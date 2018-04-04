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Расследования
 05.04.2018 12:22

В Волгограде свидетелей на суд по делу убийцы-расчленителя доставят приставы



Слушание по уголовному делу в отношении Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Волжском, отложили из-за неявки свидетелей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, их явку на следующее заседание, которое состоится в понедельник, должны обеспечить судебные приставы.
Напомним, зверское убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе, откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. 26 октября его задержали в Химках  и этапировали в Волжский.
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Общество 05.04.2018 14:23

Семь организаций получили долгожданные деньги по муниципальным контрактам с МБУ «Комбинат благоустройство» Волжского после проверки прокуратуры, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, задолженность МБУ по исполненным муниципальным контрактам составляла свыше 12,4 миллиона рублей. Деньги хозяйствующим субъектам перечислять не торопились, несмотря на то, что все договоренности по контрактам были выполнены - в полном объеме поставлены смазочные материалы для автомобильной техники, топливо, битум нефтяной дорожный, турникетное ограждение, саженцы деревьев, технические пластины и светофоры. В настоящее время задолженность погашена....
Прочитана: 216 раз
Общество 05.04.2018 13:56

В Волгоградской области назвали максимальные суммы выплат пострадавшим от паводка Специальные комиссии приступили к оценке ущерба от паводка в пострадавших районах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, сотрудники центров социальной защиты населения совместно с представителями администраций сельских поселений начали обследование домовладений, пострадавших в результате паводка. Комиссии уже работают в Урюпинском, Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах области. Нанесенный стихией ущерб специалисты комиссии будут определять в индивидуальном порядке, материальная помощь будет адресной, максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в региональном бюджете. Члены комиссий оказывают поддержку жителям в оформлении необходимых для получения выплат документов: их сбор будет проходить в населенных...
Прочитана: 434 раз
Происшествия 05.04.2018 13:30

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя одной из Северо-Кавказских республик, который инсценировал в Волгоградской области собственное похищение с целью кражи имущества на 4 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый сообщил полицейским, что работает водителем, и направлялся в Саратовскую область на автомобиле "КамАЗ", груженном бытовой химией стоимостью 4,1 миллиона рублей. На автодороге в Светлоярском районе он был вынужден остановиться для ремонта, где на него напали разбойники. Они, по словам заявителя, подъехали к нему на автомашине, насильно вывезли в неизвестном направлении и удерживали в подвале на протяжении почти двое суток. Когда похитители якобы отпустили его,...
Прочитана: 642 раз
Происшествия 05.04.2018 11:52

Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвым Найдено тело Станислава Рыгина, пропавшего в конце февраля в районе острова Зеленый во время подводной охоты в реке Волга, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального СУ СКР, смерть известного в Волгограде предпринимателя, политика, бизнесмена и художника не носит криминальный характер. Станислава Рыгина нашли у поселка Куйбышев, в воде вблизи берега реки Ахтуба. Местный житель, гулявший с собакой, заметил зацепившееся за корягу тело в водолазном костюме. Следователи отметили, что на погибшем не было части снаряжения, что говорит о том, что Станислав Рыгин избавился от груза и пытался всплыть на поверхность. Точные причины смерти...
Прочитана: 4321 раз
Общество 05.04.2018 11:49

Крупная коммунальная авария из-за высокого уровня паводковых вод произошла в городе Новоаннинский в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, 42 многоэтажных дома, в которых проживает 1277 человек, накануне отключили от холодного питьевого водоснабжения из-за аварии на городской канализационной насосной станции КНС №2. Причиной порыва на напорном канализационном коллекторе стал высокий уровень паводковых вод. Возникла угроза затопления сточными водами машинного отделения КНС №1. Чтобы не допустить данную ситуацию, было принято решение отключить подачу воды в многоквартирные дома города Новоаннинский. При этом городская больница и котельная обеспечиваются питьевой водой в штатном режиме. В настоящее время для жителей отключенных...
Прочитана: 3339 раз
Общество 05.04.2018 11:45

В Волгоградской области из зоны подтопления эвакуировано более 500 человек Более 500 человек в Волгоградской области эвакуированы из подтопленных домовладений, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы обладминистрации, 39 человек, из них 18 детей, находятся в пунктах временного размещения, остальные предпочли отправиться к родственникам. Всего в подтопленных районах развернуто 16 пунктов вместимостью более полутора тысяч человек.  Работы по ликвидации последствий паводка проводятся в 27 населенных пунктах Кумылженского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского и Михайловского районов. В зонах подтопления работают 22 оперативные группы, которые оценивают ситуацию для принятия своевременных решений для предупреждения и ликвидации последствий паводка. С помощью 31 гидропоста продолжается круглосуточный мониторинг гидрометеорологической обстановки.  Напомним, 4 апреля в...
Прочитана: 1346 раз
Культура 05.04.2018 11:08

Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах В конце апреля - начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших воинах-афганцах. Как стало известно ИА «Высота 102», картину снимает известный режиссер, автор сериала «Ликвидация», фильмов «Исаев» и «Тихий Дон» (2015 г.) Сергей Урсуляк. Картина снимается киностудией «Москино» по заказу телеканала «Россия» на базе концерна «Мосфильм». В основе сценария одноименный роман «Ненастье» писателя Алексея Иванова. ...
Прочитана: 2831 раз
Культура 05.04.2018 10:58

В Волгограде гостей ЧМ-2018 порадуют местным балетом Балетами «Жизель» и «Лебединое озеро» намерены удивить гостей Волгограда во время проведения матчей ЧМ-2018 артисты местного театра «Царицынская опера», сообщает ИА «Высота 102». По информации государственного учреждения культуры, в июньской афише театра запланированы также три тематических гала-концерта «The Glory of Champions» - в программу концертов войдут произведения разных жанров, собранные по принципу принадлежности к каждой из стран-победительниц футбольных чемпионатов мира всех лет. Завершится театральный сезон в Волгограде оперой «Тоска» Пуччини. В качестве приглашенной гостьи с главной партией выступит Наталья Мурадымова - прима Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.  
Прочитана: 448 раз
Общество 05.04.2018 10:02

Недействительным по требованию прокуратуры признан брак между гражданином РФ и гражданкой Грузии в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Тракторозаводском районном суде. С иском обратился районный прокурор, пояснивший, что указанные лица заключили брак без намерения создания семьи, о чем сами пояснили в своих письменных объяснениях. Гражданка Грузии сообщила, что  заключила брак с россиянином с целью получения разрешения на временное пребывание на территории России в упрощенном порядке. Фиктивный супруг рассказал, что пошел на сделку с целью материального обогащения, так как за это он получил деньги. Суд удовлетворил иск прокурора и расторг фиктивный брак.
Прочитана: 978 раз
Расследования 05.04.2018 09:50

Три человека были доставлены в медицинские учреждения Волгограда после массовой драки, которая произошла накануне поздно вечером в Советском районе у кафе "Корсар". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в администрации города. После осмотра один пострадавший от госпитализации отказался, а двое остались в больнице. У них черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. В правоохранительных органах пока от официальных комментариев воздерживаются. Однако картину произошедшего информагентству помогли воссоздать жильцы домов с улицы Ярославская, расположенных вблизи кафе "Корсар". По их словам, примерно в районе 18.00 у кафе стали собираться молодые люди, их было, по подсчетам очевидцев, более 30 человек. Они стали вытаскивать из увеселительного...
Прочитана: 8968 раз
Общество 05.04.2018 08:54

В Волгограде суд обязал отельера снизить цены на гостиницы в период ЧМ-2018 В Волгограде суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю прекратить предоставление гостиничных услуг в период проведения ЧМ-2018 по завышенным ценам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ранее факт завышения цен был выявлен в трех гостиницах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю:  в гостинице «Сталинград» (категория «три звезды») по адресу: ул. Рокоссовского, 102, г. Волгоград; в гостинице «Галерея Парк Отель» (категория «четыре звезды») по адресу: ул. Рокоссовского, 7, г. Волгоград и в гостинице «LITE HOTEL» (категория «две звезды») по адресу: ул. Чапаева, 9, г. Волгоград. В отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены 3 административных дела по ч. 1 ст. 14.6. КоАП РФ, по...
Прочитана: 1233 раз
Общество 05.04.2018 08:26

Три подрыва произвели пиротехники расчета ГУП «Волгоградвзрывпром» в русле реки Вязовка в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, таким образом был ликвидирован ледовый затор.  В настоящее время на территории Волгоградской области сложная обстановка сохраняется в 5 муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженском, Фроловском, Киквидзенском районах и городском округе городе Михайловке. В данных районах частично подтопленными остаются 27 населённых пунктов, 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживают 2221 человек, из них 353 детей. Для размещения населения развёрнуто 16 пунктов временного размещения, общей вместимостью 3225 человек, где организовано всестороннее жизнеобеспечение и психологическая...
Прочитана: 3378 раз
Общество 05.04.2018 06:17

Волгоградскую городскую общественную организацию «ФК «Олимпия» обязали получить паспорт безопасности спортивного объекта и провести категорирование стадиона, расположенного в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», вступило в силу соответствующее решение Дзержинского районного суда Волгограда. С исковым заявлением в суд обратился прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он просил обязать футбольный клуб обеспечить контроль материалов, оборудования и конструкций, ввозимых на стадион ФК «Олимпия-2», а также установить на нем технические устройства охраны КПП, освещение по периметру футбольного поля, металлоискатель на КПП, стационарный металлообнаружитель, локализатор взрывных устройств в соответствии с требованиями к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу...
Прочитана: 3875 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 05.04.2018 04:36

Не все стоящие на учете волгоградские ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица смогут улучшить жилищные условия в год 75-летия Победы в Сталинградской битве, сообщает ИА «Высота 102». В региональном комитете строительства в ответ на запрос редакции предоставили информацию о том, что в Волгоградской области на начало 2018 года необеспеченными жильем оставались 68 ветеранов ВОВ, 4 из которых - участники войны и инвалиды, имеющие приоритетное право. По данным ведомства, для решения вопроса в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов» и ФЗ «О ветеранах» Волгоградской области необходимо почти 72 миллиона рублей...
Прочитана: 1906 раз
Происшествия 04.04.2018 20:42

Массовая драка произошла, по предварительным данным, в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, в стычке у кафе “Корсар” на Ельшанской набережной приняли участие несколько десятков человек. 
Прочитана: 14229 раз


5 апреля 14:23
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