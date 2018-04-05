В Волгограде улица Чуйкова на два дня станет пешеходной

Движение автотранспортных средств по улице Чуйкова в эти выходные будет запрещено в связи с проведением футбольного праздника. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, 7 и 8 апреля улица будет открыта только для пешеходов. Объезд транспортных средств в эти дни будет разрешен по автомобильным дорогам улиц Ленина, Краснознаменской, Комсомольской, переулка Воровского, проспекта им. В.И. Ленина.

Напомним, в выходные на верхней террасе Набережной им. 62 Армии будет работать парк футбола. Для болельщиков и жителей Волгограда откроются площадки мастер-классов, аттракционов и мультимедийных викторин. Гостем парка станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.



