|Общество
|06.04.2018 08:04
«Профессионалы социального питания» объединили общим делом всех заинтересованных
В школах Дзержинского, Красноармейского и Советского районов активно проходят встречи родителей с общественниками и операторами питания. Основная тема — полноценное, правильное питание школьников. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, родители учащихся, общественники, педагоги и руководство учебных заведений обсуждают основные проблемы школьного питания, дегустируют блюда из школьного меню и вырабатывают алгоритм дальнейшей совместной работы. Такое масштабное обсуждение по инициативе общественной организации «Профессионалы социального питания» проходит впервые в Волгограде.
По словам общественников, результаты опросов показывают, что многие ученики, особенно старшеклассники, и тем более родители школьников, попросту не знают, какое меню сегодня предлагают в школьных столовых. А ведь в новом школьном меню представлены самые разнообразные блюда, например: жаркое, фрикадельки из говядины, куриные кнели, котлеты из говядины и прочие вкусности.
В общественной организации «Профессионалы социального питания» отмечают: «Руководство учебных заведений и оператор питания заинтересованы в том, чтобы у родителей не возникало вопросов ни по качеству, ни по организации питания, а мы всегда готовы идти на контакт».
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|Расследования
|06.04.2018 09:36 (Обновлено: 06.04.2018 09:37)
Перед судом в Палласовском районе предстанет глава крестьянско-фермерского хозяйства, который обвиняется в незаконном получении кредита в сумме 3,9 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фермер в октябре 2012 года для получения кредита на покупку овец предоставил в банк фиктивную налоговую декларацию, свидетельствующую якобы о прибыльности осуществляемой им деятельности. На самом деле в налоговый орган он отчитался декларацией с нулевым доходом. После получения кредита своих обязательств по его погашению коммерсант не исполнил. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
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|Происшествия
|06.04.2018 09:24 (Обновлено: 06.04.2018 09:31)
Паводок пришел в Урюпинский, Ольховский и Алексеевский районы Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Вода по-прежнему заливает Еланский, Кумылженский, Фроловский и Киквидзенский районы и городской округ город Михайловка. Всего частично подтоплен 41 населённый пункт, 3548 придворовых территории, 894 домовладения, в которых проживают 4353 человек, из них 809 детей. Развёрнуто 15 пунктов временного размещения, рассчитанных на 3105 человек.
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|Экология
|06.04.2018 09:09
Землевладелец в Волгоградской области ответит рублем за заросший сорной травой участок сельскохозяйственного назначения в Светлоярском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, по решению суда физическое лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Установлено, что принадлежащий гражданину на праве собственности земельный участок на всей площади зарос травянистой растительностью, сорными травами, среди травостоя преобладают в основном полынь горькая, ковыль и марь белая. Россельхознадзор отмечает, что после поедания полыни у коров молоко приобретает горький вкус, а длительное...
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|Аналитика
|05.04.2018 20:14
Смотрите сегодня в программе: В малых реках Волгоградской области прибывает вода. Глава МЧС Владимир Пучков осмотрел затопленные районы Волгоградской области. В Волгограде суд сделал скидки на гостиничные номера гостям ЧМ-2018. Международный фестиваль СТЭМов «Земля - планета людей» завершили танцами и размышлениями о жизни еды. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Общество
|05.04.2018 17:59
Движение автотранспортных средств по улице Чуйкова в эти выходные будет запрещено в связи с проведением футбольного праздника. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, 7 и 8 апреля улица будет открыта только для пешеходов. Объезд транспортных средств в эти дни будет разрешен по автомобильным дорогам улиц Ленина, Краснознаменской, Комсомольской, переулка Воровского, проспекта им. В.И. Ленина. Напомним, в выходные на верхней террасе Набережной им. 62 Армии будет работать парк футбола. Для болельщиков и жителей Волгограда откроются площадки мастер-классов, аттракционов и мультимедийных викторин. Гостем парка станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.
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|Общество
|05.04.2018 16:47
Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки ИА «Высота 102». Оператора информагентства, мирно снимавшего виды Мамаева кургана и расположенной вблизи него гостиницы, буквально отогнали подальше от территории объекта. Еще немного и дело дошло бы до рукоприкладства. Никакие доводы про действие закона о СМИ не возымели действия на «нервных» представителей гостиничного бизнеса. Ранее стало известно, что суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю, владеющему в Волгограде гостиницами «Сталинград» ,«Галерея Парк Отель» и «LITE HOTEL». Суд постановил обязать ИП прекратить предоставление гостиничных...
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|Расследования
|05.04.2018 16:41
Условное наказание на реальный срок заменил Волгоградский областной суд членам ОПГ, занимавшейся кражей топлива у "РЖД". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Семь фигурантов уголовного дела получили от двух с половиной до трех лет колонии общего режима. С мая по октябрь 2016 года злоумышленники, работавшие машинистами и помощниками машинистов, путем приписок "сэкономили" 480 тонн дизельного топлива, стоимость которого превысила 14 миллионов рублей. Ранее суд Центрального района Волгограда осудил их условно. Также известно, что организатором преступной группы был депутат одного из сельских поселений Городищенского района. В "топливную" банду входил 61 человек. Уголовное дело расследовали...
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|Общество
|05.04.2018 16:20
В притоках Хопра и Медведицы в ближайшие дни уровень воды достигнет неблагоприятных, а местами опасных отметок. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на прогноз метеорологов. Ожидается, что с 6 по 8 апреля в реке Бузулук вода по-прежнему будет оставаться на опасном уровне или же превышать его.
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|Экономика
|05.04.2018 15:34
Волгоградская облдума поделится с Володиным и Медведевым идеями о справедливом распределении налогов
В Волгоградской облдуме депутаты намереваются обратиться к спикеру Госдумы и главе Правительства РФ с «рационализаторскими предложениями». Как сообщает ИА «Высота 102», подготовленный проект письма касается одной из самых болезненных проблем для доходной части бюджета региона – введенной в 2012 году системы консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Речь идет о крупнейших федеральных компаниях, имеющих представительства в регионах – РЖД, «Газпром», «Россети» и др. Введенное новшество позволило руководству таких структур суммировать показатели убыточности и прибыльности всех участников группы и, как следствие, добиваться уменьшения собственной налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Для многих регионов, в том числе для Волгоградской области, это обернулось...
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|Общество
|05.04.2018 14:23
В Волгоградской области 7 организаций дождались денег по контрактам с МБУ после проверки прокуратуры
Семь организаций получили долгожданные деньги по муниципальным контрактам с МБУ «Комбинат благоустройство» Волжского после проверки прокуратуры, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, задолженность МБУ по исполненным муниципальным контрактам составляла свыше 12,4 миллиона рублей. Деньги хозяйствующим субъектам перечислять не торопились, несмотря на то, что все договоренности по контрактам были выполнены - в полном объеме поставлены смазочные материалы для автомобильной техники, топливо, битум нефтяной дорожный, турникетное ограждение, саженцы деревьев, технические пластины и светофоры. В настоящее время задолженность погашена....
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|Общество
|05.04.2018 13:56
Специальные комиссии приступили к оценке ущерба от паводка в пострадавших районах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, сотрудники центров социальной защиты населения совместно с представителями администраций сельских поселений начали обследование домовладений, пострадавших в результате паводка. Комиссии уже работают в Урюпинском, Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах области. Нанесенный стихией ущерб специалисты комиссии будут определять в индивидуальном порядке, материальная помощь будет адресной, максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в региональном бюджете. Члены комиссий оказывают поддержку жителям в оформлении необходимых для получения выплат документов: их сбор будет проходить в населенных...
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|Происшествия
|05.04.2018 13:30
Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя одной из Северо-Кавказских республик, который инсценировал в Волгоградской области собственное похищение с целью кражи имущества на 4 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый сообщил полицейским, что работает водителем, и направлялся в Саратовскую область на автомобиле "КамАЗ", груженном бытовой химией стоимостью 4,1 миллиона рублей. На автодороге в Светлоярском районе он был вынужден остановиться для ремонта, где на него напали разбойники. Они, по словам заявителя, подъехали к нему на автомашине, насильно вывезли в неизвестном направлении и удерживали в подвале на протяжении почти двое суток. Когда похитители якобы отпустили его,...
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|Расследования
|05.04.2018 13:00
Три человека были доставлены в медицинские учреждения Волгограда после массовой драки, которая произошла накануне поздно вечером в Советском районе у кафе "Корсар". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в администрации города. После осмотра один пострадавший от госпитализации отказался, а двое остались в больнице. У них черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. В правоохранительных органах пока от официальных комментариев воздерживаются. Однако картину произошедшего информагентству помогли воссоздать жильцы домов с улицы Ярославская, расположенных вблизи кафе "Корсар". По их словам, примерно в районе 18.00 у кафе стали собираться молодые люди, их было, по подсчетам очевидцев, более 30 человек. Они стали вытаскивать из увеселительного...
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|Расследования
|05.04.2018 12:22
Слушание по уголовному делу в отношении Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Волжском, отложили из-за неявки свидетелей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, их явку на следующее заседание, которое состоится в понедельник, должны обеспечить судебные приставы. Напомним, зверское убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе, откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил...
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|Происшествия
|05.04.2018 11:52
Найдено тело Станислава Рыгина, пропавшего в конце февраля в районе острова Зеленый во время подводной охоты в реке Волга, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального СУ СКР, смерть известного в Волгограде предпринимателя, политика, бизнесмена и художника не носит криминальный характер. Станислава Рыгина нашли у поселка Куйбышев, в воде вблизи берега реки Ахтуба. Местный житель, гулявший с собакой, заметил зацепившееся за корягу тело в водолазном костюме. Следователи отметили, что на погибшем не было части снаряжения, что говорит о том, что Станислав Рыгин избавился от груза и пытался всплыть на поверхность. Точные причины смерти...
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