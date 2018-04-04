В Волгоградской области назвали максимальные суммы выплат пострадавшим от паводка









Специальные комиссии приступили к оценке ущерба от паводка в пострадавших районах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, сотрудники центров социальной защиты населения совместно с представителями администраций сельских поселений начали обследование домовладений, пострадавших в результате паводка. Комиссии уже работают в Урюпинском, Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах области. Нанесенный стихией ущерб специалисты комиссии будут определять в индивидуальном порядке, материальная помощь будет адресной, максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в региональном бюджете. Члены комиссий оказывают поддержку жителям в оформлении необходимых для получения выплат документов: их сбор будет проходить в населенных пунктах, при необходимости селянам помогут восстановить утраченные бумаги.

Напомним, 4 апреля на территории Волгоградской области объявлен режим ЧС. На подтопленных территориях развернуты пункты временного размещения, организовано оказание специалистами психологической помощи. Налажено медицинское обслуживание в зоне паводка.



