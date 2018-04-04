В Волгограде суд обязал отельера снизить цены на гостиницы в период ЧМ-2018





В Волгограде суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю прекратить предоставление гостиничных услуг в период проведения ЧМ-2018 по завышенным ценам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ранее факт завышения цен был выявлен в трех гостиницах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю: в гостинице «Сталинград» (категория «три звезды») по адресу: ул. Рокоссовского, 102, г. Волгоград; в гостинице «Галерея Парк Отель» (категория «четыре звезды») по адресу: ул. Рокоссовского, 7, г. Волгоград и в гостинице «LITE HOTEL» (категория «две звезды») по адресу: ул. Чапаева, 9, г. Волгоград.

В отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены 3 административных дела по ч. 1 ст. 14.6. КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых он был привлечён к административной ответственности. Постановления о привлечении к административной ответственности вступили в законную силу.

Однако предприниматель не согласился с выводами управления Роспотребнадзора, сославшись на то, что в стоимость оплаты за сутки также включены дополнительные услуги (питание по системе «всё включено», бильярд, экскурсии и т.д.) и устранять выявленные нарушения отказался. В связи с этим ведомство обратилось в суд с иском в защиту неопределённого круга лиц к с требованием прекратить предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам.

Суд, ознакомившись с материалами дела, выслушав доводы обеих сторон, пришёл к выводу, что требования управления Роспотребнадзора полностью обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объёме. В результате суд постановил обязать индивидуального предпринимателя прекратить предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, довести до сведения потребителей решение суда путём размещения его на официальных сайтах указанных отелей в сети интернет, а также его копий в помещениях гостиниц в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу. Решение не вступило в законную силу.



