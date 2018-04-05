В Волгограде суд отправил за решетку участников "топливной" ОПГ

Условное наказание на реальный срок заменил Волгоградский областной суд членам ОПГ, занимавшейся кражей топлива у "РЖД". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Семь фигурантов уголовного дела получили от двух с половиной до трех лет колонии общего режима.

С мая по октябрь 2016 года злоумышленники, работавшие машинистами и помощниками машинистов, путем приписок "сэкономили" 480 тонн дизельного топлива, стоимость которого превысила 14 миллионов рублей. Ранее суд Центрального района Волгограда осудил их условно. Также известно, что организатором преступной группы был депутат одного из сельских поселений Городищенского района. В "топливную" банду входил 61 человек. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СК России. Оперативную поддержку осуществляли сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области.



