В Волгоградской области задержали дальнобойщика за инсценировку собственного похищения

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя одной из Северо-Кавказских республик, который инсценировал в Волгоградской области собственное похищение с целью кражи имущества на 4 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый сообщил полицейским, что работает водителем, и направлялся в Саратовскую область на автомобиле "КамАЗ", груженном бытовой химией стоимостью 4,1 миллиона рублей. На автодороге в Светлоярском районе он был вынужден остановиться для ремонта, где на него напали разбойники. Они, по словам заявителя, подъехали к нему на автомашине, насильно вывезли в неизвестном направлении и удерживали в подвале на протяжении почти двое суток. Когда похитители якобы отпустили его, он обнаружил пропажу грузовика и добрался до ближайшего поста ГИБДД, где сообщил о случившемся. Сотрудники Управления уголовного розыска регионального главка МВД совместно с коллегами из районного отдела полиции выяснили, что факт хищения "КамАЗа" с грузом места не имел, и историю с похищением водитель выдумал. Установлено, что вместе со своим знакомым мужчина реализовал план, в соответствии с которым он покинул грузовик на территории Светлоярского района, а его сообщник уехал с грузом обратно на Северный Кавказ. Убедившись, что его товарищ доехал до места, водитель фуры обратился в полицию с заявлением. Украденный таким образом грузовик и товар злоумышленники планировали в дальнейшем продать. Мужчина арестован. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.



