Землевладелец в Волгоградской области ответит рублем за заросший сорной травой участок сельскохозяйственного назначения в Светлоярском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, по решению суда физическое лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Установлено, что принадлежащий гражданину на праве собственности земельный участок на всей площади зарос травянистой растительностью, сорными травами, среди травостоя преобладают в основном полынь горькая, ковыль и марь белая.

Россельхознадзор отмечает, что после поедания полыни у коров молоко приобретает горький вкус, а длительное ее применение может вызвать отравление. Семена ковыля вонзаются в кожу сельскохозяйственных животных, вызывая локальные воспаления (ковыльная болезнь). Марь белая относится к наиболее распространённым и злостным малолетним яровым сорнякам и даёт ежегодно 500—800 тысяч семян. Имея мощную корневую систему, она способна поглощать огромное количество воды из почвы, при этом её истощая.



