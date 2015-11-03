В Волгограде отельера обязали уведомить клиентов о проигранном деле о дорогих номерах на период ЧМ-2018









Суд в Волгограде обязал владельца трех гостиниц, где были установлены факты завышения стоимости номеров в период проведения чемпионата мира по футболу, снизить цены и довести до сведения потребителей судебное решение на сайтах отелей, уличенных в нарушениях. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства проверили три гостиницы, принадлежащие одному индивидуальному предпринимателю, и нашли нарушения по ценообразованию. Так, в гостинице "Сталинград" (категория "три звезды"), гостинице "Галерея Парк Отель" (категория "четыре звезды") и гостиница "LITE HOTEL" (категория "две звезды") был установлен факт завышения максимальной стоимости гостиничного обслуживания в городском округе город-герой Волгоград, установленной постановлением правительства РФ от 10.02.2016 N 89. В отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены три административных дела по ч. 1 ст. 14.6. КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых, он был привлечен к административной ответственности. Однако предприниматель не согласился с выводами управления, сославшись на то, что в стоимость оплаты за сутки также включены дополнительные услуги (питание по системе "всё включено", бильярд, экскурсии и т.д.) и устранять выявленные нарушения отказался. Тогда управление обратилось в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц к с требованием прекратить предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам. Требования Роспотребнадзора были удовлетворены в полном объеме. Суд постановил: обязать индивидуального предпринимателя прекратить предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, довести до сведения потребителей решение суда путём размещения его резолютивной части на официальных сайтах указанных отелей в сети интернет, а также его копии в помещениях гостиниц в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу.



