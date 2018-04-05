У приставов нет денег для сноса незаконных строений в Волгограде

Управление службы судебных приставов по Волгоградской области сегодня распространило сообщение о поиске подрядчиков, которые готовы безвозмездно сносить незаконные строения в городе-герое, сообщает ИА "Высота 102". По сообщению УФССП, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года приставов завалили исполнительными документами о принудительном сносе в Волгограде самовольно возведенных строений. Однако служба судебных приставов неспособна оперативно их исполнить. "В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета на проведение данных работ, возникают некоторые трудности при исполнении указанных судебных актов", - говорится в пресс-релизе УФССП по региону. Управление сообщает о готовности привлечения организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих соответствующие разрешительные документы, для осуществления работ по сносу самовольных строений в рамках исполнительных производств. "Работы предполагается осуществлять на безвозмездной основе, возможности оплаты из средств бюджета не имеется. Расходы, понесенные организацией, будут взысканы с должника в порядке, предусмотренном законодательством", - уточняет ведомство. Таким образом, подрядчикам предлагают работать фактически бесплатно с перспективой дальнейшего возмещения расходов с владельцев самостроев.



