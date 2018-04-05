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Общество
 05.04.2018 14:23

В Волгоградской области 7 организаций дождались денег по контрактам с МБУ после проверки прокуратуры

Семь организаций получили долгожданные деньги по муниципальным контрактам с МБУ «Комбинат благоустройство» Волжского после проверки прокуратуры, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области по
взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, задолженность МБУ по исполненным муниципальным контрактам составляла свыше 12,4 миллиона рублей. Деньги хозяйствующим субъектам перечислять не торопились, несмотря на то, что все договоренности по контрактам были выполнены - в полном объеме поставлены смазочные материалы для автомобильной техники, топливо, битум нефтяной дорожный, турникетное ограждение, саженцы деревьев, технические пластины и светофоры. В настоящее время задолженность погашена. По итогам проверки соблюдения требований бюджетного законодательства прокуратурой Волжского в отношении руководителя МБУ «Комбинат благоустройство» Павла Целковского возбуждено производство за нарушение сроков оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Постановлением комитета финансов Волгоградской области Целковский привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой Волжского внесено представление об устранении выявленных нарушений в адрес городского главы. 
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Общество 05.04.2018 16:47

В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на съемкуСотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки ИА «Высота 102». Оператора информагентства, мирно снимавшего виды Мамаева кургана и расположенной вблизи него гостиницы, буквально отогнали подальше от территории объекта. Еще немного и дело дошло бы до рукоприкладства. Никакие доводы про действие закона о СМИ не возымели действия на «нервных» представителей гостиничного бизнеса.  Ранее стало известно, что суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю, владеющему в Волгограде гостиницами «Сталинград» ,«Галерея Парк Отель» и «LITE HOTEL». Суд постановил обязать ИП прекратить предоставление гостиничных...
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Расследования 05.04.2018 16:41 (Обновлено: 05.04.2018 16:43)

Условное наказание на реальный срок заменил Волгоградский областной суд членам ОПГ, занимавшейся кражей топлива у "РЖД". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Семь фигурантов уголовного дела получили от двух с половиной до трех лет колонии общего режима.  С мая по октябрь 2016 года злоумышленники, работавшие машинистами и помощниками машинистов, путем приписок "сэкономили" 480 тонн дизельного топлива, стоимость которого превысила 14 миллионов рублей. Ранее суд Центрального района Волгограда осудил их условно. Также известно, что организатором преступной группы был депутат одного из сельских поселений Городищенского района. В "топливную" банду входил 61 человек. Уголовное дело расследовали...
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Общество 05.04.2018 16:20

В притоках Хопра и Медведицы в ближайшие дни уровень воды достигнет неблагоприятных, а местами опасных отметок. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на прогноз метеорологов. Ожидается, что с 6 по 8 апреля в реке Бузулук вода по-прежнему будет оставаться на опасном уровне или же превышать его.
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Экономика 05.04.2018 15:44 (Обновлено: 05.04.2018 15:47)

Штраф в размере 50 тысяч рублей предстоит выплатить МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети" за нарушение срока технологического присоединения жилого дома гражданина к электросетям. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольной службе региона, в 2017 году УФАС рассмотрело в отношении МУПП дело об административном правонарушении и назначило наказание в виде административного штрафа. Энергетики обжаловали его в арбитражном суде Волгоградской области, который подтвердил правоту антимонопольного органа. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Саратов) на этой неделе оставил решение в силе. По словам руководителя Волгоградского УФАС Романа Лучникова, нарушение Правил техприсоединения - одно из самых часто встречающихся антимонопольных нарушений в сфере электроэнергетики. "Хотелось бы...
Прочитана: 306 раз
Экономика 05.04.2018 15:34

Волгоградская облдума поделится с Володиным и Медведевым идеями о справедливом распределении налогов В Волгоградской облдуме депутаты намереваются обратиться к спикеру Госдумы и главе Правительства РФ с «рационализаторскими предложениями». Как сообщает ИА «Высота 102», подготовленный проект письма касается одной из самых болезненных проблем для доходной части бюджета региона – введенной в 2012 году системы консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Речь идет о крупнейших федеральных компаниях, имеющих представительства в регионах – РЖД, «Газпром», «Россети» и др. Введенное новшество позволило руководству таких структур суммировать показатели убыточности и прибыльности всех участников группы и, как следствие, добиваться уменьшения собственной налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Для многих регионов, в том числе для Волгоградской области, это обернулось...
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Газетный киоск 05.04.2018 14:59

Как бесплатно путешествовать по России во время ЧМ-2018 5 апреля. ТАСС подготовил пошаговую инструкцию для болельщиков, как передвигаться по России во время чемпионата мира по футболу, не тратя на это ни рубля. Когда в заявке на проведение чемпионата мира в России был обозначен бесплатный транспорт, в футбольном сообществе отнеслись к этому с недоверием. Однако Кубок конфедераций показал, что эта идея не просто жизнеспособна, но и значительно повышает привлекательность чемпионата мира для болельщиков. Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира назначено 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест. Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана....
Прочитана: 618 раз
Общество 05.04.2018 13:56

В Волгоградской области назвали максимальные суммы выплат пострадавшим от паводка Специальные комиссии приступили к оценке ущерба от паводка в пострадавших районах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, сотрудники центров социальной защиты населения совместно с представителями администраций сельских поселений начали обследование домовладений, пострадавших в результате паводка. Комиссии уже работают в Урюпинском, Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах области. Нанесенный стихией ущерб специалисты комиссии будут определять в индивидуальном порядке, материальная помощь будет адресной, максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в региональном бюджете. Члены комиссий оказывают поддержку жителям в оформлении необходимых для получения выплат документов: их сбор будет проходить в населенных...
Прочитана: 2474 раз
Происшествия 05.04.2018 13:30

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя одной из Северо-Кавказских республик, который инсценировал в Волгоградской области собственное похищение с целью кражи имущества на 4 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый сообщил полицейским, что работает водителем, и направлялся в Саратовскую область на автомобиле "КамАЗ", груженном бытовой химией стоимостью 4,1 миллиона рублей. На автодороге в Светлоярском районе он был вынужден остановиться для ремонта, где на него напали разбойники. Они, по словам заявителя, подъехали к нему на автомашине, насильно вывезли в неизвестном направлении и удерживали в подвале на протяжении почти двое суток. Когда похитители якобы отпустили его,...
Прочитана: 1340 раз
Расследования 05.04.2018 12:22

В Волгограде свидетелей на суд по делу убийцы-расчленителя доставят приставы Слушание по уголовному делу в отношении Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Волжском, отложили из-за неявки свидетелей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, их явку на следующее заседание, которое состоится в понедельник, должны обеспечить судебные приставы. Напомним, зверское убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе, откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил...
Прочитана: 2206 раз
Происшествия 05.04.2018 11:52

Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвым Найдено тело Станислава Рыгина, пропавшего в конце февраля в районе острова Зеленый во время подводной охоты в реке Волга, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального СУ СКР, смерть известного в Волгограде предпринимателя, политика, бизнесмена и художника не носит криминальный характер. Станислава Рыгина нашли у поселка Куйбышев, в воде вблизи берега реки Ахтуба. Местный житель, гулявший с собакой, заметил зацепившееся за корягу тело в водолазном костюме. Следователи отметили, что на погибшем не было части снаряжения, что говорит о том, что Станислав Рыгин избавился от груза и пытался всплыть на поверхность. Точные причины смерти...
Прочитана: 7842 раз
Общество 05.04.2018 11:49

Крупная коммунальная авария из-за высокого уровня паводковых вод произошла в городе Новоаннинский в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, 42 многоэтажных дома, в которых проживает 1277 человек, накануне отключили от холодного питьевого водоснабжения из-за аварии на городской канализационной насосной станции КНС №2. Причиной порыва на напорном канализационном коллекторе стал высокий уровень паводковых вод. Возникла угроза затопления сточными водами машинного отделения КНС №1. Чтобы не допустить данную ситуацию, было принято решение отключить подачу воды в многоквартирные дома города Новоаннинский. При этом городская больница и котельная обеспечиваются питьевой водой в штатном режиме. В настоящее время для жителей отключенных...
Прочитана: 3593 раз
Общество 05.04.2018 11:45

В Волгоградской области из зоны подтопления эвакуировано более 500 человек Более 500 человек в Волгоградской области эвакуированы из подтопленных домовладений, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы обладминистрации, 39 человек, из них 18 детей, находятся в пунктах временного размещения, остальные предпочли отправиться к родственникам. Всего в подтопленных районах развернуто 16 пунктов вместимостью более полутора тысяч человек.  Работы по ликвидации последствий паводка проводятся в 27 населенных пунктах Кумылженского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского и Михайловского районов. В зонах подтопления работают 22 оперативные группы, которые оценивают ситуацию для принятия своевременных решений для предупреждения и ликвидации последствий паводка. С помощью 31 гидропоста продолжается круглосуточный мониторинг гидрометеорологической обстановки.  Напомним, 4 апреля в...
Прочитана: 1549 раз
Культура 05.04.2018 11:08 (Обновлено: 05.04.2018 16:34)

Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах В конце апреля - начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших воинах-афганцах. Как стало известно ИА «Высота 102», картину снимает известный режиссер, автор сериала «Ликвидация», фильмов «Исаев» и «Тихий Дон» (2015 г.) Сергей Урсуляк. Картина снимается киностудией «Москино» по заказу телеканала «Россия» на базе концерна «Мосфильм». В основе сценария одноименный роман «Ненастье» писателя Алексея Иванова. ...
Прочитана: 3335 раз
Культура 05.04.2018 10:58

В Волгограде гостей ЧМ-2018 порадуют местным балетом Балетами «Жизель» и «Лебединое озеро» намерены удивить гостей Волгограда во время проведения матчей ЧМ-2018 артисты местного театра «Царицынская опера», сообщает ИА «Высота 102». По информации государственного учреждения культуры, в июньской афише театра запланированы также три тематических гала-концерта «The Glory of Champions» - в программу концертов войдут произведения разных жанров, собранные по принципу принадлежности к каждой из стран-победительниц футбольных чемпионатов мира всех лет. Завершится театральный сезон в Волгограде оперой «Тоска» Пуччини. В качестве приглашенной гостьи с главной партией выступит Наталья Мурадымова - прима Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.  
Прочитана: 555 раз
Общество 05.04.2018 10:02

Недействительным по требованию прокуратуры признан брак между гражданином РФ и гражданкой Грузии в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Тракторозаводском районном суде. С иском обратился районный прокурор, пояснивший, что указанные лица заключили брак без намерения создания семьи, о чем сами пояснили в своих письменных объяснениях. Гражданка Грузии сообщила, что  заключила брак с россиянином с целью получения разрешения на временное пребывание на территории России в упрощенном порядке. Фиктивный супруг рассказал, что пошел на сделку с целью материального обогащения, так как за это он получил деньги. Суд удовлетворил иск прокурора и расторг фиктивный брак.
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5 апреля 14:23
В Волгоградской области 7 организаций дождались денег по контрактам с МБУ после проверки прокуратуры Комментарии1
5 апреля 13:56
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5 апреля 11:49
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Доска позора: В центре Волгограда обрушилась лестница жилого домаКомментарии47
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Президент России продлил на год полномочия главному полицейскому Волгоградской областиКомментарии1
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Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариковКомментарии15
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Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»Комментарии38
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