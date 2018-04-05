







ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса: минимальная ставка составляет 10% годовых. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, уже сейчас клиенты могут воспользоваться предложением и оформить кредит на инвестиционные цели под 10% годовых, на цели пополнения оборотных средств - под 10,5% годовых.

«Обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов сегмента малого бизнеса является одним из наиболее приоритетных направлений Банка ВТБ. Как известно, дополнительное финансирование очень важно для развития бизнеса, а снижение ставки повышает доступность кредитных ресурсов. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам одни из лучших условий на рынке», - отметил руководитель департамента малого бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.