Перед судом в Палласовском районе предстанет глава крестьянско-фермерского хозяйства, который обвиняется в незаконном получении кредита в сумме 3,9 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фермер в октябре 2012 года для получения кредита на покупку овец предоставил в банк фиктивную налоговую декларацию, свидетельствующую якобы о прибыльности осуществляемой им деятельности. На самом деле в налоговый орган он отчитался декларацией с нулевым доходом. После получения кредита своих обязательств по его погашению коммерсант не исполнил. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.



