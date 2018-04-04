Не все стоящие на учете волгоградские ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица смогут улучшить жилищные условия в год 75-летия Победы в Сталинградской битве, сообщает ИА «Высота 102». В региональном комитете строительства в ответ на запрос редакции предоставили информацию о том, что в Волгоградской области на начало 2018 года необеспеченными жильем оставались 68 ветеранов ВОВ, 4 из которых - участники войны и инвалиды, имеющие приоритетное право. По данным ведомства, для решения вопроса в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов» и ФЗ «О ветеранах» Волгоградской области необходимо почти 72 миллиона рублей - соответствующая заявка была подана в Минстрой России. Однако на 2018 год для региона были предусмотрены субвенции федерального бюджета в размере менее 47 миллионов рублей. В результате в утвержденный региональным комитетом строительства список получателей социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений вошли не 68, а 36 ветеранов ВОВ. Им были вручены гарантийные письма, на сегодняшний день идет процесс подбора жилья и сдачи необходимых документов. Выплата предоставляется из расчета 31 тысяча 100 рублей за 1 квадратный метр - это размер средней рыночной стоимости жилья на I квартал текущего финансового года, утвержденной для Волгоградской области федеральным Министерством строительства и ЖКХ.

По информации регионального комитета строительства, начиная с 2009 года, в бюджет Волгоградской области поступили субвенции из федерального бюджета в размере 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги были направлены на улучшение жилищных условий 1971 ветерана Великой Отечественной войны.



