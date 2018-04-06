Юным котельниковцам помогают определиться с выбором профессии









По уже сложившейся традиции весной молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» разворачивают масштабную профориентационную деятельность среди учащихся среднеобразовательных школ города Котельниково.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, молодые специалисты совместно с представителем Учебного центра, созданного в компании, провели информационные встречи со старшеклассниками и их родителями.

Во время таких встреч молодежь организует подробные консультации по вопросам правильного, с учетом способностей и увлечений конкретно взятого ученика, выбора профиля обучения, информируют о способах получения желаемого образования. Ребята рассказывают школьникам о том, какие знания и умения необходимы для получения определенной специальности, какие требования предъявляются к той или иной профессии, востребованной на производстве.

Помимо профориентационных бесед с будущими абитуриентами, молодые специалисты делятся своим опытом прихода в специальность, рассказывают о вузах, в которых они сами совсем недавно получали знания.

Отдельная тема – первые шаги в практической работе на предприятии в статусе молодого специалиста, который подразумевает значительные преференции как в производственной, так и в социальной сферах. Наставники из числа старших опытных коллег помогают младшим в постижении практических аспектов профессии, а изучением теоретических новшеств, развитием научных и творческих способностей молодежь занимается во время научно-технических конференций.

Весомой социальной поддержкой молодым специалистам становится возможность получить собственное жилье – компания предлагает молодежи льготные условия приобретения комфортабельной квартиры или коттеджа в новых жилых районах по специальным условиям корпоративной ипотечной программы.

Таким образом, компания всеми силами помогает новичкам освоиться в профессии, поощряет успехи своей молодежи, обеспечивая тем самым стабильное будущее для своих сотрудников и предприятия в целом.

Молодых специалистов, которые эмоционально, на личных примерах показывают историю успеха, всегда рады видеть в учебных заведениях города Котельниково, потому что большинство из них – выпускники местных школ. А это - лучший пример для тех ребят, которые еще не определились с выбором профессии.



