







Слушание по уголовному делу в отношении Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Волжском, отложили из-за неявки свидетелей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, их явку на следующее заседание, которое состоится в понедельник, должны обеспечить судебные приставы.

Напомним, зверское убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе, откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. 26 октября его задержали в Химках и этапировали в Волжский.