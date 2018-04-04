В массовой драке у кафе в Волгограде пострадали 3 человека

Три человека были доставлены в медицинские учреждения Волгограда после массовой драки, которая произошла накануне поздно вечером в Советском районе у кафе "Корсар". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в администрации города. После осмотра один пострадавший от госпитализации отказался, а двое остались в больнице. У них черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. В правоохранительных органах пока от официальных комментариев воздерживаются. Однако картину произошедшего информагентству помогли воссоздать жильцы домов с улицы Ярославская, расположенных вблизи кафе "Корсар". По их словам, примерно в районе 18.00 у кафе стали собираться молодые люди, их было, по подсчетам очевидцев, более 30 человек. Они стали вытаскивать из увеселительного заведения посетителей - молодых мужчин, избивать их. Очевидцы позвонили в полицию, которая прибыла незамедлительно. К кафе одномоментно подъехали несколько машин ППС, так называемый "черный воронок" и машины "скорой помощи". Несколько человек были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств. Их личности установлены. В настоящее время выясняется, что стало причиной массовой драки.



