Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах





В конце апреля - начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших воинах-афганцах. Как стало известно ИА «Высота 102», картину снимает известный режиссер, автор сериала «Ликвидация», фильмов «Исаев» и «Тихий Дон» (2015 г.) Сергей Урсуляк. Картина снимается киностудией «Москино» по заказу телеканала «Россия» на базе концерна «Мосфильм». В основе сценария одноименный роман «Ненастье» писателя Алексея Иванова.

Действие картины разворачивается в период с 1985 по 1999 годы. Зрители станут свидетелями непростых судеб бывших воинов-афганцев, которые выжили в войне и пытаются найти свое место в обновленной России. Съемки картины начались осенью 2017 года и прошли в нескольких городах России - в Нижнем Тагиле, Ярославле, Электростали и Москве. Сейчас съемочная группа работает в Крыму, откуда планирует приехать в Волгоград. В сценах, которые запланированы в городе-герое, будет задействован, в том числе, популярный актер Александр Яценко, снявшийся в фильме «Аритмия», взявшем гран-при на «Кинотавре» в 2017 году.

Подробности пока не разглашаются, но известно, что съемки в Волгограде пройдут на территории одного из крупных городских объектов, являющихся образцом архитектуры советских времен – договоренность с владельцем здания уже достигнута.

Сергей Урсуляк – лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премии Правительства РФ в области культуры, обладатель премий «Золотой орел», «Ника». Книга «Ненастье» Алексея Иванова вышла в свет в 2015 году. Это психологический роман с элементами детектива и криминальной драмы. Но как говорит сам автор, это произведение «не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе, про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники». Книги Иванова уже не впервые ложатся в основу киносценариев. Самый известный фильм, снятый по его работе, - «Географ глобус пропил», главную роль в котором сыграл Константин Хабенский.







