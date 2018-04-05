В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на съемку

Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки ИА «Высота 102». Оператора информагентства, мирно снимавшего виды Мамаева кургана и расположенной вблизи него гостиницы, буквально отогнали подальше от территории объекта. Еще немного и дело дошло бы до рукоприкладства. Никакие доводы про действие закона о СМИ не возымели действия на «нервных» представителей гостиничного бизнеса.















Ранее стало известно, что суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю, владеющему в Волгограде гостиницами «Сталинград» ,«Галерея Парк Отель» и «LITE HOTEL». Суд постановил обязать ИП прекратить предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам на период проведения чемпионата мира по футболу, а также довести до сведения потребителей решение суда путём размещения его на официальных сайтах отелей. Кроме того, копии решения суда должны быть размещены в помещениях гостиниц в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу. На сегодняшний день, согласно информации на официальном сайте «трехзвездочной» гостиницы, цены на некоторые номера на время ЧМ -2018 колеблются от 27 до 42 с лишним тысяч рублей за сутки.













По свидетельству горожан, в гостинице «Сталинград» также не гнушаются зарабатывать «по мелочи». Ранее в редакцию ИА «Высота 102» звонили возмущенные волгоградцы, которые во время прогулки с детьми у Мамаева кургана попросили сотрудников «Сталинграда» разрешения для ребенка воспользоваться туалетом. Цена посещения гостиничного сортира оказалась 80 рублей.



