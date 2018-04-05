Семь организаций получили долгожданные деньги по муниципальным контрактам с МБУ «Комбинат благоустройство» Волжского после проверки прокуратуры, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области по

взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, задолженность МБУ по исполненным муниципальным контрактам составляла свыше 12,4 миллиона рублей. Деньги хозяйствующим субъектам перечислять не торопились, несмотря на то, что все договоренности по контрактам были выполнены - в полном объеме поставлены смазочные материалы для автомобильной техники, топливо, битум нефтяной дорожный, турникетное ограждение, саженцы деревьев, технические пластины и светофоры. В настоящее время задолженность погашена. По итогам проверки соблюдения требований бюджетного законодательства прокуратурой Волжского в отношении руководителя МБУ «Комбинат благоустройство» Павла Целковского возбуждено производство за нарушение сроков оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Постановлением комитета финансов Волгоградской области Целковский привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой Волжского внесено представление об устранении выявленных нарушений в адрес городского главы.