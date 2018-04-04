В Волгограде гостей ЧМ-2018 порадуют местным балетом

Известная спортсменка из Волгограда Елена Исинбаева назвала именем былинного богатыря сына, рожденного недавно в Монако, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня на своей странице в Instagram двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом рассказала, что быть мамой двоих детей не так уж просто, а также обнародовала имя сына. «На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы - герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», - поделилась героиня мирового спорта. Напомним, Елена Исинбаева и ее супруг Никита Петинов также...