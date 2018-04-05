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Происшествия
 06.04.2018 09:24

В Волгоградской области в зону паводка попали еще три района



Паводок пришел в Урюпинский, Ольховский и Алексеевский районы Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Вода по-прежнему заливает Еланский, Кумылженский, Фроловский и Киквидзенский районы и городской округ город Михайловка. Всего частично подтоплен 41 населённый пункт, 3548 придворовых территории, 894 домовладения, в которых проживают 4353 человек, из них 809 детей. Развёрнуто 15 пунктов временного размещения, рассчитанных на 3105 человек.

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Общество 06.04.2018 13:27

Восемьдесят дополнительных автобусов пустят в Волгограде в пасхальное воскресенье по 13 специальным маршрутам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы доставят к месту назначения всех желающих посетить в этот день кладбище.  Такая же возможность будет предоставлена горожанам через неделю - 15 и 17 апреля. В эти дни, напомним, будут отмечаться христианские праздники Красная горка и Радоница - именно в эти дни принято поминать усопших. 
Прочитана: 24 раз
Экономика 06.04.2018 13:08

Посетители выставки «Планета детства» оценили вкус продукции «Садов Придонья» «Сады Придонья» приняли участие в выставке товаров и услуг для детей «Планета детства» в Санкт-Петербурге, где свою продукцию представили более 120 участников из 4-х стран. За 4 дня выставку посетили более 14000 будущих и настоящих родителей детей от 0 до 10 лет, а так же более 1000 экспертов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на выставочном стенде Садов Придонья традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов для детей и новинок здорового питания. Родители с детьми дегустировали детские соки и пюре торговых марок «Спелёнок» и «Сады Придонья», знакомились с новыми продуктами здорового питания — Easy Смузи, Nemoloko....
Прочитана: 195 раз
Общество 06.04.2018 12:36

Эксперты дали добро на благоустройство позорного участка Центральной набережной Волгограда Разработанный проект благоустройства сквера возле памятника речникам «Гаситель» на Центральной набережной Волгограда имеет право на жизнь. Как сообщает ИА «Высота 102», проведенная историко-культурная экспертиза документации не выявила каких-либо угроз для объекта культурного наследия регионального значения, статус которого имеет пожарный пароход, расположенный в устье реки Царица. Благоустройство территории возле «Гасителя» будет выполнено в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По итогам историко-культурной экспертизы был сделан вывод о неудовлетворительном состоянии монумента. Сегодня данный памятник, действительно, пребывает в крайне удручающем состоянии. «Бетонные плиты разрушаются, бордюр частично разрушен, а во многих местах...
Прочитана: 2230 раз
Общество 06.04.2018 11:40

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Волгоград В Волгоград с однодневным рабочим визитом прибыл зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщает ИА "Высота 102". В аэропорту его встречал губернатор Андрей Бочаров. В настоящее время вице-премьер, который возглавляет координационный совет по подготовке к ЧМ, осматривает в аэропорту строящийся терминал внутренних линий.  Затем, как ожидается, Виталий Мутко посетит стадион "Волгоград Арена", который на этой неделе был введен в эксплуатацию. В Волгограде вице-премьер проведет совещание о готовности города-героя к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах уже летом этого года.
Прочитана: 3880 раз
Общество 06.04.2018 11:34

Священник из Волгоградской области наставляет алиментщиков Библией и Семейным кодексом Семерых должников по алиментам смог перевоспитать священник из Ленинского района. Как рассказал ИА “Высота 102” начальник Ленинского районного отдела регионального УФССП Дмитрий Тепляков, настоятель Свято-Никольского храма села Заплавное Олег Поляков наставляет должников, ведущих асоциальный образ жизни, не только цитатами из Библии, но и рассказывает об их ответственности перед детьми и законом. “Мы трижды привозили к нему людей на беседы, всего 25 человек. Треть из них нашла работу и начала платить алименты”, - говорит Дмитрий Тепляков. Часто помогает священник и сотрудникам. Такая работа священнослужителя отмечена благодарственным письмом.  
Прочитана: 400 раз
Расследования 06.04.2018 10:45

К 7 годам колонии строго режима приговорил суд 19-летнего жителя Калачевского района за попытку убийства своей 17-летней подруги. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, летом прошлого года молодой человек узнал, что его девушка встречается с другим. Ревнивец решил отомстить. Он назначил девушке встречу у здания пригородного вокзала “Волгоград-1”. Там вспыхнула ссора, во время которой парень толкнул девушку в кусты и восемь раз пырнул ее ножом. На помощь девушке кинулся 34-летний мужчина. Он обезоружил ревнивца, связал его и вызвал скорую помощь и полицию. Отметим, что свою вину несостоявшийся Отелло не признал. Уголовное дело расследовали сотрудники...
Прочитана: 1870 раз
Общество 06.04.2018 10:33

Юным котельниковцам помогают определиться с выбором профессии По уже сложившейся традиции весной молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» разворачивают масштабную профориентационную деятельность среди учащихся среднеобразовательных школ города Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, молодые специалисты совместно с представителем Учебного центра, созданного в компании, провели информационные встречи со старшеклассниками и их родителями. Во время таких встреч молодежь организует подробные консультации по вопросам правильного, с учетом способностей и увлечений конкретно взятого ученика, выбора профиля обучения, информируют о способах получения желаемого образования. Ребята рассказывают школьникам о том, какие знания и умения необходимы для получения определенной специальности, какие требования предъявляются к той или иной профессии, востребованной...
Прочитана: 440 раз
Общество 06.04.2018 10:04

Управление службы судебных приставов по Волгоградской области сегодня распространило сообщение о поиске подрядчиков, которые готовы безвозмездно сносить незаконные строения в городе-герое, сообщает ИА "Высота 102". По сообщению УФССП, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года приставов завалили исполнительными документами о принудительном сносе в Волгограде самовольно возведенных строений. Однако служба судебных приставов неспособна оперативно их исполнить. "В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета на проведение данных работ, возникают некоторые трудности при исполнении указанных судебных актов", - говорится в пресс-релизе УФССП по региону. Управление сообщает о готовности привлечения организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих соответствующие разрешительные документы, для осуществления работ по сносу...
Прочитана: 2762 раз
Расследования 06.04.2018 09:36

Перед судом в Палласовском районе предстанет глава крестьянско-фермерского хозяйства, который обвиняется в незаконном получении кредита в сумме 3,9 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фермер в октябре 2012 года для получения кредита на покупку овец предоставил в банк фиктивную налоговую декларацию, свидетельствующую якобы о прибыльности осуществляемой им деятельности. На самом деле в налоговый орган он отчитался декларацией с нулевым доходом. После получения кредита своих обязательств по его погашению коммерсант не исполнил. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Прочитана: 888 раз
Экология 06.04.2018 09:09

Землевладелец в Волгоградской области ответит рублем за заросший сорной травой участок сельскохозяйственного назначения в Светлоярском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, по решению суда физическое лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Установлено, что принадлежащий гражданину на праве собственности земельный участок на всей площади зарос травянистой растительностью, сорными травами, среди травостоя преобладают в основном полынь горькая, ковыль и марь белая. Россельхознадзор отмечает, что после поедания полыни у коров молоко приобретает горький вкус, а длительное...
Прочитана: 809 раз
Общество 06.04.2018 08:04

«Профессионалы социального питания», родители и педагоги объединились общим делом В школах Дзержинского, Красноармейского и Советского районов активно проходят встречи родителей с общественниками и операторами питания. Основная тема — полноценное, правильное питание школьников. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, родители учащихся, общественники, педагоги и руководство учебных заведений обсуждают основные проблемы школьного питания, дегустируют блюда из школьного меню и вырабатывают алгоритм дальнейшей совместной работы. Такое масштабное обсуждение по инициативе общественной организации «Профессионалы социального питания» проходит впервые в Волгограде.  По словам общественников, результаты опросов показывают, что многие ученики, особенно старшеклассники, и тем более родители школьников, попросту не знают, какое меню сегодня предлагают в школьных столовых. А ведь...
Прочитана: 1073 раз
Аналитика 05.04.2018 20:14

Смотрите сегодня в программе: В малых реках Волгоградской области прибывает вода. Глава МЧС Владимир Пучков осмотрел затопленные районы  Волгоградской области. В Волгограде суд сделал скидки на гостиничные номера гостям ЧМ-2018.  Международный фестиваль СТЭМов «Земля - планета людей» завершили танцами и размышлениями о жизни еды. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
Прочитана: 29675 раз
Общество 05.04.2018 17:59

Движение автотранспортных средств по улице Чуйкова в эти выходные будет запрещено в связи с проведением футбольного праздника. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, 7 и 8 апреля улица будет открыта только для пешеходов. Объезд транспортных средств в эти дни будет разрешен по автомобильным дорогам улиц Ленина, Краснознаменской, Комсомольской, переулка Воровского, проспекта им. В.И. Ленина.  Напомним, в выходные на верхней террасе Набережной им. 62 Армии будет работать парк футбола. Для болельщиков и жителей Волгограда откроются площадки мастер-классов, аттракционов и мультимедийных викторин. Гостем парка станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.
Прочитана: 3703 раз
Общество 05.04.2018 16:47

В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовСотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки ИА «Высота 102». Оператора информагентства, мирно снимавшего виды Мамаева кургана и расположенной вблизи него гостиницы, буквально отогнали подальше от территории объекта. Еще немного и дело дошло бы до рукоприкладства. Никакие доводы про действие закона о СМИ не возымели действия на «нервных» представителей гостиничного бизнеса.  Ранее стало известно, что суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю, владеющему в Волгограде гостиницами «Сталинград» ,«Галерея Парк Отель» и «LITE HOTEL». Суд постановил обязать ИП прекратить предоставление гостиничных...
Прочитана: 6559 раз
Расследования 05.04.2018 16:41

Условное наказание на реальный срок заменил Волгоградский областной суд членам ОПГ, занимавшейся кражей топлива у "РЖД". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Семь фигурантов уголовного дела получили от двух с половиной до трех лет колонии общего режима.  С мая по октябрь 2016 года злоумышленники, работавшие машинистами и помощниками машинистов, путем приписок "сэкономили" 480 тонн дизельного топлива, стоимость которого превысила 14 миллионов рублей. Ранее суд Центрального района Волгограда осудил их условно. Также известно, что организатором преступной группы был депутат одного из сельских поселений Городищенского района. В "топливную" банду входил 61 человек. Уголовное дело расследовали...
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