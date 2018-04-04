|Расследования
|05.04.2018 09:50
В массовой драке у кафе в Волгограде пострадали 3 человека
Три человека были доставлены в медицинские учреждения Волгограда после массовой драки, которая произошла накануне поздно вечером в Советском районе у кафе "Корсар". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в администрации города. После осмотра один пострадавший от госпитализации отказался, а двое остались в больнице. У них черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. В правоохранительных органах пока от официальных комментариев воздерживаются. Однако картину произошедшего информагентству помогли воссоздать жильцы домов с улицы Ярославская, расположенных вблизи кафе "Корсар". По их словам, примерно в районе 18.00 у кафе стали собираться молодые люди, их было, по подсчетам очевидцев, более 30 человек. Они стали вытаскивать из увеселительного заведения посетителей - молодых мужчин, избивать их. Очевидцы позвонили в полицию, которая прибыла незамедлительно. К кафе одномоментно подъехали несколько машин ППС, так называемый "черный воронок" и машины "скорой помощи". Несколько человек были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств. Их личности установлены. В настоящее время выясняется, что стало причиной массовой драки.
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|Культура
|05.04.2018 11:08
В конце апреля - начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших воинах-афганцах. Как стало известно ИА «Высота 102», картину снимает известный режиссер, автор сериала «Ликвидация», фильмов «Исаев» и «Тихий Дон» (2015 г.) Сергей Урсуляк. Картина снимается киностудией «Москино» по заказу телеканала «Россия» на базе концерна «Мосфильм». В основе сценария одноименный роман «Ненастье» писателя Алексея Иванова. Действие картины разворачивается в...
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|Культура
|05.04.2018 10:58
Балетами «Жизель» и «Лебединое озеро» намерены удивить гостей Волгограда во время проведения матчей ЧМ-2018 артисты местного театра «Царицынская опера», сообщает ИА «Высота 102». По информации государственного учреждения культуры, в июньской афише театра запланированы также три тематических гала-концерта «The Glory of Champions» - в программу концертов войдут произведения разных жанров, собранные по принципу принадлежности к каждой из стран-победительниц футбольных чемпионатов мира всех лет. Завершится театральный сезон в Волгограде оперой «Тоска» Пуччини. В качестве приглашенной гостьи с главной партией выступит Наталья Мурадымова - прима Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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|Общество
|05.04.2018 10:39 (Обновлено: 05.04.2018 10:41)
Крупная коммунальная авария из-за высокого уровня паводковых вод произошла в городе Новоаннинский в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, 42 многоэтажных дома, в которых проживает 1277 человек, накануне отключили от холодного питьевого водоснабжения из-за аварии на городской канализационной насосной станции КНС №2. Причиной порыва на напорном канализационном коллекторе стал высокий уровень паводковых вод. Возникла угроза затопления сточными водами машинного отделения КНС №1. Чтобы не допустить данную ситуацию, было принято решение отключить подачу воду в многоквартирные дома города Новоаннинский. При этом городская больница и котельная обеспечиваются питьевой водой в штатном режиме. В настоящее время для жителей отключенных...
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|Общество
|05.04.2018 10:02
Недействительным по требованию прокуратуры признан брак между гражданином РФ и гражданкой Грузии в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Тракторозаводском районном суде. С иском обратился районный прокурор, пояснивший, что указанные лица заключили брак без намерения создания семьи, о чем сами пояснили в своих письменных объяснениях. Гражданка Грузии сообщила, что заключила брак с россиянином с целью получения разрешения на временное пребывание на территории России в упрощенном порядке. Фиктивный супруг рассказал, что пошел на сделку с целью материального обогащения, так как за это он получил деньги. Суд удовлетворил иск прокурора и расторг фиктивный брак.
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|Общество
|05.04.2018 08:54
В Волгограде суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю прекратить предоставление гостиничных услуг в период проведения ЧМ-2018 по завышенным ценам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ранее факт завышения цен был выявлен в трех гостиницах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю: в гостинице «Сталинград» (категория «три звезды») по адресу: ул. Рокоссовского, 102, г. Волгоград; в гостинице «Галерея Парк Отель» (категория «четыре звезды») по адресу: ул. Рокоссовского, 7, г. Волгоград и в гостинице «LITE HOTEL» (категория «две звезды») по адресу: ул. Чапаева, 9, г. Волгоград. В отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены 3 административных дела по ч. 1 ст. 14.6. КоАП РФ, по...
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|Общество
|05.04.2018 08:26
Три подрыва произвели пиротехники расчета ГУП «Волгоградвзрывпром» в русле реки Вязовка в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, таким образом был ликвидирован ледовый затор. В настоящее время на территории Волгоградской области сложная обстановка сохраняется в 5 муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженском, Фроловском, Киквидзенском районах и городском округе городе Михайловке. В данных районах частично подтопленными остаются 27 населённых пунктов, 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживают 2221 человек, из них 353 детей. Для размещения населения развёрнуто 16 пунктов временного размещения, общей вместимостью 3225 человек, где организовано всестороннее жизнеобеспечение и психологическая...
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|Общество
|05.04.2018 06:17
Волгоградскую городскую общественную организацию «ФК «Олимпия» обязали получить паспорт безопасности спортивного объекта и провести категорирование стадиона, расположенного в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», вступило в силу соответствующее решение Дзержинского районного суда Волгограда. С исковым заявлением в суд обратился прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он просил обязать футбольный клуб обеспечить контроль материалов, оборудования и конструкций, ввозимых на стадион ФК «Олимпия-2», а также установить на нем технические устройства охраны КПП, освещение по периметру футбольного поля, металлоискатель на КПП, стационарный металлообнаружитель, локализатор взрывных устройств в соответствии с требованиями к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.04.2018 04:36
Не все стоящие на учете волгоградские ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица смогут улучшить жилищные условия в год 75-летия Победы в Сталинградской битве, сообщает ИА «Высота 102». В региональном комитете строительства в ответ на запрос редакции предоставили информацию о том, что в Волгоградской области на начало 2018 года необеспеченными жильем оставались 68 ветеранов ВОВ, 4 из которых - участники войны и инвалиды, имеющие приоритетное право. По данным ведомства, для решения вопроса в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов» и ФЗ «О ветеранах» Волгоградской области необходимо почти 72 миллиона рублей...
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|Происшествия
|04.04.2018 20:42
Массовая драка произошла, по предварительным данным, в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, в стычке у кафе “Корсар” на Ельшанской набережной приняли участие несколько десятков человек.
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|Аналитика
|04.04.2018 20:09
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области введен режим ЧС в связи с паводком. Глава контрольно-счетной палаты Волгограда уходит в отставку. Жители волгоградской девятиэтажки, в которой установили новые лифты, вынуждены ходить пешком. Власти убедили «Сбербанк» пойти навстречу дольщикам ЖК «Доминант». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|04.04.2018 17:59
Известная спортсменка из Волгограда Елена Исинбаева назвала именем былинного богатыря сына, рожденного недавно в Монако, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня на своей странице в Instagram двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом рассказала, что быть мамой двоих детей не так уж просто, а также обнародовала имя сына. «На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы - герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», - поделилась героиня мирового спорта. Напомним, Елена Исинбаева и ее супруг Никита Петинов также...
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|Общество
|04.04.2018 17:46
В станицу Преображенскую Киквидзенского района пришла вода. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, подтоплено несколько десятков подворий. «Люди как могут спасают скот, вывозят вещи. А нас пытаются успокоить, мол, вода не достигла критических отметок. Над нами будто все издеваются. Как в той поговорке – «спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Если про другие районы – Кумылженский, Ольховский, Фроловский – говорят, то про нас – ни слова! А мы – тоже тонем! Но к нам министр МЧС сегодня не приехал», - с таким криком души обратились в редакцию жители станицы. Между тем, в администрации Киквидзенского...
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|Экология
|04.04.2018 17:24
Огромная свалка бытовых отходов выросла за несколько месяцев практически в центре Дзержинского района Волгограда у дома №102а по проспекту Жукова. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, уже несколько месяцев никто не вывозит мусор с контейнерной площадки, расположенной во дворе. С приходом долгожданного тепла свалку заполонили крысы и другая живность. По словам жильцов, всего в 5 минутах ходьбы от этого зловонного места находится проспект Жукова, по которому совсем скоро поедут гости чемпионата мира по футболу. Люди обращались с жалобами в Роспотребнадзор и администрацию города, но, по их словам, ситуация не изменилась - свалка продолжает разрастаться. Единственное,...
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|Спорт
|04.04.2018 16:12
7 и 8 апреля в Волгограде откроется парк футбола ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в течение двух дней с 12-00 до 20-00 на верхней террасе Набережной имени 62-й Армии волгоградцев и гостей города ждет яркая и разнообразная программа. Гостем города станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. Мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ — все это ждет посетителей парка футбола ЧМ-2018. Гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным...
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|Общество
|04.04.2018 15:52
Об этом заявил сегодня министр МЧС РФ Владимир Пучков, который в настоящее время находится в районах области, подтопленных в результате паводка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось под его председательством, Владимир Пучков уделил особое внимание вопросу оказания помощи людям, чьи придомовые участки и жилые дома были подтоплены талыми водами в Кумылженском, Фроловском, Еланском муниципальных районах, а также городском округе и городе Михайловке. Напомним, в регионе вводится режим ЧС из-за паводка. Хотя первая волна паводка пошла на убыль,...
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