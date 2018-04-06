К 7 годам колонии строго режима приговорил суд 19-летнего жителя Калачевского района за попытку убийства своей 17-летней подруги. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, летом прошлого года молодой человек узнал, что его девушка встречается с другим. Ревнивец решил отомстить. Он назначил девушке встречу у здания пригородного вокзала “Волгоград-1”. Там вспыхнула ссора, во время которой парень толкнул девушку в кусты и восемь раз пырнул ее ножом. На помощь девушке кинулся 34-летний мужчина. Он обезоружил ревнивца, связал его и вызвал скорую помощь и полицию. Отметим, что свою вину несостоявшийся Отелло не признал. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.



