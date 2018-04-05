В Волгограде оштрафовали завод за невыплату зарплаты

Административный штраф в размере 50 тысяч рублей наложен на ОАО "Завод железобетонных изделий и конструкций" за невыплату зарплаты 232 сотрудникам. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, у предприятия возникла задолженность перед работниками за июнь 2017 года в размере 3,1 миллиона рублей. Выявлено нарушение трудового законодательства еще в отношении 49 человек, уволенных в июне прошлого года, но так и не получивших положенных выплат. Согласно материалам суда, ОАО "Завод железобетонных изделий и конструкций" ранее привлекалось за аналогичное административное правонарушение.

Согласно картотеке арбитражного суда Волгоградской области, в конце января текущего года на ОАО "Завод железобетонных изделий и конструкций" введена процедура наблюдения. Временным управляющем назначена Евгения Слушкина.



