|Общество
|05.04.2018 08:54
В Волгограде суд обязал отельера снизить цены на гостиницы в период ЧМ-2018
В Волгограде суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю прекратить предоставление гостиничных услуг в период проведения ЧМ-2018 по завышенным ценам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ранее факт завышения цен был выявлен в трех гостиницах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю: в гостинице «Сталинград» (категория «три звезды») по адресу: ул. Рокоссовского, 102, г. Волгоград; в гостинице «Галерея Парк Отель» (категория «четыре звезды») по адресу: ул. Рокоссовского, 7, г. Волгоград и в гостинице «LITE HOTEL» (категория «две звезды») по адресу: ул. Чапаева, 9, г. Волгоград.
В отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены 3 административных дела по ч. 1 ст. 14.6. КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых он был привлечён к административной ответственности. Постановления о привлечении к административной ответственности вступили в законную силу.
Однако предприниматель не согласился с выводами управления Роспотребнадзора, сославшись на то, что в стоимость оплаты за сутки также включены дополнительные услуги (питание по системе «всё включено», бильярд, экскурсии и т.д.) и устранять выявленные нарушения отказался. В связи с этим ведомство обратилось в суд с иском в защиту неопределённого круга лиц к с требованием прекратить предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам.
Суд, ознакомившись с материалами дела, выслушав доводы обеих сторон, пришёл к выводу, что требования управления Роспотребнадзора полностью обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объёме. В результате суд постановил обязать индивидуального предпринимателя прекратить предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, довести до сведения потребителей решение суда путём размещения его на официальных сайтах указанных отелей в сети интернет, а также его копий в помещениях гостиниц в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу. Решение не вступило в законную силу.
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В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...
|Культура
|05.04.2018 11:08
В конце апреля - начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших воинах-афганцах. Как стало известно ИА «Высота 102», картину снимает известный режиссер, автор сериала «Ликвидация», фильмов «Исаев» и «Тихий Дон» (2015 г.) Сергей Урсуляк. Картина снимается киностудией «Москино» по заказу телеканала «Россия» на базе концерна «Мосфильм». В основе сценария одноименный роман «Ненастье» писателя Алексея Иванова. Действие картины разворачивается в...
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|Культура
|05.04.2018 10:58
Балетами «Жизель» и «Лебединое озеро» намерены удивить гостей Волгограда во время проведения матчей ЧМ-2018 артисты местного театра «Царицынская опера», сообщает ИА «Высота 102». По информации государственного учреждения культуры, в июньской афише театра запланированы также три тематических гала-концерта «The Glory of Champions» - в программу концертов войдут произведения разных жанров, собранные по принципу принадлежности к каждой из стран-победительниц футбольных чемпионатов мира всех лет. Завершится театральный сезон в Волгограде оперой «Тоска» Пуччини. В качестве приглашенной гостьи с главной партией выступит Наталья Мурадымова - прима Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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|Общество
|05.04.2018 10:39 (Обновлено: 05.04.2018 10:41)
Крупная коммунальная авария из-за высокого уровня паводковых вод произошла в городе Новоаннинский в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, 42 многоэтажных дома, в которых проживает 1277 человек, накануне отключили от холодного питьевого водоснабжения из-за аварии на городской канализационной насосной станции КНС №2. Причиной порыва на напорном канализационном коллекторе стал высокий уровень паводковых вод. Возникла угроза затопления сточными водами машинного отделения КНС №1. Чтобы не допустить данную ситуацию, было принято решение отключить подачу воду в многоквартирные дома города Новоаннинский. При этом городская больница и котельная обеспечиваются питьевой водой в штатном режиме. В настоящее время для жителей отключенных...
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|Общество
|05.04.2018 10:02
Недействительным по требованию прокуратуры признан брак между гражданином РФ и гражданкой Грузии в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Тракторозаводском районном суде. С иском обратился районный прокурор, пояснивший, что указанные лица заключили брак без намерения создания семьи, о чем сами пояснили в своих письменных объяснениях. Гражданка Грузии сообщила, что заключила брак с россиянином с целью получения разрешения на временное пребывание на территории России в упрощенном порядке. Фиктивный супруг рассказал, что пошел на сделку с целью материального обогащения, так как за это он получил деньги. Суд удовлетворил иск прокурора и расторг фиктивный брак.
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|Расследования
|05.04.2018 09:50
Три человека были доставлены в медицинские учреждения Волгограда после массовой драки, которая произошла накануне поздно вечером в Советском районе у кафе "Корсар". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в администрации города. После осмотра один пострадавший от госпитализации отказался, а двое остались в больнице. У них черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. В правоохранительных органах пока от официальных комментариев воздерживаются. Однако картину произошедшего информагентству помогли воссоздать жильцы домов с улицы Ярославская, расположенных вблизи кафе "Корсар". По их словам, примерно в районе 18.00 у кафе стали собираться молодые люди, их было, по подсчетам очевидцев, более 30 человек. Они стали вытаскивать из увеселительного...
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|Общество
|05.04.2018 08:26
Три подрыва произвели пиротехники расчета ГУП «Волгоградвзрывпром» в русле реки Вязовка в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, таким образом был ликвидирован ледовый затор. В настоящее время на территории Волгоградской области сложная обстановка сохраняется в 5 муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженском, Фроловском, Киквидзенском районах и городском округе городе Михайловке. В данных районах частично подтопленными остаются 27 населённых пунктов, 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживают 2221 человек, из них 353 детей. Для размещения населения развёрнуто 16 пунктов временного размещения, общей вместимостью 3225 человек, где организовано всестороннее жизнеобеспечение и психологическая...
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|Общество
|05.04.2018 06:17
Волгоградскую городскую общественную организацию «ФК «Олимпия» обязали получить паспорт безопасности спортивного объекта и провести категорирование стадиона, расположенного в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», вступило в силу соответствующее решение Дзержинского районного суда Волгограда. С исковым заявлением в суд обратился прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он просил обязать футбольный клуб обеспечить контроль материалов, оборудования и конструкций, ввозимых на стадион ФК «Олимпия-2», а также установить на нем технические устройства охраны КПП, освещение по периметру футбольного поля, металлоискатель на КПП, стационарный металлообнаружитель, локализатор взрывных устройств в соответствии с требованиями к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.04.2018 04:36
Не все стоящие на учете волгоградские ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица смогут улучшить жилищные условия в год 75-летия Победы в Сталинградской битве, сообщает ИА «Высота 102». В региональном комитете строительства в ответ на запрос редакции предоставили информацию о том, что в Волгоградской области на начало 2018 года необеспеченными жильем оставались 68 ветеранов ВОВ, 4 из которых - участники войны и инвалиды, имеющие приоритетное право. По данным ведомства, для решения вопроса в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов» и ФЗ «О ветеранах» Волгоградской области необходимо почти 72 миллиона рублей...
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|Происшествия
|04.04.2018 20:42
Массовая драка произошла, по предварительным данным, в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, в стычке у кафе “Корсар” на Ельшанской набережной приняли участие несколько десятков человек.
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|Аналитика
|04.04.2018 20:09
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области введен режим ЧС в связи с паводком. Глава контрольно-счетной палаты Волгограда уходит в отставку. Жители волгоградской девятиэтажки, в которой установили новые лифты, вынуждены ходить пешком. Власти убедили «Сбербанк» пойти навстречу дольщикам ЖК «Доминант». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|04.04.2018 17:59
Известная спортсменка из Волгограда Елена Исинбаева назвала именем былинного богатыря сына, рожденного недавно в Монако, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня на своей странице в Instagram двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом рассказала, что быть мамой двоих детей не так уж просто, а также обнародовала имя сына. «На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы - герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», - поделилась героиня мирового спорта. Напомним, Елена Исинбаева и ее супруг Никита Петинов также...
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|Общество
|04.04.2018 17:46
В станицу Преображенскую Киквидзенского района пришла вода. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, подтоплено несколько десятков подворий. «Люди как могут спасают скот, вывозят вещи. А нас пытаются успокоить, мол, вода не достигла критических отметок. Над нами будто все издеваются. Как в той поговорке – «спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Если про другие районы – Кумылженский, Ольховский, Фроловский – говорят, то про нас – ни слова! А мы – тоже тонем! Но к нам министр МЧС сегодня не приехал», - с таким криком души обратились в редакцию жители станицы. Между тем, в администрации Киквидзенского...
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|Экология
|04.04.2018 17:24
Огромная свалка бытовых отходов выросла за несколько месяцев практически в центре Дзержинского района Волгограда у дома №102а по проспекту Жукова. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, уже несколько месяцев никто не вывозит мусор с контейнерной площадки, расположенной во дворе. С приходом долгожданного тепла свалку заполонили крысы и другая живность. По словам жильцов, всего в 5 минутах ходьбы от этого зловонного места находится проспект Жукова, по которому совсем скоро поедут гости чемпионата мира по футболу. Люди обращались с жалобами в Роспотребнадзор и администрацию города, но, по их словам, ситуация не изменилась - свалка продолжает разрастаться. Единственное,...
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|Спорт
|04.04.2018 16:12
7 и 8 апреля в Волгограде откроется парк футбола ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в течение двух дней с 12-00 до 20-00 на верхней террасе Набережной имени 62-й Армии волгоградцев и гостей города ждет яркая и разнообразная программа. Гостем города станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. Мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ — все это ждет посетителей парка футбола ЧМ-2018. Гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным...
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|Общество
|04.04.2018 15:52
Об этом заявил сегодня министр МЧС РФ Владимир Пучков, который в настоящее время находится в районах области, подтопленных в результате паводка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось под его председательством, Владимир Пучков уделил особое внимание вопросу оказания помощи людям, чьи придомовые участки и жилые дома были подтоплены талыми водами в Кумылженском, Фроловском, Еланском муниципальных районах, а также городском округе и городе Михайловке. Напомним, в регионе вводится режим ЧС из-за паводка. Хотя первая волна паводка пошла на убыль,...
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5 апреля 10:58
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В Волгограде суд обязал отельера снизить цены на гостиницы в период ЧМ-2018 11
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5 апреля 08:54
В Волгограде суд обязал отельера снизить цены на гостиницы в период ЧМ-2018 11
5 апреля 08:26
5 апреля 06:17
4 апреля 17:46
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4 апреля 15:52
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