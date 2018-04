Как бесплатно путешествовать по России во время ЧМ-2018

ТАСС подготовил пошаговую инструкцию для болельщиков, как передвигаться по России во время чемпионата мира по футболу, не тратя на это ни рубля. 5 апреля.

Когда в заявке на проведение чемпионата мира в России был обозначен бесплатный транспорт, в футбольном сообществе отнеслись к этому с недоверием. Однако Кубок конфедераций показал, что эта идея не просто жизнеспособна, но и значительно повышает привлекательность чемпионата мира для болельщиков.

Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира назначено 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест. Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать одноэтажные и двухэтажные поезда, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж".





Что нужно учитывать, планируя поездку на бесплатном поезде?

• Болельщики без билета на матч не смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в специальных поездах.

• Бесплатный проезд можно оформить тольков дополнительных поездах, следующих к дате проведения матча, указанной во входном билете на матч, и обратно.

• Количество мест ограниченно, они предоставляются по принципу First Come First Served ("Кто первый встал, того и тапки").

• Бесплатный проезд детям предоставляется только в случае наличия у них входного билета на матч. Детям предоставляется отдельное место.

• Бесплатный посадочный купон можно оформить по номеру билета на матч и номеру подтвержденной заявки на билет на матч.

• Постельное белье в дополнительных поездах предоставляется бесплатно.





Как получить билет на поезд?

• Необходимо зарегистрироваться на специальном сайте tickets.transport2018.com.

• Выбрать маршрут движения дополнительного поезда и место в вагоне, которое будет предложено автоматически интернет-ресурсом на основании введенных данных билета на матч.

• Оформление бесплатного проезда прекращается за одни сутки до времени отправления дополнительного бесплатного поезда.

Как пройти регистрацию?

• Для прохождения регистрации требуется ввести следующую информацию: номер паспорта болельщика (FAN ID); персональные данные, адрес электронной почты, контактный номер телефона.

• После прохождения регистрации и выбора маршрута движения дополнительного поезда и места в вагоне болельщик получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту. В письме содержится подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации (место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд).





Как перемещаться по городу в день матча?

• Будет организован бесплатный проезд между аэропортами и городами-организаторами.

• Будет организован бесплатный проезд на городских маршрутах общественного транспорта.

• Будут организованы дополнительные бесплатные шаттлы.