







Более 500 человек в Волгоградской области эвакуированы из подтопленных домовладений, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы обладминистрации, 39 человек, из них 18 детей, находятся в пунктах временного размещения, остальные предпочли отправиться к родственникам. Всего в подтопленных районах развернуто 16 пунктов вместимостью более полутора тысяч человек.

Работы по ликвидации последствий паводка проводятся в 27 населенных пунктах Кумылженского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского и Михайловского районов. В зонах подтопления работают 22 оперативные группы, которые оценивают ситуацию для принятия своевременных решений для предупреждения и ликвидации последствий паводка. С помощью 31 гидропоста продолжается круглосуточный мониторинг гидрометеорологической обстановки.

Напомним, 4 апреля в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В ближайшие дни ожидается вторая волна паводка, которая, как ожидается, затронет и другие районы Волгоградской области.



