|Происшествия
|04.04.2018 20:42
У кафе в Волгограде произошла массовая драка
Массовая драка произошла, по предварительным данным, в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, в стычке у кафе “Корсар” на Ельшанской набережной приняли участие несколько десятков человек.
Биг-Бен из попкорна и бедуин из карамели: В Волгограде любителей футбола знакомят с кухней ЧМ-2018
Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину»
Госстройнадзор Волгоградской области: Жалоб на застройщика ЖК «Заречье» не поступало
Кулинарный конкурс “Готовим футбол” проходит...
С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как...
В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...
|Аналитика
|04.04.2018 20:09
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области введен режим ЧС в связи с паводком. Глава контрольно-счетной палаты Волгограда уходит в отставку. Жители волгоградской девятиэтажки, в которой установили новые лифты, вынуждены ходить пешком. Власти убедили «Сбербанк» пойти навстречу дольщикам ЖК «Доминант». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|04.04.2018 17:59 (Обновлено: 04.04.2018 21:03)
Известная спортсменка из Волгограда Елена Исинбаева назвала именем былинного богатыря сына, рожденного недавно в Монако, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня на своей странице в Instagram двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом рассказала, что быть мамой двоих детей не так уж просто, а также обнародовала имя сына. «На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы - герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», - поделилась героиня мирового спорта. Напомним, Елена Исинбаева и ее супруг Никита Петинов также...
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|Общество
|04.04.2018 17:46
В станицу Преображенскую Киквидзенского района пришла вода. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, подтоплено несколько десятков подворий. «Люди как могут спасают скот, вывозят вещи. А нас пытаются успокоить, мол, вода не достигла критических отметок. Над нами будто все издеваются. Как в той поговорке – «спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Если про другие районы – Кумылженский, Ольховский, Фроловский – говорят, то про нас – ни слова! А мы – тоже тонем! Но к нам министр МЧС сегодня не приехал», - с таким криком души обратились в редакцию жители станицы. Между тем, в администрации Киквидзенского...
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|Экология
|04.04.2018 17:24
Огромная свалка бытовых отходов выросла за несколько месяцев практически в центре Дзержинского района Волгограда у дома №102а по проспекту Жукова. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, уже несколько месяцев никто не вывозит мусор с контейнерной площадки, расположенной во дворе. С приходом долгожданного тепла свалку заполонили крысы и другая живность. По словам жильцов, всего в 5 минутах ходьбы от этого зловонного места находится проспект Жукова, по которому совсем скоро поедут гости чемпионата мира по футболу. Люди обращались с жалобами в Роспотребнадзор и администрацию города, но, по их словам, ситуация не изменилась - свалка продолжает разрастаться. Единственное,...
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|Общество
|04.04.2018 17:20 (Обновлено: 04.04.2018 17:25)
В Волгограде отельера обязали уведомить клиентов о проигранном деле о дорогих номерах на период ЧМ-2018
Суд в Волгограде обязал владельца трех гостиниц, где были установлены факты завышения стоимости номеров в период проведения чемпионата мира по футболу, снизить цены и довести до сведения потребителей судебное решение на сайтах отелей, уличенных в нарушениях. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства проверили три гостиницы, принадлежащие одному индивидуальному предпринимателю, и нашли нарушения по ценообразованию. Так, в гостинице "Сталинград" (категория "три звезды"), гостинице "Галерея Парк Отель" (категория "четыре звезды") и гостиница "LITE HOTEL" (категория "две звезды") был установлен факт завышения максимальной стоимости гостиничного обслуживания в городском округе город-герой Волгоград, установленной постановлением правительства РФ от 10.02.2016...
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|Спорт
|04.04.2018 16:12
7 и 8 апреля в Волгограде откроется парк футбола ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в течение двух дней с 12-00 до 20-00 на верхней террасе Набережной имени 62-й Армии волгоградцев и гостей города ждет яркая и разнообразная программа. Гостем города станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. Мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ — все это ждет посетителей парка футбола ЧМ-2018. Гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным...
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|Общество
|04.04.2018 15:52
Об этом заявил сегодня министр МЧС РФ Владимир Пучков, который в настоящее время находится в районах области, подтопленных в результате паводка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось под его председательством, Владимир Пучков уделил особое внимание вопросу оказания помощи людям, чьи придомовые участки и жилые дома были подтоплены талыми водами в Кумылженском, Фроловском, Еланском муниципальных районах, а также городском округе и городе Михайловке. Напомним, в регионе вводится режим ЧС из-за паводка. Хотя первая волна паводка пошла на убыль,...
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|Общество
|04.04.2018 15:00
В 2017 году в Волгограде было возбуждено 17 уголовных дел по ст. 290 УК РФ – взятка. Об этом заявил сегодня на заседании Волгоградской гордумы начальник управления УМВД по городу Волгограду полковник полиции Алексей Гусев, который выступил с отчетом об итогах работы управления за прошлый год. В рамках расследуемых дел было изъято денежных средств и наложен арест на имущество фигурантов на сумму в 15 миллионов рублей. При этом по сравнению с 2016 годом в 2017 году средний размер взятки увеличился в несколько раз – с 20 тысяч до 145 тысяч рублей.
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|Экономика
|04.04.2018 14:41
С начала года в области на ряд предприятий-должников по оплате электроэнергии и их руководителей наложены штрафы от 40 до 100 тысяч рублей. Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора составлено 16 административных протоколов. Наказание понесли, в основном, местные коммунальные операторы, в том числе из Городищенского, Котовского, Калачевского, Жирновского, Нехаевского, Иловлинского районов. Как пояснили ИА «Высота 102» в отделе по связи с общественностью ПАО «Волгоградэнергосбыт», группы потребителей энергоресурсов, которые при образовании задолженности в размере двух месячных начислений обязаны предоставить гарантии погашения задолженности, определены Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей...
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|Происшествия
|04.04.2018 14:05
Министр МЧС России Владимир Пучков принял решение о введении на всей территории Волгоградской области режима чрезвычайной ситуации из-за паводка. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом министр заявил в Михайловском городском округе, куда прибыл сегодня для оценки ситуации. О введении режима ЧС на всей территории региона попросил министра губернатор Андрей Бочаров, объяснив это неблагоприятным прогнозом и необходимостью оказания помощи людям, чьи дома пострадали от большой воды. Синоптики дают неблагоприятные прогнозы. Так, в Волжско-Камском и Донском бассейнах отмечается большой запас воды, что крайне неблагоприятно может сказаться в скором времени на паводковой ситуации в Волгоградской области. Ожидается вторая волна...
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|Общество
|04.04.2018 13:24
Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, которые сегодня прибыли на вертолете в Михайловский городской округ, вышли из Ми-8 и пересели в лодку для осмотра подтопленных домовладений. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", в настоящее время глава МЧС России и губернатор находятся в селе Безымянка, жители которого накануне испытали натиск стихии. Сегодня половодье в этом населенном пункте пошло на спад. В настоящее время в Волгоградской области в зоне подтопления находятся 31 населенный пункт, 790 домов в которых проживают 2137 человек, из них 396 детей и 2680 придомовых территорий. В Кумылженском и Фроловском...
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|Экономика
|04.04.2018 13:07
О том, как «вылавливали» и «добивали» банкиров ради положительного результата переговоров с крупнейшим кредитным учреждением страны, обманутым дольщикам ЖК «Доминант» и «Парк «Европейский» рассказал сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Как передает ИА «Высота 102», встреча с представителями дольщиков состоялась на площадке ЖК «Доминант» - этот комплекс начинала строить печально известная в нескольких областях России компания «Квартстрой». «Мы несколько совещаний проводили в Минстрое по объектам именно «Доминанта». Самое главное, что решение найдено. В том числе по взаимоотношениям со «Сбербанком». Вот-вот...
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|Общество
|04.04.2018 11:36
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы большинством голосов избрали на вакантное место председателя контрольно-счетной палаты Волгограда Александра Мордвинцева - председателя думского комитета по бюджету и налогам. Как сообщает ИА "Высота 102", за его кандидатуру проголосовали 33 депутата из 34, присутствующих на заседании. Предложил Мордвинцева на должность нового руководителя КСП Волгограда глава города Андрей Косолапов. Владимир Гордин, который останется на посту главы КСП города до 27 апреля, одобрил выбор депутатов и выразил уверенность, что новом руководителе контрольно-счетной палаты деятельность ведомства будет такой же профессиональной и эффективной. Напомним, сегодня депутаты гордумы единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил...
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|Экономика
|04.04.2018 11:34
Сегодня депутаты Волгоградской гордумы единогласно удовлетворили просьбу двух рекламных компаний о введении временных льгот в 2018 году по оплате за размещение объектов наружной рекламы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания гордумы. Вопрос не вызвал практически никаких разногласий среди депутатов, был поддержан администрацией города и КСП города. Размер временного стабилизирующего коэффициента, на основе которого муниципалитет выставляет рекламным компаниям счета, составит 0,75. Преференции рекламщикам приведут к выпадающим доходам бюджета Волгограда в сумме 22,4 млн рублей. Ранее, напомним, информагентство сообщало о том, что две рекламные компании – «Сити-Экспресс» и «АПР-Сити/ТДВ» обратились в гордуму с просьбой «войти в положение» и учесть...
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|Происшествия
|04.04.2018 11:27
Адвокат задержан, по предварительным данным, при попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов в Волжском. Как сообщил ИА "Высота 102" источник, защитник попытался за 10 тысяч рублей добиться прекращения уголовного дела. Информация о случившемся уточняется.
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4 апреля 20:42
У кафе в Волгограде произошла массовая драка 16
4 апреля 20:09
4 апреля 17:46
4 апреля 17:20
4 апреля 16:12
4 апреля 15:52
4 апреля 15:00
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Происшествия
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