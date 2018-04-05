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 05.04.2018 20:14

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области от паводка спасают людей и животных




Смотрите сегодня в программе: В малых реках Волгоградской области прибывает вода. Глава МЧС Владимир Пучков осмотрел затопленные районы  Волгоградской области. В Волгограде суд сделал скидки на гостиничные номера гостям ЧМ-2018.  Международный фестиваль СТЭМов «Земля - планета людей» завершили танцами и размышлениями о жизни еды.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.

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Общество 05.04.2018 17:59

Движение автотранспортных средств по улице Чуйкова в эти выходные будет запрещено в связи с проведением футбольного праздника. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, 7 и 8 апреля улица будет открыта только для пешеходов. Объезд транспортных средств в эти дни будет разрешен по автомобильным дорогам улиц Ленина, Краснознаменской, Комсомольской, переулка Воровского, проспекта им. В.И. Ленина.  Напомним, в выходные на верхней террасе Набережной им. 62 Армии будет работать парк футбола. Для болельщиков и жителей Волгограда откроются площадки мастер-классов, аттракционов и мультимедийных викторин. Гостем парка станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.
Прочитана: 2122 раз
Общество 05.04.2018 17:54

Административный штраф в размере 50 тысяч рублей наложен на ОАО "Завод железобетонных изделий и конструкций" за невыплату зарплаты 232 сотрудникам. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, у предприятия возникла задолженность перед работниками за июнь 2017 года в размере 3,1 миллиона рублей. Выявлено нарушение трудового законодательства еще в отношении 49 человек, уволенных в июне прошлого года, но так и не получивших положенных выплат. Согласно материалам суда, ОАО "Завод железобетонных изделий и конструкций" ранее привлекалось за аналогичное административное правонарушение. Согласно картотеке арбитражного суда Волгоградской области, в конце января текущего года на ОАО "Завод железобетонных изделий и конструкций" введена...
Прочитана: 855 раз
Общество 05.04.2018 16:47

В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистовСотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки ИА «Высота 102». Оператора информагентства, мирно снимавшего виды Мамаева кургана и расположенной вблизи него гостиницы, буквально отогнали подальше от территории объекта. Еще немного и дело дошло бы до рукоприкладства. Никакие доводы про действие закона о СМИ не возымели действия на «нервных» представителей гостиничного бизнеса.  Ранее стало известно, что суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю, владеющему в Волгограде гостиницами «Сталинград» ,«Галерея Парк Отель» и «LITE HOTEL». Суд постановил обязать ИП прекратить предоставление гостиничных...
Прочитана: 4229 раз
Расследования 05.04.2018 16:41

Условное наказание на реальный срок заменил Волгоградский областной суд членам ОПГ, занимавшейся кражей топлива у "РЖД". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Семь фигурантов уголовного дела получили от двух с половиной до трех лет колонии общего режима.  С мая по октябрь 2016 года злоумышленники, работавшие машинистами и помощниками машинистов, путем приписок "сэкономили" 480 тонн дизельного топлива, стоимость которого превысила 14 миллионов рублей. Ранее суд Центрального района Волгограда осудил их условно. Также известно, что организатором преступной группы был депутат одного из сельских поселений Городищенского района. В "топливную" банду входил 61 человек. Уголовное дело расследовали...
Прочитана: 2915 раз
Общество 05.04.2018 16:20

В притоках Хопра и Медведицы в ближайшие дни уровень воды достигнет неблагоприятных, а местами опасных отметок. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на прогноз метеорологов. Ожидается, что с 6 по 8 апреля в реке Бузулук вода по-прежнему будет оставаться на опасном уровне или же превышать его.
Прочитана: 2291 раз
Экономика 05.04.2018 15:44

Штраф в размере 50 тысяч рублей предстоит выплатить МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети" за нарушение срока технологического присоединения жилого дома гражданина к электросетям. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольной службе региона, в 2017 году УФАС рассмотрело в отношении МУПП дело об административном правонарушении и назначило наказание в виде административного штрафа. Энергетики обжаловали его в арбитражном суде Волгоградской области, который подтвердил правоту антимонопольного органа. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Саратов) на этой неделе оставил решение в силе. По словам руководителя Волгоградского УФАС Романа Лучникова, нарушение Правил техприсоединения - одно из самых часто встречающихся антимонопольных нарушений в сфере электроэнергетики. "Хотелось бы...
Прочитана: 579 раз
Экономика 05.04.2018 15:34

Волгоградская облдума поделится с Володиным и Медведевым идеями о справедливом распределении налогов В Волгоградской облдуме депутаты намереваются обратиться к спикеру Госдумы и главе Правительства РФ с «рационализаторскими предложениями». Как сообщает ИА «Высота 102», подготовленный проект письма касается одной из самых болезненных проблем для доходной части бюджета региона – введенной в 2012 году системы консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Речь идет о крупнейших федеральных компаниях, имеющих представительства в регионах – РЖД, «Газпром», «Россети» и др. Введенное новшество позволило руководству таких структур суммировать показатели убыточности и прибыльности всех участников группы и, как следствие, добиваться уменьшения собственной налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Для многих регионов, в том числе для Волгоградской области, это обернулось...
Прочитана: 2604 раз
Газетный киоск 05.04.2018 14:59

Как бесплатно путешествовать по России во время ЧМ-2018 5 апреля. ТАСС подготовил пошаговую инструкцию для болельщиков, как передвигаться по России во время чемпионата мира по футболу, не тратя на это ни рубля. Когда в заявке на проведение чемпионата мира в России был обозначен бесплатный транспорт, в футбольном сообществе отнеслись к этому с недоверием. Однако Кубок конфедераций показал, что эта идея не просто жизнеспособна, но и значительно повышает привлекательность чемпионата мира для болельщиков. Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира назначено 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест. Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана....
Прочитана: 1094 раз
Общество 05.04.2018 14:23

Семь организаций получили долгожданные деньги по муниципальным контрактам с МБУ «Комбинат благоустройство» Волжского после проверки прокуратуры, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, задолженность МБУ по исполненным муниципальным контрактам составляла свыше 12,4 миллиона рублей. Деньги хозяйствующим субъектам перечислять не торопились, несмотря на то, что все договоренности по контрактам были выполнены - в полном объеме поставлены смазочные материалы для автомобильной техники, топливо, битум нефтяной дорожный, турникетное ограждение, саженцы деревьев, технические пластины и светофоры. В настоящее время задолженность погашена....
Прочитана: 1192 раз
Общество 05.04.2018 13:56

В Волгоградской области назвали максимальные суммы выплат пострадавшим от паводка Специальные комиссии приступили к оценке ущерба от паводка в пострадавших районах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, сотрудники центров социальной защиты населения совместно с представителями администраций сельских поселений начали обследование домовладений, пострадавших в результате паводка. Комиссии уже работают в Урюпинском, Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах области. Нанесенный стихией ущерб специалисты комиссии будут определять в индивидуальном порядке, материальная помощь будет адресной, максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в региональном бюджете. Члены комиссий оказывают поддержку жителям в оформлении необходимых для получения выплат документов: их сбор будет проходить в населенных...
Прочитана: 3087 раз
Происшествия 05.04.2018 13:30

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя одной из Северо-Кавказских республик, который инсценировал в Волгоградской области собственное похищение с целью кражи имущества на 4 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый сообщил полицейским, что работает водителем, и направлялся в Саратовскую область на автомобиле "КамАЗ", груженном бытовой химией стоимостью 4,1 миллиона рублей. На автодороге в Светлоярском районе он был вынужден остановиться для ремонта, где на него напали разбойники. Они, по словам заявителя, подъехали к нему на автомашине, насильно вывезли в неизвестном направлении и удерживали в подвале на протяжении почти двое суток. Когда похитители якобы отпустили его,...
Прочитана: 2288 раз
Расследования 05.04.2018 13:00

Три человека были доставлены в медицинские учреждения Волгограда после массовой драки, которая произошла накануне поздно вечером в Советском районе у кафе "Корсар". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в администрации города. После осмотра один пострадавший от госпитализации отказался, а двое остались в больнице. У них черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. В правоохранительных органах пока от официальных комментариев воздерживаются. Однако картину произошедшего информагентству помогли воссоздать жильцы домов с улицы Ярославская, расположенных вблизи кафе "Корсар". По их словам, примерно в районе 18.00 у кафе стали собираться молодые люди, их было, по подсчетам очевидцев, более 30 человек. Они стали вытаскивать из увеселительного...
Прочитана: 10667 раз
Расследования 05.04.2018 12:22

В Волгограде свидетелей на суд по делу убийцы-расчленителя доставят приставы Слушание по уголовному делу в отношении Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Волжском, отложили из-за неявки свидетелей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, их явку на следующее заседание, которое состоится в понедельник, должны обеспечить судебные приставы. Напомним, зверское убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе, откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил...
Прочитана: 2662 раз
Происшествия 05.04.2018 11:52

Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвым Найдено тело Станислава Рыгина, пропавшего в конце февраля в районе острова Зеленый во время подводной охоты в реке Волга, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального СУ СКР, смерть известного в Волгограде предпринимателя, политика, бизнесмена и художника не носит криминальный характер. Станислава Рыгина нашли у поселка Куйбышев, в воде вблизи берега реки Ахтуба. Местный житель, гулявший с собакой, заметил зацепившееся за корягу тело в водолазном костюме. Следователи отметили, что на погибшем не было части снаряжения, что говорит о том, что Станислав Рыгин избавился от груза и пытался всплыть на поверхность. Точные причины смерти...
Прочитана: 9746 раз
Общество 05.04.2018 11:49

Крупная коммунальная авария из-за высокого уровня паводковых вод произошла в городе Новоаннинский в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, 42 многоэтажных дома, в которых проживает 1277 человек, накануне отключили от холодного питьевого водоснабжения из-за аварии на городской канализационной насосной станции КНС №2. Причиной порыва на напорном канализационном коллекторе стал высокий уровень паводковых вод. Возникла угроза затопления сточными водами машинного отделения КНС №1. Чтобы не допустить данную ситуацию, было принято решение отключить подачу воды в многоквартирные дома города Новоаннинский. При этом городская больница и котельная обеспечиваются питьевой водой в штатном режиме. В настоящее время для жителей отключенных...
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Президент России продлил на год полномочия главному полицейскому Волгоградской областиКомментарии1
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Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариковКомментарии15
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Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»Комментарии38
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