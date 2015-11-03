



В станицу Преображенскую Киквидзенского района пришла вода. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, подтоплено несколько десятков подворий. «Люди как могут спасают скот, вывозят вещи. А нас пытаются успокоить, мол, вода не достигла критических отметок. Над нами будто все издеваются. Как в той поговорке – «спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Если про другие районы – Кумылженский, Ольховский, Фроловский – говорят, то про нас – ни слова! А мы – тоже тонем! Но к нам министр МЧС сегодня не приехал», - с таким криком души обратились в редакцию жители станицы.





Между тем, в администрации Киквидзенского района заявили, что ситуация с паводком находится под контролем. «Вода зашла в 17 домов, но такого нет, чтобы до окон стояла, где-то, например, затопило подвалы, - рассказали в администрации. – Скот вывезен в безопасное место, людям предлагают эвакуироваться, но они отказываются. В станице работают спасатели, никто не брошен на произвол судьбы. Подъем воды, по последним данным, остановился, надеемся, пойдет на убыль».





Напомним, сегодня в Волгоградской области был введен режим ЧС из-за паводка. В регионе побывал министр МЧС РФ Владимир Пучков, который провел совещание по сложившейся ситуации. В зоне подтопления находится 31 населенный пункт, где проживают более двух тысяч человек, из них 396 детей.





По информации МЧС, эвакуировано 359 человек, в том числе 105 детей. В муниципалитетах открыты 18 пунктов временного размещения. Тем жителям, кто отказался покидать свои дома, организована доставка питьевой воды, продуктов, средств первой необходимости и медикаментов.



