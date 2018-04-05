«Профессионалы социального питания» объединили общим делом всех заинтересованных









В школах Дзержинского, Красноармейского и Советского районов активно проходят встречи родителей с общественниками и операторами питания. Основная тема — полноценное, правильное питание школьников. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, родители учащихся, общественники, педагоги и руководство учебных заведений обсуждают основные проблемы школьного питания, дегустируют блюда из школьного меню и вырабатывают алгоритм дальнейшей совместной работы. Такое масштабное обсуждение по инициативе общественной организации «Профессионалы социального питания» проходит впервые в Волгограде.

По словам общественников, результаты опросов показывают, что многие ученики, особенно старшеклассники, и тем более родители школьников, попросту не знают, какое меню сегодня предлагают в школьных столовых. А ведь в новом школьном меню представлены самые разнообразные блюда, например: жаркое, фрикадельки из говядины, куриные кнели, котлеты из говядины и прочие вкусности.

В общественной организации «Профессионалы социального питания» отмечают: «Руководство учебных заведений и оператор питания заинтересованы в том, чтобы у родителей не возникало вопросов ни по качеству, ни по организации питания, а мы всегда готовы идти на контакт».



