники в основном подлежат санитарной вырубке. Существующий поливочный водопровод не пригоден для использования, имеет 100% износ и подвержен коррозии, вследствие чего не подлежит ремонту», - так описал эксперт окружающий пейзаж.





Пока горожанам это трудно представить, но если проект благоустройства будет воплощен в жизнь, то вокруг «Гасителя» вместо привычных колдобин и сухих деревьев появится брусчатка, тротуарные дорожки, лавочки, урны, освещение, лиственные и хвойные деревца, газоны, цветники, а также новый поливочный водопровод.





Справка. Пожарный пароход «Гаситель» (до 1926 г. «Царев») является подлинным образцом отечественного речного судостроения начала 20 века, участник Гражданской войны и Сталинградской битвы. Монумент, расположенный в устье реки Царица, выполнен по проекту народного архитектора СССР Вадима Масляева. Пароход установлен на двух железобетонных монолитных опорах посередине бассейна, символизирующего Волгу.







