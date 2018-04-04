В Волгоградской области пиротехники подорвали ледовый затор







Три подрыва произвели пиротехники расчета ГУП «Волгоградвзрывпром» в русле реки Вязовка в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, таким образом был ликвидирован ледовый затор. В настоящее время на территории Волгоградской области сложная обстановка сохраняется в 5 муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженском, Фроловском, Киквидзенском районах и городском округе городе Михайловке.

В данных районах частично подтопленными остаются 27 населённых пунктов, 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживают 2221 человек, из них 353 детей. Для размещения населения развёрнуто 16 пунктов временного размещения, общей вместимостью 3225 человек, где организовано всестороннее жизнеобеспечение и психологическая помощь. Всего в пункты временного размещения и к родственникам отселено 328 человек, их них 65 детей. Напомним, накануне в Волгоградской области министр МЧС РФ Владимир Пучков провел совещание в связи со сложной паводковой ситуацией. В регионе был объявлен режим ЧС. Министр заверил, что все пострадавшие от прихода большой воды получат адресные компенсации.



